奶奶的平安符：凝聚平安的信仰與家人的牽掛

我一直不是特別迷信的人。小時候跟著家人拜拜，只覺得廟裡香火很重、供桌上的糖果很好吃，至於神明到底會不會保佑人，我其實半信半疑。直到那次意外之後，我才開始重新看待家中長輩替我求來的平安符 。

奶奶是個非常虔誠的人。每逢初一、十五，她總會一早到廟裡拜拜，家中的神桌永遠整整齊齊，水果也從不間斷。以前我總笑她太誇張，考試前拜、出遠門拜、連我半夜騎車去買宵夜，她都能念一句：「平安符有帶嗎？」

十八歲那年，我終於考到期待已久的機車駕照 。拿到駕照當天，我興奮得像突然得到自由一樣，迫不及待騎著機車到處跑。對當時的我來說，能自己騎車上下學、跟朋友夜衝，彷彿象徵真正長大了。

但奶奶卻比平常更擔心。她嘴上沒阻止我騎車，卻在我領到駕照後的隔天，特地跑去廟裡替我求了一枚平安符。回家後，她把那枚小小的平安符塞進我的錢包裡，還特別交代：「年輕人騎車別貪快，平安回家最重要。」

我當時只是敷衍地笑著點頭，心裡其實覺得長輩總愛小題大作。

直到那場車禍發生。

那天晚上，我和朋友聚餐後騎車回家。因為剛考到駕照沒多久，總覺得自己技術很好，騎車速度也比平常快。經過一個路口時，一輛汽車突然違規左轉，我根本來不及反應，整台機車直接撞上去。

我只記得自己整個人飛了出去，耳邊全是尖銳的煞車聲。倒在地上的那幾秒，我甚至以為自己可能回不去了。腦袋一片空白，胸口痛到喘不過氣，只能聽見周圍有人大喊叫救護車。

後來送到醫院後，醫生說幸好撞擊角度偏掉，雖然全身多處擦傷、縫了幾針，但沒有傷到內臟與頭部。連醫生都說：「真的算很幸運，再偏一點可能就嚴重了。」

那時媽媽在病房外偷偷哭，奶奶則坐在旁邊一直握著我的手，嘴裡不停念著：「平安就好、平安就好。」

直到護理師把我散落的物品拿回來時，我才注意到那枚平安符。原本鮮紅色的布套被磨破了一角，邊緣還沾著灰塵與血跡。我愣愣地看著它，突然一句話都說不出來。

以前總覺得平安符只是求個心安，可那一刻，我第一次真的相信，有些東西或許無法解釋。也許不是神明真的替我擋下災厄，而是家人的牽掛與祝福，在某些時候成了支撐人撐過危險的力量。

從那次之後，我開始改變很多。騎車不再逞快，出門前也會記得跟家人說一聲。奶奶每次看到我平安回家，總會默默去神桌前拜一下，而我也不再像以前那樣不耐煩。

後來幾年裡，我還是會遇到很多大小事。有一次期末報告差點來不及完成，最後卻意外得到老師稱讚；有一次打工回家時手機掉在公車上，原本以為找不回來，沒想到司機幫我送回總站；甚至連家人生病時，也總能在最難熬的時候遇到願意幫忙的人。

我開始覺得，也許所謂的「保佑」，不一定真的是神明替你擋下所有災厄，而是在你快撐不住時，總會有人默默替你祈求平安。

現在那枚平安符依然放在我的皮夾裡，雖然已經褪色，紅線也有些鬆開，但我始終沒換新的。因為我知道，那不只是神明的保佑，更是奶奶放在我身上的牽掛與愛。

長大後我才明白，原來有些平安，不只是神明接單，更是家人偷偷替你承擔了擔心與牽念。

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