「漂亮告別」短篇小說募集！傷口開出一朵花

每個人的生命裡，都曾有難以言說的傷口。可能是未能實現的期待、來不及挽回的遺憾，或是一句終究沒能說出口的告別。那些被時間收藏的傷痕，是否真的癒合了？還是在記憶深處靜靜沉睡，等待被理解與安放。

由琅琅悅讀主辦、世界漂亮在台協會協辦的「漂亮告別」短篇小說募集，誠摯邀請創作者，以文字策劃一場「客製化告別」，無論是溫柔療癒的都會日常、直面遺憾的人生片段，或是帶著黑色幽默與超現實色彩的想像篇章，都歡迎化為動人的文字。

🔹分手那天，我把你送的禮物全部客製化成垃圾。

🔹死亡突如其來地超車，那句再見直接卡在喉嚨裡。

🔹穿梭在遺物與舊物之間，我成了打撈他人遺憾的策展人。

🔹以前以為生活是偶像劇，長大才發現是一場大型的災難片。

🔹決定不再活成爸媽想要的形狀那天，我哭得像個瘋子，卻也美得像個女王。

🔹把識別證丟進垃圾桶的瞬間，我那被PPT格式化的人生，終於開出了一朵花。

🔹身體成了最熟悉的陌生人，我只能在病榻上，看著窗外的時間替我無聲地謝幕。

🔹夾在死板的校規與格格不入的同儕之間，我每天都在心裡幫自己的青春舉辦告別式。

虐心、遺憾、謝幕、綻放，每一段哭過、痛過的故事，都有其無可取代的重量。轉身之後，讓傷口漂亮地開出一朵花。祝尼，死得漂亮，漂亮死了٩(๑•̀ω•́๑)۶

徵文詳細內容說明

一、投稿辦法

1、投稿時間：即日起至2026/8/31(一)止。

2、投稿規範：

（1）作品名稱：建議勿直接以本次活動名入題，標題吸睛度亦會列入評選標準的創意評分內。並請提供內容標籤。

（2）小說字數：5,000-10,000字間，需有起承轉合與結局等完整情節描述，且作品未在任何媒體發表過。獲選作品將有機會進行多元媒合發展，請保留作品擴展為長篇小說的可能性。

（3）入選作品將刊登於【琅琅悅讀】平台，並集結收錄於【琅琅原創】，同時授權聯合新聞網、世界漂亮在台協會公開發佈、轉載，並延伸應用於相關數位平台。另投稿即視為作者同意主辦方享有IP優先議約權及轉譯權，未來如有改編、出版、授權等需求，主辦方將另行與作者協商簽約。

二、報名與繳件方式

（1）上傳作品至【琅琅原創】平台

投稿採「單篇作品」方式提交。投稿後，系統狀態顯示為【審核中】即表示稿件已成功送達。截稿後將由主辦單位進行初選，通過初選後會露出於迷創作中，供第二階段評選及讀者欣賞。

✏️ 投稿入口👉琅琅原創｜立即投稿

登入／註冊udn會員後，點選右上角【創作】＞【單篇作品】＞【新增單篇】，填寫以下欄位並送出，即可提交審核。

🔸 文章標題：【漂亮告別】筆名／作品名稱

🔸 文章內容：上傳5,000-10,000字間內容。

🔸 上傳主圖：可上傳一張與故事有關照片素材，格式為JPG，檔案不超過 4MB，圖檔須確保不得侵害他人相關權益）。

🔸 文章標籤：請選擇固定標籤「漂亮告別」。



（2）填寫線上報名表

因後續贈獎所需，投稿後請務必填寫線上報名表，才算完成報名資格。

✏️ 報名表連結👉【琅琅徵文-漂亮告別】報名表

三、評選標準

投稿作品將依內容創意性、文章故事性、劇情完整度、文筆流暢度、鮮明角色設定，五大要點進行綜合評比，選出兼具創意與文學價值的佳作。

四、徵文結果與贈獎

預計2026/10/16(五)前，網路公告金榜名單，獎項包含：

1、首獎：遴選出1名

🎁首獎創作者，可獲得稿酬5,000元(含稅)，U利點數2,000點、世界漂亮在台協會の漂亮會服(市值NT$690)、結一個紀念的繩結＿證件帶(市值NT$100)，並有機會成為琅琅原創簽約創,作家。

2、貳獎：遴選出1名

🎁貳獎創作者，可獲得稿酬3,000元(含稅)，U利點數1,500點、手機錢包鑰匙菸_手機背帶(市值NT$700)，並有機會成為琅琅原創簽約創,作家。

3、參獎：遴選出1名

🎁參獎創作者，可獲得稿酬2,000元(含稅)，U利點數1,000點、鏡鏡鏡鏡_A4徵信社大鏡子(市值NT$620)，並有機會成為琅琅原創簽約創,作家。

4、佳作獎：遴選出7名

🎁佳作創作者，可獲得U利點數1,000點、愛哇哩欸_喜玩筆記本(市值NT$250)，並有機會成為琅琅原創簽約作家。

「漂亮告別」短篇小說募集，活動禮品。圖/琅琅原創

5、參加獎

🎁凡符合投稿辦法，即可獲得U利點數100點。

U利點數說明：皆由聯合新聞網直接派入udn帳號中，欲領取獎項請先填寫【琅琅徵文-漂亮告別】報名表，報名時需填入udn帳號，若無udn帳號，歡迎免費申請，預計2026/11/13(五)前完成贈獎，另參加獎每人限領一次。若因資料填寫不完整或有誤，導致主辦單位無法正確送達，視同放棄得獎資格。（U利點數可用於「琅琅原創（優質小說）」、「贊助好文（深度探討時事）」、「全文報紙資料庫（查閱近十年資料）」，更多關於U利點數，請點此連結瞭解更多。）

參選者若未達個別獎項之獎勵基準時，該獎項、獎額得從缺之。

五、協辦單位簡介

歡迎來到「世界漂亮在台協會」！愛會消失，漂亮不會！

我們是一個起源於世界地球日的品牌，致力於漂亮週邊製作販售，讓世界每個角落充滿漂亮魔法，立志達成「世界漂亮」的目標！藉著我們多樣化的商品種類，將漂亮的理念滲透到生活裡，推廣至全地球，甚至全宇宙！！

本協會十分膚淺且「大主大意」，提供、推行或接受委託各項創意小物、食品、活動的設計製作或販售等相關服務。今年更首次舉辦展覽「漂亮死了！」互動體驗想像個人後事樣貌，兩週累積近千人參觀，短影片超過30萬流量。

目前，我們已經打造超過80款商品，進駐全台各地的市集、展覽及店家，並積極尋求跨類型、產業的合作，激盪出全新創意的可能。呼籲大家時刻保持可愛、心情愉快、喜歡自己的漂亮，散發正能量，讓世界更漂亮(♡˙︶˙♡)所以！要不要一起加入我們的行列，成為世界最漂亮呢？！

六、注意事項

1、參賽者同意主辦方在宣傳、行銷、介紹本活動等非營利目的範圍內，無償重製、改作、編輯、散布、公開展示或公開傳輸提交作品。

2、若主辦單位需將作品進行商品化或其他直接營利行為，將與投稿者另行協議簽訂合約。

3、參賽者之參賽作品需為參賽者本人原創，不得涉及抄襲或任何侵害他人著作權或其他權利、仿冒或重複作品參賽之情事，違者將取消參賽及得獎資格，其涉及相關法律責任須由參賽者自行負責。另得獎作品若經查明係抄襲他人作品，將取消得獎資格並追回獎金及獎品。

4、主辦單位將蒐集、處理及利用參賽者所提供之個人資料（如姓名、聯絡電話、電子郵件、地址等），僅作為活動聯絡、給獎、身份確認及相關宣傳之用，不作其他用途。參賽者可依《個人資料保護法》行使相關權利。

5、得獎者如為國外人士，依法將扣繳20%機會中獎稅額。獎金因境外匯款所需之手續費和匯差，一律從獎金扣除。贈品寄送僅限台灣本島地區，恕不處理郵寄至外島(金門、澎湖、馬祖及等台灣外島)及海外地區。

6、本活動如有未盡事宜，主辦單位有權隨時修正、變更、暫停或終止，並保有參賽資格與評選結果之最終解釋權。對活動辦法有任何問題或意見，請來信：contentdp@udn.com