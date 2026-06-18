在台北城市迷途：蓄意不看地圖的午後 我把自己活成了異鄉人

週日，過午十二時許醒轉，算得起早，後陽台屋簷零散點點滴答聲響，望去不見落水，空氣裡漫著一股濕黏，沒有了前幾日幾乎微滲膚的清涼。

煮一壺咖啡，坐在矮凳燃一支菸，天井裡：右面人家陽台上鱗次招展的晾掛衣物微微擺曳，正前方那戶鐵窗上懸一袋肥腴大蒜，居家什物自顧沉靜。

高中時期曾經時時穿著那條Guess牛仔褲，早在許久之前因為樣式的不合意，卻百般捨不下那只獨特可愛的商標鋼扣，剪改成了塗鴉短褲，這樣濕濡季候正合它出場，套一件群青及腰闊身圓領棉衫，肩一只麻灰束口袋，繫上五彩漸層兔耳內褲牙寶，準備搭公車去領甜點。

蓄意不仔細瞧路線站次，胡亂選了個下車點，歪打正著地挑中距目的地最短的。台北 科技大學隔著忠孝東路那一帶叢集一棟棟老樓，雨靴踏著潮漉地面一路走一路左右顧盼，驀地「龍德堂」三字入眼，猛省起恍惚是許久前訪過的一家古著店，同址且是一家推拿鋪。把著白鐵扶手步下兩邊環繞著盆栽的濕滑階梯，怯生生推門，腿上突竄來幾股奇癢—還沒進屋先讓蚊子叮了幾口。左手忙著翻看旋轉架懸吊的皮帶沙發上成袋鴨舌帽，右手指尖朝腿上癢處胡亂探索，摸著三顆豆大鼓皰。

拾級而上，重新覽一次地圖，目的地竟意外地近。出這條巷子蹈上濟南路，拐左走了一小段，心裡頭有點兒不踏實，游移不定地掉頭轉向，屁顛屁顛走著，四顧入眼的景更不對了，老老實實掏出地圖再瞧一遍：果然，前一個方向才是對的。

自己好笑，每做一次往左或往右的選擇，別人輕省一念，於我都像天大的事，可若不是這般愚痴，何來隨手可得這宛如異鄉人的探險樂趣？