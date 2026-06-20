那天晚上，我在急診室看見人生

平時就會有偶發性胸悶的我，都是按摩胸口及背部拔罐沒多久症狀就漸漸舒緩，疼痛的感覺慢慢消失後，我就不以為意，沒有去看醫生，總認為自療就會好的病症，不必花太多時間去做檢查。

但這天晚上，我的胸悶症狀持續了很久，做了許多自療的方式都未獲緩解，剛好小兒子晉安和媳婦在家，我把不舒服的症狀跟他們說，擔任護理師的家麗馬上回以：「我們去掛個急診，檢查一下比較放心。」於是在他們的護衛之下，我在急診室裡接受診療。

醫師問診 ：「送來急診前，妳在做什麼？」

「我在用電腦、看影片，後來就覺得胸悶，就來急診室了。」

「好，剛看妳的心電圖，心臟沒什麼問題。現在去照一下Ｘ光跟抽血檢查。」

拿著檢驗單，我照了Ｘ光、抽了血後，就被安排坐在急診室的一張大沙發上留院觀察。還好有家麗進來陪我、跟我講話，讓我緊繃的心情放鬆不少。

我在急診室裡，看著人來人往，男女老少都有。有的有人陪，有的孤身一人，有的吊點滴，有的像我一樣正在留觀等待檢驗報告。

也有人因為身體不適來看醫生，結果檢驗結果是懷孕──不知道這位孕婦聽到這個訊息是喜還是憂，但我看她的臉上沒表情，應該是憂的成分比較大。

有位先生跟我的症狀類似，我想他應該也怕時下動不動就因為「胸悶──心肌梗塞」失去生命，而趕快來就醫的；另有些老病號，應該醫護人員都認識他們了，所以都知道該如何與他們對答及安撫。

留觀約兩小時，醫生終於來跟我宣布檢查結果：「心臟、肺部、抽血檢查都沒問題，肋骨也沒斷，等等開個藥給妳帶回去吃，別擔心。」

謝謝兩小時的急診留觀，讓我在病患與醫護人員的來往及家人的照顧中，看見人生 的老病與溫暖。

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