尾牙抽獎！各路神明齊聚為信徒助陣

「池王爺，信女陳安妮，明天公司尾牙 有舉辦抽獎活動，希望可以抽到二獎！」

這話鑽進池府千歲耳朵裡，讓祂一下子從午後的混沌驚醒過來，而眼前是一個跪在拜墊上，雙手合十的少女。

「哦！沒想到這孩子這麼知足啊！」池府千歲捋著鬍鬚，看著這個只求中二獎的少女，沒想到接下來她的話卻推翻祂的感動。

「抽到頭獎一萬元的人要請全公司吃雞排，二獎八千元只要請喝飲料，算起來二獎得到的錢比較多！」陳安妮心中的算盤打得可響了。

雞排一份80元，飲料一杯50元，怎麼想都是請飲料比較好！

聽見她心裡的話，池府千歲眉頭一皺，腦中數字快速運轉。

陳安妮公司有三十個人，算起來頭獎可以得到7600元，而得到二獎的人可以獲得6500元的獎金。

「這孩子是真傻啊！」祂嘆了口氣，但既然這孩子都這麼祈求了，讓如她所願吧！

於是翌日中午，池府千歲一身黑袍，威風凜凜地抵達餐廳，沒想到裡頭除了坐滿公司員工，還來了兩尊媽祖 、財神與別間宮廟的虎爺 ！

牆邊還站了幾組員工家的祖先！

看來這是一場硬仗！

「Hello！您保佑哪位的呀？」說話的是金髮碧眼的外國人，說著一口有些口音的中文。

突然之間，池府千歲不知道該如何回答，這還是祂第一次和耶穌打交道：「呃，陳安妮！」

「哦！我不會客氣的！」耶穌在胸前畫了個十字，露出自信的笑容。

隨著用餐的推進，抽獎活動也拉開了序幕。

只見用餐的人們神情興奮又緊張，各路神明與祖先也各自大展身手，甚至大打出手，就為了把自己信徒的名字給貼到該獎項前。

「二獎是……陳安妮的……！」周圍狂風不已，池府千歲咬緊牙關，將寫有陳安妮名字的紙條緊緊按在牆上。

「現在就先來揭曉一千元獎項！得到一千元的有……」主持人在台上努力炒熱氣氛，從小獎開始揭曉，「陳安妮！」

聽到這個唱名，池府千歲錯愕地看向自己手中那張紙條，上頭竟然寫著：蔡志偉！

祂轉頭一看，中壇元帥就在二獎得主旁邊踩著風火輪，露出調皮又驕傲的笑容，「這是吾新學的魔術哦！叫偷天換日！」

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。