晨跑意外發現小虎斑貓：遭棄與生死交織的回憶

今天早上晨跑時，發現路邊躺了一隻瘦弱不堪、口吐著鮮血，雖沒明顯外傷，但身軀有些變形、剛死亡沒多久的小虎斑貓──應該是發生車禍 。

眼前的景象有些熟悉，不禁讓我駐足，當下，一陣酸楚襲了上來，真的不忍牠曝屍街頭，於是我連絡了寵物 墓園的人來接牠。

旁邊剛好有塊大石，我坐了下來等待著……嗯，秋意漸濃，徐徐清風吹得挺舒服。我仰望著天，整個思緒，頓時走進了回憶 的長廊裡。

約七年前某日下午，寒風凜冽，我行經住家旁邊停車場，看見了一隻蜷縮在角落、瘦骨嶙峋、雙眼睜不開、叫聲衰微的小虎斑貓，旁邊還有個鋪著毛巾的小箱子，顯然是遭人棄養。

我前行的步伐再也邁不出，趕緊抱起小貓放進箱子，速送就近獸醫處救治。

過了約四個鐘頭，接到獸醫電話，告知可領回。見到牠時，模樣仍是病奄奄的，獸醫表示小貓有結膜炎、鼻膿和感冒等症狀，需按時點眼藥水、服藥。最大的問題出在牠不肯進食、飲水，先帶回去觀察，明天如果狀況仍無改善，可能要安排住院深入檢查。

帶牠回家的路途上，我心想，救定牠了，先幫牠取個名字：就叫乖乖吧！

回到家後，急忙準備大塑膠箱、毛毯、飼料及水，將牠安置好後，請妻子悉心照料。

對乖乖不進食、不飲水仍掛心著，半夜我起了好幾趟去看牠──飼料、水仍是原封不動，還一直虛弱地喵喵叫著。我開始感到不安，於是抱起牠放在胸膛，纔發現乖乖不斷顫抖著，我用雙手掌裹住牠僅剩皮包骨的身軀，坐了約半個小時。

這段時間，所有養貓的記憶全湧了上來……我沒有子嗣，移情作用下，使我把牠們都當成小孩在對待。現在乖乖痛苦著、伏在我的胸上呻吟，驀地一陣無奈的淚水，冉冉由心、咽、鼻、雙眼蔓延開來，擱下牠後，我再也無法成眠……

隔天早上，我火速將牠送往較熟識的獸醫之診所，央求醫師務必救牠。花錢沒關係，住院開刀都行！

乖乖開始住院。醫師深入檢查，纔發覺乖乖因細菌感染，內臟幾乎都在發炎，只能靠打點滴注入藥物及營養劑，並用灌食的方式來維持生命。

我與妻子每天去看牠，牠都側躺著，雙眼半開半闔，呼吸微弱而吃力。而我每次都先磨擦雙掌生熱後，再撫摸著她，並透過心念告訴牠：

「乖乖乖喔！乖乖乖喔！你要活下來，趕快好起來……你不會再被拋棄，爸爸媽媽會好好照顧你，最少再陪我們十五年，好嗎？」

住院到了第五天，乖乖愈來愈衰弱，都快要找不到血管打點滴了，醫師表示情況很不樂觀。我正不知如何是好時，妻子毅然決定要帶牠回家：

「乖乖已經被拋棄過一次，難道你忍心在牠生命快走到盡頭時，將牠丟在醫院嗎？」

我們將乖乖接回家、安置好後，在大塑膠箱旁再架起一台電暖爐，開始全天候守護著牠。每隔約兩小時，就用針筒灌注一點肉泥和入水及藥物餵食，很遺憾的牠幾乎已經無法吞嚥……我們只能不斷地祈求上蒼慈悲護佑，乖乖能夠起死回生。

經過了一天一夜，晚上約九點，乖乖已完全無法起身、轉身，呼吸愈來愈慢，牠半闔的雙眼，瞳孔幾乎完全渙散，嘴部也僵硬緊閉。妻子噙著淚水，想再用針筒灌食，卻須有點用力纔能扳開牠的嘴巴，我見狀立刻攔阻……

「不要再餵了！讓乖乖好好休息吧……」

晚上約十點，我還在樓下趕稿，妻子突然來電，哽咽告知：「乖乖只剩一息尚存，牠好像在等你……」

我緩緩地靠近乖乖，磨擦雙掌生熱後，撫摸著她已然僵硬的軀體，並透過心念告訴牠：

「乖乖乖喔！乖乖乖喔！你受苦的日子快要結束了，現在該是萬緣放下的時候了……在娑婆，我們雖然只結了短短七天的善緣，但爸爸一定會祈求慈悲的觀音菩薩，收留你的靈魂，不再墮入三惡趣中，乖乖！快跟菩薩去吧……」

慢慢的，乖乖呼吸停止，離開了我們。

在妻子的連繫下，約晚上十一點，一位在寵物墓園工作的好心小姐來到家門口，要來接走乖乖。我抱起乖乖僵硬的遺體，放入鋪著毛巾的小盒子內，交給了她。

我目送著她載著乖乖驅車離去，眼前頓時一片朦朧，迴望天際，淚星晶瑩……

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