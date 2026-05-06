30+女子的義大利獨旅歷險記：第一天就被飛踹、爆吐，還差點進不了旅館・Part 1

看了太多浪漫的「一個女生的旅行」，今年寒假正好老公要工作無法同行，我便很邪惡的規劃了屬於我義大利第一次的「一個人的旅行」！

雖然以前在英國留學時，很愛自己搭火車到處探險，在台灣偶爾也會自己去外縣市旅行放風、沈澱一下，但去到一個「第一次造訪、完全不熟悉的國家」一個人旅行，倒是全新的體驗！(內心興奮無比！我也想帥氣的狠狠瀟灑一把啊！)

沒想到第一次出國獨旅，就獲得了一個震撼開場———

我最害怕的事，果然在飛機上發生了

首先是搭飛機。在通往機艙的登機走道上，就一直聽到後方傳來興奮小弟的各種尖叫和「為什麼、為什麼」攻擊。我是很喜愛孩子純真的，但也確實怕吵，所以一直故作鎮定的直視前方，始終忍住沒有回頭去看。正當我一邊滑行入座，一邊暗自祈禱「好的，弟弟你很可愛，但千萬不要坐我旁邊」時，就聽到弟弟的媽媽在身後開心的說「哇！好巧喔，剛好是跟阿姨？姐姐？坐一起耶～」

哈哈哈哈哈哈！我真是謝謝妳！！

接下來的旅程，其實弟弟算是很乖的，除了偶爾刺激的吼叫幾聲，跟「為什麼、為什麼」之外，都非常有禮貌。只是後來…他睡著了！！！直接橫著躺平，睡得很熟很香甜的那種。

他坐中間，頭枕著媽媽，腳向著我，於是我就自然開啟了無限接受興奮小弟腳腳攻擊的「地獄生存模式」。

直接跨腳在我身上我可以接受，但電影看一半，時不時被飛踹幾腳，就連小媳婦一樣蜷縮在角落裡睡覺都會被「每隔3分鐘踹醒一次」，也真的是慘。

不過很神奇的是，我居然沒有什麼很生氣、不悅的感覺？大概是因為弟弟的媽媽，實在太溫柔、太有禮貌了吧？

每次被踹醒，都能收穫媽媽真誠的「不好意思～～」，還有「把小弟的腳腳往自己那邊奮力拉一下」的努力。

雖然其實沒什麼用，哈哈哈哈！但我真的感受到那種被尊重的感覺了。所以每次我都會對媽媽報以友善的微笑：「哈哈沒關係，弟弟腳力好強喔！(比讚)」。

只是還是很想記錄一下，天公伯仔這造化弄人的瞬間。就是很奇怪，每次我想立一個「我可不喜歡小孩喔」的反派角色flag時，宇宙就會專門派一個小孩來「踹爛你的flag」就好像：

我：「我的底線在這，不要給我踩喔！」

小孩：踩爛、摩擦、榨成汁～

…… 好啦，滿可愛的。那我就只好...再把底線畫後面一點囉。不過是說，在這個「年過三十」、「所到之處必有爸媽／親友輪番催生」的燦爛年紀。

直到下飛機時，我都依然還是沒有想清楚，自己究竟是喜歡小孩，還是不喜歡小孩？

羅馬第一夜，我終於徹底喪失理智

然後是轉機。我很幸運的坐上了一架空位很多的飛機，空服員看我和兩位歐洲壯漢一起，艱難的擠在一個狹窄的三人連座裡，還很好心的主動幫我們拆散，讓我換位去更空曠的位置坐。剛才好不容易透過「幫壯漢情侶找耳機」而建立起的友誼，沒想到這麼短暫，我們依依不捨又十分Happy的互相道別。

我陽光、我快樂，我在寬敞的座位和屬於我的安靜與悠閒中，看著N刷的《BJ單身日記》。所以我就喝了一杯啤酒、兩瓶氣泡水，還學遙遠座位豪爽的義大利阿嬤一樣，跟著亂點了一杯我也不知道是什麼的白酒。

整趟航程都輕飄飄的，除了下飛機前，突然感覺好像吸不到空氣、整個人麻掉，精準的在嘔吐袋裡爆吐了兩大口感覺差點往生之外，一切都是這麼的美好。

吐完我又立刻生龍活虎，初到義大利一路上興奮不已：「讚啦，義大利阿嬤！」「讚啦，義大利火車！」「讚啦，好壯麗的羅馬市區！！！」還神力爆發的拖著行李，穿越美麗的墨色小石子街道，爆走20幾分鐘直達旅館。

小旅館位於一棟優雅古老建築的五樓，房子外觀看起來很漂亮。宏偉的石頭建築外牆雕刻著細緻的圖樣，大門是足足有兩個我那麼高的厚重雙開實木門。門把還是一對很扎實的古銅色金屬大圓環，非常典雅、氣派。

此時天色漸暗，我正得意之際，卻發現了一個嚴重的問題：「我…到底要怎麼進去？」怎樣才能抵達傳說中，位於公寓五樓的接待櫃檯呢？我先是按了幾次五樓的電鈴，沒人應答。接著又試了「打電話」、「寄email」、「透過訂房平台傳訊息」，甚至絕望地在旅館的Google Map上留下了類似：「放我進去吧～～」的崩潰五星評論。

就在天空暗到變成邊緣帶著深寶藍色的時候，我終於徹底喪失理智。靈光一閃，想到了一個極其邪惡、幾乎不能算是辦法的辦法！於是眼睛一閉，抬手刷了一整排、整棟樓的門鈴。然後對講機裡，瞬間爆發出各式各樣的聲音，咕噥聲、喊聲、說話聲。因為高機率是義大利語，所以我一句也聽不懂，只能不斷用英文重複著：「對不起，我是五樓旅館的客人，可以幫我開門嗎？」大概十秒之後，耳邊傳來一個宛如天籟的低沉「喀擦」聲，我顫抖著手嘗試推了一下那扇厚重的巨大木門。

它居然打開了！「Grazie mille!!! (非常感謝!!!)」我用我少數僅會的義大利語，對著對講機感激地大吼，謝謝我在義大利遇到的第一位天使。(雖然我在他心目中，大概是：「又一個煩人臭觀光客」那樣的存在吧？真的對不起啦～～～)

獨自入住羅馬老公寓後的浪漫、自由與崩潰

因為第一次在陌生國家獨旅，我住宿特意選了羅馬市中心相對安全的區。沒想到這間老公寓裡的旅館，竟成了我這趟旅行中，最得意的迷人小意外之一。

它沒有特別奢華的配置，但真的好美啊！推開大門後，你會看到一個小小的玄關。地面是霧面柔和的米白色大理石，正面是樓梯間，右手邊則是住戶們一格一格，配著金屬鎖孔的深棕色木質信箱。信箱旁，還有一座窄窄的、看起來比我過世阿公年紀還大的小電梯。

電梯內外各有一扇門，外面是鐵拉門、裡面是電梯門，旁邊還貼心地貼了告示，提醒：「兩扇門都要記得關，電梯才能順利運行。」這種見證跨越世紀「阿祖級老機械」依舊堅強運轉的浪漫，完全正中我老派的心！！雖然真的很想搭搭看，但考量到一個人旅行「受困電梯叫天天不應」的悲慘可能性，我還是老實的乖乖走向樓梯間。

樓梯間的門，是一扇有著透明玻璃窗和雕花裝飾的精巧薄木門。幸好這時還沒上鎖，輕輕一推就進去了！(不禁感嘆這羅馬城裡的老公寓，還真是講究，進出門都要鑰匙，大木門一把、樓梯間的門也有一把。)樓梯地面是一體成型的淡玫粉色大理石，一直延伸到白色的牆面。抬頭看就像身處於貝殼裡頭一樣，螺旋的不斷向上，直到看不見的盡頭。

石階被行走的人們在歲月裡，來來回回磨得邊角圓潤。霧面大理石背景，灰藍色細細窄窄、微微泛著鏽蝕的雕花金屬扶手，配上古董吊燈，在暖光的映照下，整個公寓樓梯間彷彿一顆「低調透著微光的溪中鵝卵石」，而穿著墨綠色羊絨大衣的我，就是身處其上的一小點青苔。扛著行李箱爬上五樓的艱辛過程，突然都不覺得狼狽了，反而有種靜謐、雅緻的夢幻之感。

接待人員是一位像大學生一樣的年輕義大利女孩，我們閒聊著一路上的波折和羅馬的必訪推薦去處，她溫暖的笑容真的非常治癒。旅館房間好大，寬敞又優雅，「復古和現代」新舊融合得恰到好處！有我很愛的那種「義式小可愛陽台」，和彷彿一打開就能開始迪士尼公主式的「對路過小鳥吟詠」、「和對面曬衣服鄰居對唱山歌」的巨大窗台。

偶爾時不時傳來外頭鴿子咕咕咕的叫聲，還有海鷗在隔壁的屋簷上打架，非常有氣氛！

獨旅的第一個晚上：我叛逆的把小行李箱以最懶散的方式攤開，亂放在正中央的地板上；打開電視，大聲播放聽不懂卻很新奇的義大利節目；音樂下，穿著內褲自在的在房間裡時而發瘋熱舞，時而漫無目的的到處轉悠；時不時大塞幾把剛才在附近小超市買的pizza口味捲捲餅乾；把窗戶和陽台門都打開，讓冰涼的空氣穿透進來；恥力無限的各種角度擺拍，並為手機裡那一萬張自拍成果逐一點評：「妳美死！！！」；然後癱軟在床上，用最慢的速度，看一本翻了好久都還看不完的書。

一個人旅行，還真是爽啊！哈哈哈哈！彷彿五感全被打開，任何微小的發現，都刺激著初來異地的興奮神經。沒有舒適圈裡的親友作伴，反而更會自然而然的抬起頭去觀察世界，去和當地人互動、接觸。也有更多的時間，可以與自己思考、對話，感覺每一天都更了解自己一點點。

唯一美中不足是，第一晚到了午夜，突然一股噁心襲來，五臟六腑翻攪，像是全都錯位了一樣的不舒服。因為沒有吃什麼晚餐，所以只是不斷地乾嘔。把剛到旅館興奮吃下的一小包餅乾，全都吐了出來！一個人在人生地不熟的離家十萬八千里外，昏昏沉沉、頭痛欲裂、嘔吐不斷。

原本一路上順利過關斬將的得意心情，突然在那一刻徹底被恐懼淹沒，覺得自己好可憐喔，會不會就這樣鼠在異鄉的旅館！(而且還穿著一條破洞的阿嬤內褲來不及換，可惡！)然後弱小又無助的縮在大雙人床的角落裡垂淚，悲情的給遠方親愛的丈夫打電話。

在得到幾句「沒事啦，早點休息」和沒心沒肺的「呵呵呵呵～就跟妳說不要去了吧」之後，好像又獲得了些許的力量和勇氣。(當然，也可能是我的反叛心成功被此男刺激到了？哈哈哈！)吞了兩顆安慰自己的腸胃藥，配著療癒的輕音樂，不舒服感似乎稍稍減輕。我漸漸不敵疲憊，倒頭睡去。

雖然開局實在有點慘，但你們以為我會勸退女孩們一個人旅行嗎？不！！要我說的話，「一個女子的旅行」根本應該被寫進教科書裡，列為每年必備的療癒行程！為什麼呢？

下集待續，繼續看下去就知道啦！