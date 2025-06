2025台北電影節嚴選必推：《午後的孤寂》凝視暴力、《你眼中的我》直視禁忌、《小伊達》童眼看戰爭

2025年台北電影節推薦三部引人深思的影片:《午後的孤寂》、《你眼中的我》以及《小伊達》。

亞柏賽拉(Albert Serra)的《午後的孤寂》(Tardes de soledad)是一部以極端真實視覺呈現西班牙傳統鬥牛儀式的殘酷紀錄片,導演亞柏賽拉(Albert Serra)一向以反傳統敘事與反刻意的角色心理描寫著稱,他展現數位攝影時代的影像形式的創作美學實驗。

全片僅有三種場景:鬥牛場、車上、飯店,鏡位幾乎固定不動,僅靠景框中人物與事件的變化產生張力(鬥牛士的直挺帥氣與脆弱疑惑,鬥牛們的傷痕累累、垂死掙扎與鮮血直流),展現「形式主義」的風格。賽拉完全捨棄旁白與訪談,以數位攝影長時間的捕捉(凝視),讓角色在長時間的拍攝過程中逐漸忽略攝影機的存在,進而進入一種自然真實、流露內心狀態的深沉狀態。

這種創作方式模糊了紀錄與劇情的界線,也體現出數位紀錄片時代的趨勢:不再強調影像的真實證明,而是靠創作者去建構觀看本身的感知體驗。片中人們靠著不斷妖魔化「鬥牛」視為邪惡不祥之物,來「神聖化」(英雄化)自我的手刃行為。賽拉不對鬥牛的對錯善惡提出價值立場,他反而將一切不帶批判的擺在觀眾面前,觀眾凝視儀式的道德限度,各自解讀。

《午後的孤寂》(Tardes de soledad)。圖/擷取自IMDb

達格約翰豪格魯德(Dag Johan Haugerud)的中篇劇情片《你眼中的我》(I’m the One You Want),則以更爲極簡的形式:電影幾乎都以單一鏡位拍攝,且以黑白色調呈現,而主角安德烈亞布賴因霍維(Andrea Bræin Hovig)從頭到尾都以口述獨白的方式講完全片。

電影以看似紀實性的方式探討師生戀這種道德禁忌,又透過最容易被究責的老師當作唯一主角,她的說明(解釋)在整個社會觀點來看,都是權勢的一方。但這樣反而讓這場看似你情我願的師生戀,推向拉進一場情感與道德的深刻對話。

尤其女主角片尾明說的不甘(明明是兩情相悅,男性也有主動的事實,但卻沒人怪男孩,全部責任都她自己扛)宛如兩性關係的不平控訴,電影無意為誰開脫,反而以單純直接的鏡頭直視角色,將觀眾放置在女主角情緒波動的狀態中,以強迫我們去審視道德倫理的複雜性,迫使我們在「理解」與「審判」之間反覆思考。

而《小伊達》(Little Ida)應該是傳統敘事的代表,今年挪威主題中經典重映的必看傑作。

《小伊達》簡直就是《夏日悄悄話》加上《夢想集中營》,然後這部可是1981年的作品。電影揉合純真與殘酷,描繪在二戰時期,德國佔領挪威期間的親敵婦女,其子女面對同胞同儕的排擠,現實人性為了生存(寂寞)的無奈選擇。小女孩天真無邪,不解成人世界的邪惡殘暴,更不解自己被當成告密者子女的欺凌。

電影藉由小女孩的視角,看著這一切可怕的生存環境發生,對比大人世界的貪婪算計,更讓小女孩逐步面對不得不成長的現實過程。有時候是觀影的我們可以預視到事件的即將發生,但小女孩卻還是童稚單純、懵懂未知,這樣反而更營造出一種不忍卒睹的傷感(結尾真是令人不捨)。

本片是挪威女導演萊拉米克森(Laila Mikkelsen)的第二部長片,透過兒童的視角看戰爭的殘酷,這題材影史拍過不少(例如《錫鼓》、《伊凡的少年時代》、《見證》等等),但本片依舊有它可觀之處,更因為女性導演,全女性主角的陣容,讓影片更多了些女性敏感細微的色彩。

片中三位女性角色(小女孩、母親、保姆阿婆)以其精彩的演繹,共同獲得瑞典金甲蟲獎最佳女主角殊榮;尤其小女孩Sunniva Lindekleiv的表演有著超齡的穩定成熟,她幾乎牽動全片的情緒張力,是天才演員。

《小伊達》(Little Ida)。圖/擷取自IMDb

朱哲輝Alan,現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」