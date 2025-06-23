《F1電影》影評：年度最佳爽片！商業敘事的極致工藝
《F1電影》（F1 The Movie）的確很好看，熱血暢快、華麗激昂的商業動作爽片，155分鐘鮮少冷場，電影不僅充滿陽剛雄性的味道（魅力），再現《決戰終點線》（Rush）、《賽道狂人》（Ford v. Ferrari）等同類型經典的刺激速度感，賽車場面更是當代視覺（音效）技術的奇觀，靈活鏡頭讓飆速過程提升到沉浸式的觀影體感。
導演喬瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）的確非常會拍陽剛速度商業大片，他掌握商業敘事的流暢性與精密度，簡直媲美 F1 賽車的競技過程，電影節奏的起伏控制，急緩搭配圓熟至極，更有著傳統老派電影的親和感，
如果把《F1電影》看作是「賽車版」的《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）好像也說的過去，兩者有很類似的共同點，例如年長主角都面臨「時代改變」的衝突不適，以及如何重返榮耀。還有，兩者都有主角與離婚中年職業女性的感情線。
而片中新手與老將（一黑一白）的組合，既是對手又像師徒的微妙關係，營造出片中競合互動的戲劇張力，也跟《捍衛戰士：獨行俠》頗為接近。以及對於「速度」與「機械」（飛機、賽車）的浪漫化呈現，加上團隊齊心合作的刻畫（一起帶隊晨跑也很軍事化的色彩）都可以跟《捍衛戰士：獨行俠》找到對應之處。
而布萊德彼特飾演的這個固執瘋狂且身心充滿傷痕的孤寂英雄，同理同情兼具，看這個中年危機的落寞英雄如何救贖自己的人生，從谷底翻身，這是標準商業片公式最受大眾歡迎且人人愛看的戲碼，片中有句重複出現的句子，大意是「如果重要的不是錢，那會是什麼？」，電影提醒著人們看事情的角度不該只有金錢利益，某種信念價值更爲重要。
朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」
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