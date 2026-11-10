蔣勳也愛吃這家肉圓！池上藝術駐村10年新玩法：車站周邊必吃4選，遇見藝術日常

文_曾令愉/旅讀

圖_陳育陞/旅讀、台灣 好基金會

在池上，有一場藝術駐村計畫，原以大埔村教師宿舍 為基地，成為眾多藝術家 浸潤靈感的土壤。但10年後，老宿舍修繕愈來愈難，歷年累積作品也需要更多保存空間。於是這場計畫重新思考：藝術，究竟應該住在哪裡？

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一陣突如其來的暴雨，打溼整座池上小鎮，幾個人狼狽逃進一家「池上走走」咖啡廳 。推開門，由老眼科診所改建而成的小店瀰漫磅蛋糕香氣，形成安靜結界。目光隨著投射燈，投向苔綠色牆上一幅偌大的油畫。

一團巨大白霧籠罩畫面中心，濕潤的藍從畫布四周溢出，像天空，又像映著天空的水田。一旁說明卡寫著：黃璟《池上．朝霧》。這幅畫，既非店主作品，也不是自家收藏，而是池上駐村藝術家作品來「駐店」，除了池上走走咖啡廳，鎮上還有10餘個場域也有作品展出。這些誕生於池上的藝術品，重新走進小鎮，在一處處日常角落醒轉過來。

藝術共享店家：池上走走 © 台灣好基金會

藝術駐村的另一種可能性

關於池上駐村藝術家的故事，得從2014年底說起。當年蔣勳 受台灣好基金會邀請，成為池上第一個駐村藝術家，他住進大埔村教師老宿舍，木門嘎吱聲、電鍋裡的米粥與山腰雲霧，成為藝術家駐足池上的起點。

在蔣勳之後，10餘年來50多位藝術家來到池上，至少待1個月，起居、散步、生活，也可能舉辦工作坊。有創作念頭，就在當下創作；也可以把經驗帶回去，等待日後發酵。

第一位到池上駐村的藝術家蔣勳 © 台灣好基金會

池上藝術駐村是個很浪漫的計畫，但其面臨的現實挑戰卻超乎想像。老宿舍近年修繕成本愈加沉重，漸漸超支；同時，大埔村教師宿舍是公家財產，結構性修繕須由政府處理，權限也是問題。

修老屋不是不重要，但基金會更關心的始終是把藝文人脈帶進池上。2009年台灣好基金會來到池上，當時池潭源流協進會理事長賴永松與池上米有機認證推手梁正賢，基於日本MOA自然農法「藝文生活」的觀察經驗，向基金會提出希望把更多藝文團體帶進池上。此後，秋收稻穗藝術節與藝術家駐村計畫陸續成形（注一）。

「所以我們一直在思考如何讓駐村繼續下去。」台灣好基金會執行長李應平說，過去總以為「駐村」就是提供一個固定基地給藝術家，直到修繕面臨困局，一個想法突然冒出來：藝術駐村一定要有這個房子嗎？

想法一打開，池上另一層風景浮現出來。李應平說，池上有許多民宿，每間都有自己的性格，何不讓藝術家住民宿呢？於是，基金會把駐村藝術家調整為「訪問藝術家」，駐留本質不變，修繕老屋的經費轉向挹注在地民宿，由基金會列出合法、有特色且歡迎藝術家進駐的清單，讓藝術家選擇。

看似只是換了住宿的地方，駐村的空間尺度卻跟著改變。藝術家依著各自的生活習慣與創作需求，住進池上不同的民宿。有人選擇市街，有人靠近田野；有人喜歡主人熱情招呼，有人偏好放牛吃草的自在，從不一樣的角度認識池上。

藝術共享店家：島嶼東方獨立書店 © 台灣好基金會

藝術共享店家：Les Potes © 台灣好基金會

接住藝術駐村的另一種可能性

駐村空間之外，還有另一個問題浮上檯面：作品該放在哪裡？

每位駐村藝術家會留下1-2件作品，成為池上穀倉藝術館收藏，10多年來累積約60餘件。對一座小型地方藝術館而言，庫藏空間也成挑戰。

李應平說，起初想把作品運回台北，租倉庫保存。沒想到，台灣好基金會董事長柯文昌一句提醒，讓事情轉了彎：「放在倉庫不是太可惜了嗎？」

這句話點醒李應平，她想起文化政策的「藝術介入空間」──「這些作品可以進入不同空間，被更多人遇見。」

「藝術共享計畫」由此成形。基金會邀請池上小鎮各類場館主理人，評估是否騰出空間讓作品進駐，同時也需擔負作品保管維護的責任。這些空間從民宿、咖啡館、書店，到小吃店與農家餐廳都有，目前已有14處空間加入計畫（注二）。

以往藝術家來池上，在作品中留下與山間朝霧、田野泥土相處的氣息；如今，作品攜著那些歲月再度走入店家，有了更多被看見的機會。對店家而言，藝術進駐也讓熟悉空間產生新鮮感。例如，蔣勳愛店「吉本肉圓 」是個樸素簡單的小吃店，掛上馬來西亞藝術家陳睿淵以池上散步經驗創作的《野地菜園》之後，老闆賴品毓說她很細心照顧那幅畫，雖然多數客人未必留意，但也有人會主動詢問，而她自己本以為只是多一幅擺設，後來卻覺得店裡不一樣了，「好像有一種蓬蓽生輝的感覺。」

藝術共享店家：穗日民宿 © 台灣好基金會

藝術共享店家：稻米原鄉館 © 台灣好基金會

當作品開始住進日常

不一樣，或許不單是藝術品帶來的視覺效果，也來自店家角色的改變。從選件討論、維護管理，到為好奇的客人解說作品，牆上掛的那一幅畫，默默成為打開對話的一扇窗口。

這項共享計畫會持續多久？李應平說，暫定展出一年，本期預計展至10月底，期滿再評估展品輪替或場域更換。至於這種藝術與地方之間的關係，她坦言：「我們也還在觀察，藝術放進店家後會有什麼變化。」

走過10年，或許這正打開了地方藝術駐村的核心問題：藝術家離開之後，藝術能不能真的留在地方？

答案或許還在路上，但至少作品已先走出展館，成為池上日常裡不經意的一景。下次來池上，除了吃飯包，不妨到池上走走喝杯咖啡、田味家點份牛汶水，或跟蔣勳老師一樣，到吉本肉圓來碗不加豬腸的四神湯，然後抬頭看看身旁的牆──噢，藝術，你也在這裡。

注一_參見黃宣衛《成為池上》及《明周文化》2025年3月報導〈池上十年 由觀光樂園走向人文日常〉。 注二_目前藝術共享計畫場域包括稻花香民宿、Les Potes、池上豆之間、島嶼東方獨立書店、穗日民宿、田味家、走走池上、吉本肉圓、澄秧民宿、瑞尹咖啡館、稻米原鄉館、池上國中校長室、池農田媽媽餐廳金色豐收館、保庇素食。其中金色豐收館更換展件、保庇素食店面易主等故暫停展出；池上國中不對外開放參觀。

吉本肉圓老闆賴品毓

陳睿淵作品《野地菜園》 © 台灣好基金會

池上車站走路10分鐘！共享藝術小店4選

2025年起，台灣好基金會推動藝術共享計畫，與在地店家合作展出駐村藝術家作品。本刊精選4家從池上車站走路10分鐘內可達的美味小店，輕鬆享美食、賞藝術！（本檔展出至10月25日，以台灣好基金會官網最新公告為準）

精選 1 田味家

主理人張力尤是池上最早一批返鄉青年，她傳承母親好手藝，製作出一道道美味客家點心。店內招牌「牛汶水」是客家麻糬淋上黑糖與花生顆粒，此外杏仁茶配油條也極受歡迎。

距離車站_290公尺/步行4分鐘

展出作品_洪宇蕎《仰望1》、林義隆《圖鑑集009（日）》&《圖鑑集013（夜）》

田味家

田味家

精選 2 Les Potes

法式餐廳Les Potes法文意為好友，主廚Po曾赴丹麥與巴黎學藝，菜單隨四季變化，並與在地農夫緊密合作，將東台灣新鮮食材融合傳統法餐手法，吸引眾多老饕為此造訪池上。

距離車站_350公尺/步行5分鐘

展出作品_池上鳳珠《沃土·晨露·稻長》、徐明豐《風景23-1》

Les Potes

Les Potes

Les Potes

精選 3 吉本肉圓

蔣勳老師的愛店，手工肉圓每天限量200顆，四神湯則是每天早上5點半開始熬煮的精華，老闆透露熬到下午2點最好喝，但下午肉圓可能已賣光，想吃肉圓的饕客建議趁早。

距離車站_650公尺/步行10分鐘

展出作品_陳睿淵《野地菜園》

吉本肉圓

吉本肉圓

精選 4 走走池上

由設計人羅正傑（大白）、楊依真夫婦經營的溫暖咖啡館，因門牌99號而取諧音「走走」。除了高水準手沖，更有依真自釀水果醋飲與磅蛋糕。附近還有大白另一家店「島嶼東方獨立書店」，推薦給喜歡安靜的旅人。

距離車站_700公尺/步行10分鐘

展出作品_鹿向夷《薄暮》、黃璟《池上·朝霧》

走走池上

走走池上

走走池上

●文章授權轉載自《旅讀Or 》雜誌第176期：原始石垣，與它的鄰島們，未經同意，請勿轉載。