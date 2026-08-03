《黑神話：悟空》捧紅元代千年彩塑與文博熱：走入山西玉皇廟的「二十八星宿」

文_Been

圖_視覺中國

4月底，一則公告震動了中國的文博圈：山西 晉城玉皇廟自今年5月6日起臨時閉館進行修繕，重新開館時間另行通知。

10年前我去過府城玉皇廟。那時的它還沒有現在的熱度，入內要事先申請，現場管理也很嚴格，幾乎全程都在保安人員的視線範圍內參觀，也不許拍照。但當我真正站在二十八星宿那些活靈活現的彩塑前，那種震撼感，至今仍然很清楚。事後回想，我反而認為這種近乎保守的開放方式很合理。

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這座位於偏遠山區的道教古建，歷史至少可追到隋代舊址，北宋熙寧九年（1076）擴建為玉皇廟，之後又經金、元、明、清歷次修葺，今天仍保留宋金風格的核心建築 與大量歷代彩塑。近年由於《黑神話 ：悟空》的爆紅，玉皇廟中最引人注目的二十八星宿忽然進入大眾視野，像亢金龍、虛日鼠這些原本相對冷門的名稱，也變得耳熟能詳。這組栩栩如生的元代彩塑，既有宗教造像的莊嚴，又帶著鮮明的世俗表情與身體動勢，更將天文觀念、道教信仰、動物意象與人物塑造結合在一起，在現存中國古代雕塑遺存中幾乎是孤例。許多學者都將其視為研究中國古代天文史、道教史與雕塑史的重要材料。

與所有屹立千年仍能現存的古建有著類似的脆弱性，玉皇廟面對木構老化、環境濕度、溫差、遊客流量與日常維護等問題，更不用說，彩塑本身就有過受損前例，例如角木蛟頭部曾遭盜失，至今未能追回。這類文物一旦出現病害、風化、結構鬆動或人為損傷，後續修復往往只能止損，很難真正回到原狀。

在中國近年「文博熱」持續升溫的背景下，帶動地方文旅經濟，卻也放大了對文物本體的壓力。當一座無人問津的冷門國保變成大眾追捧的熱門景點，限流、預約、甚至閉館，都是必要代價。有些風景，並不是現在非看不可，只要它們還在，就已經夠珍貴了。

府城玉皇廟 地址_山西省晉城市澤州縣金村鎮府城村 重點文物_二十八星宿彩塑

本篇文章作家 Been◎學過古典音樂、圖書館學和博物館學，待過荷蘭、北京和蘇州的台中人。 Been。

●文章授權轉載自《旅讀Or 》雜誌第173期：到廣西當一回徐霞客，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第173期 出版頻率：月刊 出版日期：2026-07-01

精華 FAQ Q1：玉皇廟為何在今年5月宣布臨時閉館修繕？ 文章指出，玉皇廟在《黑神話：悟空》帶動下迅速走紅，參觀與關注度大增；在木構老化、環境變化與保護需求下，閉館修繕成為必要安排。

Q2：文中提到最受矚目的文化資產是什麼？ 最受矚目的是玉皇廟內的二十八星宿彩塑，尤其像亢金龍、虛日鼠等形象。它們兼具宗教莊嚴、世俗表情與身體動勢，是研究天文史、道教史與雕塑史的重要材料。

Q3：作者對這波文博熱與古建爆紅有什麼看法？ 作者認為文博熱雖能帶動地方文旅經濟，但也會放大文物本體的脆弱與維護壓力；當冷門國保變成熱門景點，限流、預約甚至閉館都是保護文物的合理代價。