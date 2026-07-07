你沒聽過的世界文化遺產！斯里蘭卡絕美的空中宮殿：獅子岩登頂攻略一次看

文_李智凱/旅讀

圖_陳育陞、李智凱/旅讀、Wikimedia Commons

聯合國教科文組織所評選的世界文化遺產，為全球公認具有普世價值和特殊意義的所在，人們所熟知的中國萬里長城、埃及金字塔和秘魯馬丘比丘等奇蹟都榜上有名。然而，作為印度洋上的寶藏之島，斯里蘭卡 的文化遺產如後樂園般鮮為人所知，就待各位探險家前往發掘。

Sigiriya王子的空中宮殿

離開可倫坡，一行人驅車向北走，直搗島嶼核心，首先抵達的第一座城市為錫吉里亞（Sigiriya）。乍看之下，這座城市宛如鄉間田野，看不出有何特別之處。不過，就在這麼一個看似淳樸的小城，卻佇立著一座擁有千年歷史 的天空之城——錫吉里亞獅子岩（Sigiriya Lion Rock）。為了避開人潮，我們在太陽未亮時便踏上陡峭的階梯。

獅子岩坐落於森林中央，高約180公尺。仰頭一看，這座天然高聳的巨大岩石，猶如澳洲艾爾斯岩與秘魯馬丘比丘的結合，十分震撼。早在公元3世紀，由於岩相特殊，獅子岩已是佛教聖地，為當地人的信仰中心。公元5世紀，為了居高臨下掌握敵人的動靜，這塊巨岩成為王子卡斯亞帕（Kasyapa）的秘密宮殿。

根據斯里蘭卡古代編年史《Cūḷavaṃsa》的記載，卡斯亞帕是摩里耶王朝開國君主達都舍那（Dhatusena）的長子。他雖然貴為長子，卻由於私生子的身分失去了王位的繼承資格，弟弟目犍連（Moggallana）才是王位正統繼承人。即便如此，他住在王宮中，過著與王子一樣的生活，但因為未能繼承王位，讓卡斯亞帕心生怨恨決定造反。當時機成熟，卡斯亞帕殘忍弒父，迫使弟弟目犍連逃亡。政變過後，卡斯亞帕成為迦葉一世，卻因為得位不正，且有弒父之舉，他作為佛教徒僧伽羅人的國王完全不得民心，並且時常擔憂弟弟會回來復仇。於是，他就把首都從阿努拉德普勒遷至錫吉里耶，並找了塊巨石，在上頭修建了一座有要塞功能的宮殿，防衛潛在的敵人。

在迦葉一世的統治中，這座堡壘始終屹立不搖。不過，因果報應最終還是降臨在他身上。被迫逃亡的目犍連在印度南部招兵買馬，14年後帶著軍隊回到斯里蘭卡。公元495年，迦葉一世兵敗自殺，這座富麗堂皇的宮殿從此被遺棄在山林間，直至被後人發現。如今登上空中宮殿，雖已是斷壁殘垣，仍可想像千年前的奢華。獅子岩於1982年被聯合國認定為世界文化遺產，更被公認是與馬丘比丘齊名的世界第八大奇蹟。

空中宮殿登頂攻略

1 王子的花園Water Gardens

穿越護城河，即來到宮殿下的花園遺址。花園呈現長型的對稱布局，其中不乏水池、園林及相當完善的水利系統，是當時皇室奢華的遊戲空間。這些水池被考古學家判斷具有蓄水結構，包括複雜的液壓系統，讓花園在乾季也能維持草木生長。花園入口處設有5個門，更精緻的西門被認為是為皇室所保留。

王子的花園Water Gardens

2 王子的畫廊Frescoes



岩窟內有21位女子的古代壁畫，她們頭戴皇冠、手持鮮花，半裸著面帶神秘微笑。英國考古學家約翰‧斯蒂爾（John Still）曾於1907年寫道：「這看起來就像一個巨大的畫廊，也許是世界上最大的畫廊。」據判斷這裡原本應該有500名女子，有些人認為她們是宮女和侍女，也有人認為是佛教中的飛天女神（Apsaras）。

王子的畫廊 Frescoes。圖：©Wikimedia Commons

3 王子的守門員Lion's Paws

沿著階梯走到寬大的平臺，入口處有一隻張著大嘴的獅子岩像，可惜經過歲月的洗禮與戰爭的摧殘，目前僅可見一雙獅爪伸出岩壁之外。儘管最初錫吉里亞的名字暗示著「獅子」，但卻沒有在繪畫和雕塑中發現獅子的痕跡，直到考古學家於1898年在岩石北面發現這對獅爪，才將謎底揭開。

王子的守門員 Lion's Paws。圖：©李智凱/旅讀

4 王子的空中宮殿Lion's Rock

登上空中宮殿，眼前是宛如馬丘比丘般的小型城市，如今雖已是斷壁殘垣，仍可想像千年前的奢華。儘管如今山頂已看不見從前富麗堂皇的宮殿建築，但宮殿居高臨下，眼前所見一片綠意盎然，還是讓人忍不住遙想從前國王與宮中貴族在空中宮殿的生活。

王子的空中宮殿 Lion's Rock。圖：©李智凱/旅讀

5 王子的瞭望臺Pidurangala Rock

雖然獅子岩擁有壁畫、宮殿殘骸等歷史遺跡，但大多獅子岩壯闊的明信片風景，都是在對面的Pidurangala Rock所拍。這座岩石小山與獅子岩相鄰，位在獅子岩以北約1公里處，兩者互為眺望。登頂後可看見完整的獅子岩全貌，被認為是拍攝獅子岩的絕佳地點，尤其在日出時分，可欣賞到震撼的晨霧美景。

圖：©李智凱/旅讀

錫吉里亞獅子岩

門票_35美金/人

時間_每日05:00-18:30 PidurangalaRock

門票_1000斯里蘭卡盧比/人

時間_每日05:00-17:30

備註_登頂最後階段需要手腳並用翻越石縫，具一定挑戰性，建議攜帶手套前來。

●文章授權轉載自《旅讀Or 》雜誌第172期：純真國度斯里蘭卡，未經同意，請勿轉載。