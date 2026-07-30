黑色墨鏡與可愛動物的絕對反差？黃靜山的藝術二三事──#名單之後200

撰文｜林晏（國立中央大學藝術 學研究所碩士）

臺日賞 臺展第5回

總是戴著全黑墨鏡現身眾人面前，雖然外表看似高冷，但繪畫選材卻充滿小猴子、貓貓跟乳牛寶寶等可愛動物？這樣最強反差萌，是我對前輩畫家黃靜山（1907-2005）的第一印象。

原名添壽的黃靜山，自幼家貧，6歲開始擺攤叫賣水果，打零工幫助家計，因此並未到公學校求學，僅曾隨兄長黃雲樵學習漢字。黃雲樵為臺南 著名詩人，不知在耳濡目染之下，黃靜山是否也曾嘗試作詩？（註1）由於父親是專門經營民間祭典佈景彩繪，因此家中常有畫工在繪製花車、靠屏，後來這項工作由黃靜山接手，其14歲時即已獨自設計戲台佈景，初步嶄露繪畫天分。（註2）

根據黃靜山自述，尚未拜師學藝前，他看到地方肖像畫師的專業之作，隨而產生仰慕之情。當時有名從唐山來的肖像繪師郭標，擅長炭精肖像畫，黃靜山常去觀摩，加上原本自學基礎，試圖模仿練習；看到黃靜山在繪畫上的天賦，郭標主動邀其至門下學習。黃靜山很快地掌握繪製的關鍵技巧與方法，17歲便出師創設「靜山畫室」。（註3）因繪畫技法嫻熟，對於肖像畫中人物的眉宇神態、個性氣質皆能精準掌握，一時間靜山畫室門庭若市。不僅是顧客上門，畫室也公開招生學徒。有趣的是一些附近公學校學美術的學生，像是臺南師範 學校藝術科學生侯榮傳，回憶起讀書時他跟同學陳順捆（藝術家陳俊州的原名），課後除了要趕美術作業，週日若能擠出一點空閒時間，就往黃靜山畫室跑，看他畫肖像。當時也沒什麼錢，只能站在旁邊觀摩學習。（註4）

閒暇時間自行鑽研膠彩東洋畫的黃靜山，僅靠自學，卻能在1928至1941年間七次入選臺、府展，更在第五回臺展以〈花〉贏得臺日賞的殊榮，堪稱是臺府展的常勝軍。

黃靜山，〈花〉，1931。 圖片來源：《第五回臺灣美術展覽會圖錄》。

這些畫作大多在當屆展覽會後便被收購，收購者諸如臺灣總督小林躋造、文教局長安武直夫、大阪新聞社臺北支局長井上輝二、霧峰林家林少聰、林顯堂、基隆顏家顏雲年、律師鼓包美等，（註5）皆是當時赫赫有名的大人物。這些不在身邊的作品，黃靜山日後也曾憑據記憶並參考前作舊稿，重新畫出原樣，例如：第三回臺展的〈猿兒〉、第九回臺展的〈水牛〉、第十回臺展的〈茄子畑〉，我們可以看見畫家精準再現了原作風貌；又或加以改進、得出新意：1960年代，黃靜山以第四回臺展入選的〈春野〉為基礎，重新繪製出構圖相似、乳牛的斑紋分布位置相同，惟題名、聚焦與背景植物有所更改的〈乳牛〉一作。（註6）畫作選材大多貼近鄉土，將關懷臺灣這塊寶島之情，絲絲入扣至畫作之中。

黃靜山，〈猿兒〉，1929。圖片來源：《第三回臺灣美術展覽會圖錄》。

黃靜山，〈猿兒〉，1960-1980年代，膠彩，88×72cm。圖片來源：謝順勝、黃經洲，《黃靜山九十三回顧展》，臺南：臺南市立文化中心，1999，頁24。

黃靜山，〈水牛〉，1935。圖片來源：《第九回臺灣美術展覽會圖錄》。

黃靜山，〈水牛〉，1960-1980年代，膠彩，117×83cm。圖片來源：謝順勝、黃經洲，《黃靜山九十三回顧展》，臺南：臺南市立文化中心，1999，頁20。

黃靜山，〈茄子畑〉，1936。圖片來源：《第十回臺灣美術展覽會圖錄》。

黃靜山，〈茄子畑〉，1960-1980年代，膠彩，145×113cm。圖片來源：謝順勝、黃經洲，《黃靜山九十三回顧展》，臺南：臺南市立文化中心，1999，頁22。

黃靜山，〈春野〉，1930。圖片來源：《第四回臺灣美術展覽會圖錄》。

黃靜山，〈乳牛〉，1966，膠彩，80×79cm，臺南美術館典藏。圖片來源：謝順勝、黃經洲，《黃靜山九十三回顧展》，臺南：臺南市立文化中心，1999，頁26。

除了最後入選府展的〈南國の船〉（南國之船）例外，此作畫家一生不捨賣出，一直留在黃靜山身邊直至過世後三年，才被臺北市立美術館（以下簡稱北美館）購藏。

黃靜山於〈南國の船〉前合影。圖片來源：謝順勝、黃經洲，《黃靜山九十三回顧展》，臺南：臺南市立文化中心，1999，頁294。

〈南國の船〉曾多次公開展出，特別的是在2013年《隱藏的真實：典藏品修復展》（Unveiled: Restoring the Permanent Collection）（註7），揭露了2008年北美館蒐購的〈南國の船〉，因畫作年代已久，有破洞、皺褶、顏料層剝落、磨損、重複補筆、髒汙、水漬等狀況。除了上述的修補外，林煥盛修復師特別指出，〈南國の船〉在府展資料中可見此作當初是「屏風裝」，但礙於美術館年度預算問題，先作「額裝」為權宜之計，直到2013年才恢復原本屏風裝裱形式。（註8）除了裝裱形式外，比照1984年《台灣地區美術發展回顧展》中，〈南國の船〉以四曲屏風完全攤平的模式展現。跟2021年《走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力》近期再次展出時，屏風以立體面貌的陳設大不相同。兩種展出的陳列方式，其後涉及展覽史、修復史，甚至是殖民史等多元層面，是很有意思的研究面向，值得繼續深究。

1984年《台灣地區美術發展回顧展》中，黃靜山（右）與次子黃經洲（左）於〈南國の船〉前合影。圖片來源：謝順勝、黃經洲，《黃靜山九十三回顧展》，臺南：臺南市立文化中心，1999，頁300。

2021年《走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力》展出的〈南國の船〉。圖片來源：筆者拍攝。

#名單之後 200 註釋 1. 「麻豆書香院第八期徵詩題牡丹，經於林維朝趙雲石兩氏選舉，前茅列左。……右趙氏選，一名臺南黃琴堂，二名臺南黃靜山，三名臺南黃雲樵……。」《漢文臺灣日日新報》，1927-12-24。 2. 楊佳璇，〈臺南民間肖像畫發展初探〉，《南美館月訊》，第12期，2016-11。（點閱日期：2021-04-01） 3. 漢聲雜誌社，《中國民間肖像畫》，臺北：英文漢聲，1994。 4. 楊美莉，《當代畫家陳俊州繪畫生涯研究》，臺北：國立臺灣師範大學碩士論文，2006，頁24。 5. 阮琦雯，〈台灣第一代本土藝術家黃靜山仙逝〉，《中華日報》，南市報導，2005-03-29。 6. 李欽賢，〈獨學派東洋畫家黃靜山〉，《鹽分地帶文學》，第54期，2014，頁40-41。 7. 《隱藏的真實：典藏品修復展》是透過1988年至2013年以來典藏作品修復過程中的意外發現，如：特殊裝裱、材料、簽字、畫中畫，輔以X光、紅外線、紫外線、成份分析及可見光譜分析等科學檢測，發現藝術家獨特的創作軌跡。 8. 林煥盛，〈從原則到選擇—導向多元價值為主的繪畫修復〉，《隱藏的真實：典藏品修復展》，臺北：臺北市立美術館，2013，頁179。

精華 FAQ Q1：黃靜山如何從民間畫工走向正式畫壇？ 他幼年家貧，早年協助家中祭典彩繪，後師承郭標學習炭精肖像畫，再憑自學鑽研膠彩與東洋畫，終於以精準肖像與成熟技法進入臺府展。

Q2：黃靜山在臺展與府展的成就有哪些？ 黃靜山於1928至1941年間七度入選臺、府展，其中第五回臺展以〈花〉獲得臺日賞，展現他在當時臺灣美術界的重要地位與穩定創作實力。

Q3：〈南國の船〉為何特別值得關注？ 這件作品是黃靜山生前不捨賣出的珍作，後由北美館典藏；其曾歷經破損修復、額裝轉回屏風裝等過程，也反映作品的保存、展示與殖民時代脈絡。