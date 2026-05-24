主婦的美味救星！最能展現台灣溫柔底蘊的靈魂小吃：魚丸湯

文字╱攝影 潘家欣

煮飯是一件相當燒腦的事。首先要先去市場，買菜時就得想這菜要搭配什麼食材來料理？買了新鮮竹筍，要不要買雞來燉湯？買了韭菜花，要不要再買小卷來炒？回家要吃幾天？蛤蜊要不要多買？明天會不會剛好有應酬，煮不完會壞掉？如此瑣碎的排列組合。

但是上市場一定會買起來儲備的食材，就是魚丸。當主婦完全想不出來今天要煮什麼時，就煮魚丸湯，快速又好吃。

電影《天馬茶房》裡面，女主角阿玉的爸爸「海龍王」，是在大稻埕開店賣魚丸的。店門口前，蒸氣騰騰滾著兩大鍋的熱湯，夥計則手腳飛快地「捔魚丸」（kak hî-uân），旁邊大大一鍋雪白魚漿，以手掌輕握住一捧魚漿，再利用大拇指與食指形成的虎口，將魚漿擠壓切分成圓球，迅速滑入滾沸的熱水之中。熟練的人動作極快，魚丸像變魔術那樣咕嚕嚕一一飛入水中，熟了就浮起，再用大漏杓撈（hôo）起來冷卻販售。

臺灣四面環海，魚除了鮮食，也能打成漿做魚冊、魚丸，魚丸是海島人最熟悉的小食。女主角阿玉，則是被爸爸用魚漿捧在手心養大的海上明珠。後來，阿玉的男朋友阿進在店裡跟軍人起衝突，阿玉說，我煮碗麵線給你壓驚吧！只是家裡剛好沒有豬腳，魚丸很多。阿玉煮了好大一鍋，阿進一邊努力地大口吞下食物，一邊笑著說，妳家的魚丸好大粒，很像豬腳。

我好愛這一段，這裡面有著再熟悉不過的，臺灣做小吃的「人味」。做傳統小吃的人，都是用最新鮮的食材，怕客人吃不好、吃不飽，臺灣人最怕客人吃不飽。海龍王看似粗魯不文又愛錢，不希望女兒好高騖遠追求浪漫理想，一心只想給她安排最安穩的歸宿，但，這就是市井小民最深切的盼望，平凡吃魚丸就是全世界最幸福的事。

阿玉吃著魚丸長大，阿進也吃了海龍王的魚丸，海龍王象徵著質樸而善良的臺灣長輩，在這樣特質的人照拂之下，阿玉和阿進這些時代新青年，吃得飽飽，才有力氣成長追求夢想。電影中的名句：「未來，它一直來。」其實是在一代又一代的臺灣青年心中、在每一次的打擊中，寫下懷抱希望的詩。魚丸呢？魚丸是他們的家底。

食材

狗母魚丸 約1/4 斤—30 元

水，我用市場給的高湯代替 1 公升

鹽與韭菜、香油、胡椒 適量

狗母魚丸 食材：狗母魚丸約1/4 斤 30 元／水，我用市場給的高湯代替 1公升／鹽與韭菜、香油、胡椒 適量

市場的狗母魚丸，一斤一百二十元。

圖／鄉間小路

料理步驟

1 煮一公升左右熱水，韭菜切成珠備用。

2 加入魚丸，如果是冷凍庫的魚丸，不須解凍，只是要記得煮到魚丸全部膨脹，浮在湯的表面，才算煮透。

3 以鹽和胡椒調味，灑上一點韭菜珠或蔥花，熱熱喝。

圖／鄉間小路

圖／鄉間小路

本文作者： 潘家欣

一九八四年生，迷戀各種氣味和玩具，著有散文集《玩物誌》；詩集《如蜜帖》、《如廁帖》、《負子獸》等八冊；藝術文集《藝術家的一日廚房—學校沒教的藝術史：向26位藝壇大師致敬的家常菜》；插畫作品《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》等。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2026年5月號：好客家味，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年5月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2026-05-01