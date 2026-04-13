鐵達尼號沉船114年週年！從船艙設計到罹難故事 在北愛爾蘭紀念館一睹轟動世人的船難歷史

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組圖／琅琅悅讀，圖片來源：旅讀Or
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1912年4月15日，一聲巨響從大西洋上傳出，當時全世界最大且正式投入營運的海上船舶——，撞上冰山沉沒了。這起嚴重的船難造成逾1500人死亡，各界名流人士魂斷大洋，其中也包括鐵達尼號的船長與設計師。這艘被譽為「永不沉沒」的英國，在北的貝爾法斯特設計與建造，遇難前最後停泊地點則是如今的愛爾蘭科夫（當時名為皇后鎮）。

鐵達尼號紀念館內一隅。圖／張滿

北愛爾蘭的貝爾法斯特鐵達尼號紀念館內，細細講述著鐵達尼號的建造與沉沒。鐵達尼號由貝爾法斯特的哈蘭德與沃爾夫造船廠製造，比全球最大客機Airbus A380大了一倍不止，這艘全長269.1公尺，寬28.2公尺的巨輪，由逾15,000名工人耗時約3年建造。船艙設計上，涵蓋有頭等艙、二等艙與三等艙，頭等艙參考了英國倫敦麗思飯店的帝政風格設計，令乘客如同置身於陸地上的豪華宅邸中。

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除了船體的建造與設計細節，鐵達尼號紀念館中也如實呈現事發當時的通訊紀錄。在這片區域，參訪的人們不約而同地安靜下來，試圖從音訊與文字中拼湊出當時乘客們的絕望與無力感。展覽的結尾，詳細寫出每位罹難者的名字以及他們的故事。像是在1997年的電影《鐵達尼號》中，相擁而眠等待死亡來臨的夫妻、讓婦女孩童們優先搭上逃生艇的男士們，還有年紀最小的罹難者來自芬蘭的11個月大女嬰。

鐵達尼號遇難後，人們更加重視海上航行安全與相關法規。下次造訪北愛爾蘭，不妨到鐵達尼號紀念館，探索這起人類海運發展史上的重要事故。

鐵達尼號紀念館內一隅。圖／張滿

鐵達尼號紀念館內一隅。圖／張滿

鐵達尼號紀念館外觀。圖／張滿

鐵達尼號紀念館

地址_1 Olympic Wy, Belfast
時間_9:45-17:00

本文作者：

作者張滿。

張滿
喜愛駐足於路途上，觀察人生百態的台南人。

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第170期：西安早中晚，打開墾丁真面目，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第170期
出版頻率：月刊
出版日期：2026-04-01

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