【百鬼與妖怪物語】令狐少俠／從《大江山繪詞》探究日本眾鬼之王「酒吞童子」的形象與歷史

文／令狐少俠（張胤賢）

京都北望臨日本海的若狹灣，左側丹後半島聳立著一座名為大江的神秘山脈。在古老耳語中，大江山終年的霧氣裡，始終盤踞著一個令人膽顫心驚的可怕魅影：那不是平安京夜晚流行的百鬼喧鬧，也不是器物幻化的付喪神遊行，而是日本妖怪史上危害指數爆表的眾鬼之首——酒吞童子。

繪動的妖怪

酒吞童子的來歷眾說紛紜，最早的文獻紀錄，是來自十四世紀南北朝時代的《大江山繪詞》。所謂的「繪詞」（えことば）是一種結合繪畫與詞書（文字說明）的長幅敘事模式，通常一段文字（詞書）後緊跟一段對應的繪畫，如此循環往復，引導讀者由右向左展開卷軸觀賞。

翻開《大江山繪詞》，那是一個妖怪橫行的年代，你沒有猜錯，那就是平安王朝。酒吞童子是居住在京都北方大江山的強力妖怪頭目，擁有無數部屬。他們經常下山到京都，強行擄走年輕女子回山洞，讓京都人心惶惶。受害者家屬向朝廷哭訴，經由陰陽師安倍晴明指示，由著名的武士源賴光，率領其他四天王組成討鬼部隊，前往鬼窟為民除害。

傳說大江山是鬼王酒吞童子的家鄉，以此傳說所建立的日本鬼怪交流博物館位在日本京都府福知山，其博物館外觀與院藏鬼面具都與鬼王習習相關。圖／日本鬼怪交流博物館社群

傳說大江山是鬼王酒吞童子的家鄉，以此傳說所建立的日本鬼怪交流博物館位在日本京都府福知山，其博物館外觀與院藏鬼面具都與鬼王習習相關。圖／日本鬼怪交流博物館社群

討鬼部隊喬裝成苦行僧，混入終日瀰漫神秘雲霧的大江山中，在三大神明的幫助下，取得了「神便鬼毒酒」（じんべんきどくしゅ），妖怪飲用後，瞬間失去妖力、酩酊大醉，猶如中毒。

源賴光率領的討鬼部隊參加了酒吞童子的宴會，勸眾鬼們喝下毒酒。待其酒醉熟睡後，繪卷進入最後的高潮：雪亮的刀光，劃破了宮殿的晦暗，那是源賴光名刀「童子切安綱」出鞘了。酒吞童子的巨大首級應聲而落，但即便身首異處，那殘存的怨念仍驅使著首級躍向空中，死死咬住源賴光的頭盔，直到氣力竭盡那一刻。

《大江山繪詞》第二卷 局部，圖片來源：取自 逸翁美術館

故事結束了嗎？

別忘了這可是日本著名藝術──「繪詞」，除了猶如史詩般精采的勇武敘事，更是繪製鬼怪詭譎的視覺巔峰之作。當你被作者生動驚悚的文字帶入高潮之際，隨後而來的視覺畫面，帶給閱覽者不是餘音繞樑般的美妙，而是「餘影繞樑」般的影像震撼。

那巨大頭顱的酒吞童子，有如魘夢般，不！這不是魘夢，而是真實反覆出現驚嚇閱覽者的視野。

什麼？真實反覆出現？當真見鬼了嗎？

原來《大江山繪詞》採用的是獨特的「異時同圖法」，這是一種特殊的繪畫敘事技法，將故事的起因、經過、結果融合在同一個畫面空間，打破單一時間與空間的限制，重要的主角，會根據情節發展，在畫面中多次出現，如漫畫般引導讀者循序漸進理解劇情。

敦煌壁畫九色鹿王本生，採用「異時同圖法」，可見到白色的鹿，反覆出現，形成漫畫般連續的畫面。圖片來源：維基百科

東亞地區最早使用「異時同圖」當是印度佛教的敘述壁畫， 這種手法經由絲路傳入中國，出現在敦煌莫高窟的壁畫中（如著名的《九色鹿本生》），隨後在唐朝時傳入日本，成為日本繪卷的核心技術。

《大江山繪詞》成功地運用這種技法，讓這場「人鬼大戰」具有極強的戲劇張力和電影感：

我們會看到武士們從山腳攀爬、遇到變身為老翁的神明、再到進入鬼屋，連續的畫面中，強化了「深入險境」的過程感。最經典的莫過於酒吞童子被斬首的震撼一幕： 只見到源賴光舉刀揮下，旁邊即刻出現酒吞童子巨大頭顱噴飛的慘烈景象。如此驚悚的效果，在單一瞬間的靜止畫面中是無法達成的，不得不佩服繪者的布局功力。

咦！用武士刀斬鬼頭、頭顱噴飛，各位看官，您是否嗅覺到有「鬼滅之刃」的味道呢？原來日本的斬鬼動漫，可是有千年的傳統，難怪模仿不來。

《大江山繪詞》第二卷 局部，圖片來源：取自 逸翁美術館

《百鬼夜行》回顧

細心的讀者或許會發問，我們先前介紹過《百鬼夜行繪卷》，為什麼沒有採用「異時同圖法」呢？其實這並非技術退步，而是因為《百鬼夜行》的敘事本質與構圖邏輯與《大江山繪詞》完全不同。

《大江山》是宣揚武士冒險的故事，強調「武士」是國家的守護者，賦予武家政權一種「除魔衛國」的神聖性，作品本質是一種「政治歌頌」，視點必須追著主角員賴光跑，這種繪卷通常由高階畫師為貴族所製作，本質上是精英階層的藝術，因此採用中國傳來的高級佛經繪畫技術「異時同圖」來進行宣傳創作。

而《百鬼夜行》 沒有殘酷的妖怪，也沒有悲壯的國仇家恨，畫中的妖怪由掃帚、鍋碗瓢盆組成，這反映了庶民階層對日常生活的觀察與幽默感，甚至帶有一點對嚴肅秩序的「惡搞」，以較接近「流行文化」。

因此它的主角不是「某個鬼」，而是「這列鬼隊伍」。好比觀看國慶閱兵，隊伍從畫面右方流向左方，強調的是妖怪的多樣性與連續不斷的「動態流線」，而不是單一妖怪的成長或行動。如果同一個「妖怪」在畫面中出現太多，會產生視覺疲勞，反而會干擾「百鬼」的畫面衝擊力。

《百鬼夜行》唯一的「時間性」只出現在結尾：畫面最後會出現一輪紅日代表日出了，眾鬼必須四散逃竄，結束此繪卷。這個轉折是集體性的，而非「個人特寫」。

了解日本長卷妖怪化的屬性差異後，再將鏡頭拉回《大江山》。

這種「異時同圖法」的畫風，聚焦於英雄源賴光，使其反覆出現；而就如同當代電玩遊戲主角在闖關中所擁有配備，武士身上的刀，也就成為關注的焦點。於是雪亮的刀光終於出鞘了，鬼王魔頭應聲倒地，畫面實在太震撼精彩，為了紀念這歷史性的一刻，日本兵器文化中極致的「名刀崇拜」就此誕生。

這把源賴光的斬鬼名刀，透過《大江山》的魔法催化，超越了物質兵器的冰冷範疇，躍升成為具有神格溫度的超級寶劍，它有一個響叮噹的名號「童子切安綱」。

百鬼夜行強調是「這列鬼隊伍」，好比觀看國慶閱兵，這是就不是主角反覆出現的「異時同圖法」。圖片來源：維基百科百鬼夜行繪卷

神話世界斬鬼的名刀：童子切

「切」（きり）在日文刀劍命名中代表「斬、斷」；「安綱」則是當時著名的鑄刀師，可以理解為刀劍界的法拉利。「童子切安綱」的意思就是「由法拉利刀劍公司出品，斬斷童子鬼頭的超級名刀」。

這把金光熠熠的法拉利名刀，現存於東京國立博物館中，見證了武士如何透過「殺鬼」來確立其階級的榮耀與尊嚴。

等等，有沒有搞錯，神話故事中的刀，居然存放在真實博物館中？

就好比你去台北的故宮博物院，居然看到館方收藏西遊戲裏頭孫悟空的金箍棒，會不會太誇張呢？

其實酒吞童子不僅是禍亂京城的妖魔，更是一個關鍵的「政治符號」，它代表了武士暴力的必要性。在平安時代早期，對付怨靈或災禍，多半仰賴陰陽師（如安倍晴明）的祈禱與咒術。然而，當朝廷公卿與陰陽師對酒吞童子的掠奪束手無策時，源賴光代表的武士集團，通過血腥的戰鬥斬殺，解決了國家危機；這向世人宣告：守護京都的不再僅是虛無縹緲的消極法術，而是實實在在積極的武裝力量。

源賴光是平安時代中期大將，典籍記載他帶領渡邊綱、坂田金時、卜部季武、碓井貞光四名家臣（即「賴光四天王」）斬殺酒吞童子的故事。圖片來源：維基百科

這場討伐戰象徵著日本歷史從「公卿統治」轉向「武士崛起」的意識形態過渡。既然武士是守護國家、秩序的超級英雄，那麼幫助武士獲得無上榮耀的的寶刀，當然也要上升至對應的位階價值。於是源賴光的寶刀獲得「童子切」的美名，至此神話與現實合流，「童子切」是真實歷史源賴光的寶刀，同時也是神話世界斬鬼的名刀。

這把名刀代代流傳，成為名人大將收藏的寶刀，鼎鼎大名的織田信長、豐臣秀吉都是寶刀的持有者；最後甚至由刀劍磨製鑑定世家──本阿彌家，開具鑑定證書，證明「童子切」確實是源賴光所持有的寶刀。

根據江戶時期所開具的刀劍鑑定書《古今鍛冶備考》，曾記載有人用這把刀進行「罪人屍體切割測試」，結果不僅瞬間切斷了六層疊放的屍體，刀刃甚至直接砍入地面的土台。這種驚人的鋒利度被視為能「斬斷鬼首」的物理證明。

神話寶刀居然還有鑑定證書，沒有身處日本文化的武士/鬼怪氛圍中，很難理解這樣詭異的邏輯。

瞧！鬼滅之刃中，日輪刀不正是那由跨越三百年技術傳承的「刀匠村」師傅親手打造，才能完成具有「切斷鬼頭」神力名刀嗎？透過刀匠村、本阿彌家，對於日本刀精神品質的呵護守候，才能讓刀的文化代代相傳，讓今日不用刀的年代，人人心中仍然擁有一把武士刀。

講完了「童子切」，故事結束了嗎？不！還有一把「鬼切」安可曲。