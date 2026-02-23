【百鬼與妖怪物語】令狐少俠／圖鑑化時代：一休和尚也愛妖怪？付喪神何時開始可愛大變身

文／令狐少俠（張胤賢）

百鬼夜行來了！

廢墟的矗立加深對夜晚的恐懼，恐怖的氣氛逐漸蔓延，壟罩著整座平安京，於是平安末期《今昔物語集》終於目擊了百鬼夜行：

百鬼夜行的目擊地是在「二條通」與「大宮通」交叉口，是京城的主要街道，江戶時期著名的二條城即設立於此；但是千年前在平安末期戰火的摧殘下，兩條路口所形成的空間交匯處，透過闇黑夜幕的發酵醞釀下，讓人們產生「方位失落」的迷航錯覺，於是幽冥百鬼循著這樣的空間破口，來到了人間。

超級貴族藤原氏、陰陽師安倍晴明都認證，有鬼！

值得注意的是，首次出巡的百鬼夜行，可不是現代萬聖節遊街時的歡愉熱鬧，而是會取人性命的可怕惡魔，那怎麼辦呢？

別怕！還記得我們狐狸故事中介紹的空海大師嗎？只要採用空海大師所傳《佛頂尊勝陀羅尼》咒符即可保平安，瞧！藤原氏年輕人正是配戴具有強大消災解厄的尊勝陀羅尼附身符，才能逃過一劫。

看官難免好奇，為什麼故事的主角是藤原氏呢？

（左）《千年貴族藤原氏》正是解說藤原家族的故事；（右）日本文學名著《源氏物語》作者紫式部畫像，她被認為就是藤原氏的後代。圖片來源：遠足出版、維基百科

原來藤原氏是平安時代的超級貴族，幾乎壟斷了朝廷的權勢，因此只有藤原氏才有在夜間私會情人的特權，只有藤原氏受到佛法的特別護祐。

藤原氏遇鬼生還的故事，強化了藤原氏與先進佛教力量結合的社會地位；原來大規模的百鬼遊街，必須配合名聲烜赫的藤原氏，才符合身分地位。那麼，只有藤原氏可以看到百鬼夜行嗎？

改編夢枕獏小說電影《陰陽師0》，由演員山崎賢人飾演安倍晴明。圖片來源：木馬出版、采昌國際

其實還有另一號響叮噹的大人物，那就是安倍晴明：

年輕的安倍晴明尚在陰陽師賀茂忠行門下修行。某次夜晚，他隨師父忠行前往前往某官員家中。正當師父在牛車中熟睡時，在外隨行警戒的晴明突然看見前方有一群長相猙獰、奇形怪狀的妖怪正迎面而來。晴明立刻喚醒師父，師父運用法術將牛車隱形，使百鬼經過時完全沒有察覺到他們，師徒因而化險為夷。

師父驚覺晴明擁有能看見常人所不能見之物的「靈力」，且在危急時刻反應冷靜，因此將陰陽道的秘術傾囊相授，視其為繼承人。

晴明的故事同樣由《今昔物語》目擊：雙方皆有夜晚行走的特權，差別在藤原氏是朝廷貴族，而晴明則是領朝廷俸祿的「抓鬼特務人員」。

什麼？平安朝居然還編制抓鬼特務？

各位看官您沒有聽錯，平安朝設有陰陽寮，專門培養「抓鬼特務人員」，就是我們俗稱的陰陽師。陰陽師必須觀測天象、占卜吉凶，必要時還會施咒、伏鬼降妖。

當百鬼夜行發生時，妖怪與亡靈群聚於人間街道，靈界的妖物會破壞陰陽秩序，導致該地區充滿負面能量，形成一種「穢れ」(けがれ)的危險狀態。「穢れ」具有傳染性：目睹百鬼夜行會直接沾染這股邪氣，導致死亡或發瘋。此時就必須透過陰陽師根據曆書算出「百鬼夜行日」，政府官員和貴族必須依據這些官方指令，嚴禁深夜外出。

故事中的陰陽師顯然是遇到魔力更高段的妖怪，不在「百鬼夜行日」的預測範圍內，好在晴明擁有超能力，提早預測妖怪來襲，才能讓師徒兩人躲過一劫，經此一役，安倍晴明之名，名滿天下，成為日本最強陰陽師。

《今昔物語》所安排目擊的兩場百鬼夜行，分別由外來尊勝陀羅尼、以及土產陰陽師成功化解危機，如此平分秋色的亮眼表現，不難看出在平安朝代的「妖怪市場」中，兩家降鬼機構的競合關係。

有趣的是，不管是陀羅尼還是陰陽師，這兩家販賣恐懼的降鬼機構，其服務對象僅限於貴族；不過隨著戰禍的肆虐擴大，廣大的平民百姓也身受其害，販賣恐懼不再是貴族的專利，於是新的妖怪物種橫空出世，那就是擁有奇特詭異稱號與外型──付喪神。

🏮付喪神

付喪神一詞最早可以追溯至室町時期的繪卷《付喪神繪卷》，什麼是「付喪神」呢？

「付」在中文與日文中皆有「憑附、附著」；喪則含有「失去、衰亡」；神則有精靈之意。在日文語境中，神與妖怪的界線模糊，因此「付喪神」的字面意涵即是附著於衰亡物體上的精靈(鬼怪)。有趣的是，「付喪」在日文中的讀音與「九十九」相同，這代表物品在經歷了九十九年的漫長歲月後，獲得靈性變化。

《付喪神繪卷》局部。圖片來源： 国立国会図書館

「付喪神」一語雖然較晚形成，但是器物成妖的概念，同樣可以追溯至百鬼夜行的平安時期。我們先看一則《今昔物語》的記載：

有一位僧人入住一座荒廢的古寺，夜以繼日地讀誦《法華經》。 到了深夜，月光皎潔，門外突然傳來喧鬧的聲音。僧人感到奇怪，探頭一看，竟見到各式各樣的「器物」變幻了形狀而來。 有的是篩子、有的是木桶、有的是鍋子或釜，甚至還有破掉的草鞋，以及其他種種物品。它們都長出了手腳，具備了眼睛與鼻子，蹦蹦跳跳地跑了過來。 僧人感到非常恐懼，更加急促且虔誠地讀誦《法華經》。這些器物妖怪圍繞在僧人身邊，載歌載舞直到天亮。 天亮之時，這些妖怪全都變回了原本的器物，雜亂地倒臥在寺廟各處。

上述故事中的《法華經》，這是最澄大師創立天台宗的重要經典；有趣的是，前頭庇護藤原氏的尊勝陀羅尼咒符，這是空海大師所傳的真言宗密法。日本兩大佛教宗派，透過經典、咒符各顯神通，不難看出妖怪市場在平安夜晚商機無限。

此回的妖怪不再是特定日子出巡百鬼夜行，而是莫名其妙隨時出現的器物妖怪。不過人們卻也發現器物妖怪的規律，必須在荒廢的建築物內才會現身。原來隨著平安王朝的逐漸解體，平安京內隨處可見滿目瘡痍的廢墟建物，那些在廢墟中被達官貴人們所隨意丟棄的家具，看在平民百姓的眼裡，不啻為浪費可惜。

於是在聲聲嘆惋中，這些遭主人丟棄的器具，帶著「無才可補天」之怨，經過九十九年的魔法催化，幻生出各種器物之靈，這是新品種的突變怨靈，也開始加入妖怪的嘉年華世界。

值得注意的是，器物怨靈是屬於平民視野；因此對治之道就不是高深難懂的尊勝陀羅尼咒符，而是眾生平等的《法華經》教義。在《法華經》的誦唸聲中，那些新品種怨靈彷彿卸下了被丟棄的怨恨，共同漫舞在黑暗的旋律中。

室町時代的《百鬼夜行繪卷》（作者不詳）。繪有草履、杖、傘、黑布的付喪神。圖片來源：維基百科

居然開始萌化？

正是這些新品種怨靈獨特的舞步造型，開啟後世繪家滿滿的創作靈感，搭配百鬼夜行的隊伍想像，在室町時代具有視覺效果的《百鬼夜行繪卷》正式熱鬧登場了。

《百鬼夜行繪卷》採用「橫長繪卷」的繪畫模式，以目前所見最早的真珠庵古本為例，其高度僅約 33.3 公分，但長度延伸至 528.2 公分 。這種「窄而長」的比例，是為了適應手動捲動觀賞的習俗。

橫長繪卷不要求觀者一次看完全圖，而是隨著雙手的捲動，讓視線隨之移動。這在《百鬼夜行》中營造出一種「遊行隊伍正從你眼前走過」的動態錯覺。

在長達橫向五公尺的空間裡，右端代表夜晚的開始，隨著向左展開，象徵時間的流逝：第一幕描繪了藍紅相間的惡魔奔跑，身後追趕著各種各樣的妖怪。這些妖怪的形像神秘莫測，其原型是古代生活用具，例如鍋碗瓢盆、雨傘。隨後，妖怪們滑稽地行進。捲軸的最後一幕描繪了一個閃耀著紅光的物體，象徵太陽，代表黎明的開始，也宣告畫卷的結束。

畫卷繪製超過 50 種以上的妖怪，妖怪並非均勻分布，而是透過疏密變化（有時成群結隊，有時單隻出現）產生節奏感。當觀者慢慢捲動時，下一個角落會突然跳出奇形怪狀的器物妖怪，增加了觀賞時的驚喜與恐懼感。

畫師以細膩逗趣的風格來描繪付喪神的動作。例如，我們可以看到琵琶妖怪抬腿邁步或是鍋爐妖怪彎腰潛行，甚至許多器物外型被畫成帶有野獸的利齒、長爪，或是呈現出像蜥蜴、老鼠般的爬行姿態。

《百鬼夜行繪卷》局部，琵琶、鍋爐妖怪等被畫成帶有野獸型態與姿態模樣。圖片來源：維基百科百鬼夜行繪卷

一休的藏書、繪圖替鬼增色

《百鬼夜行繪卷》的逗趣畫風，讓平安夜裡的鬼魅，褪去了生人勿近的危險恐懼，成為人人可親近觀賞的大眾娛樂，為後世妖怪商業化的發展奠下扎實的基礎。

值得一提的是，《百鬼夜行繪卷》古本收藏地為京都大德寺真珠庵，此為幽默著稱的禪師一休宗純的弘法所在地。

一休禪師作為日本室町時代最特立獨行的僧侶，他反對形式主義、親近大眾的性格，身受大家喜愛。

一休禪師曾寫下著名的作品《骸骨》，故事敘述一位僧侶，在毗鄰墓地的寺廟過夜。半夜他從寺廟出來，發現許多骷髏像人一樣活動。他們喝酒、唱歌、跳舞，男女互相擁抱。 最後男性骷髏生病去世，女性骷髏悲傷之餘只能出家為尼。

一休大師的作品《骸骨》。圖片來源：維基百科 一休骷髏

《骸骨》的故事寄寓佛教的生死觀，所有人類活動的本質背後僅是一具白骨，儘管內容驚悚沉重，但是隨書描繪骷髏跳舞的插畫，卻頗富趣味效果。與《百鬼夜行繪卷》相互輝映。

白骨跳舞太驚奇了，於是在江戶時期流傳一則故事，一休禪師會刻意選在大年初一，大家喜慶的日子裡，將一顆真實的骷髏頭插在竹竿頂端，走在繁華的京都街頭，對著正在慶祝新年的行人高喊：「大家留意！小心！」 。

一休禪師以幽默的方式呈現死亡的驚悚，與百鬼夜行的詭譎氛圍不謀而合。由驚悚荒謬的一休禪師所在地，收藏驚悚荒謬的《百鬼夜行繪卷》，讓百鬼夜行的知名度大增；而其中的器物付喪神，也隨之名滿天下。

這麼有趣的一休禪師，他究竟是誰呢？他就是當代日本卡通《一休和尚》（一休さん）的原型。

將骷髏頭插在竹竿頂的一休大師，此幅端月岡芳年日本版畫《東方錦繡畫新選－僧侶與藝妓》。圖片來源：大英博物館

到了江戶時期，浮世繪大師──鳥山石燕，在一休《骸骨》與《百鬼夜行》的基礎上，以圖文並茂、分頁介紹模式，完成了具「妖怪教科書」美譽的系列作品，包括有《畫圖百鬼夜行》、《今昔畫圖續百鬼》、《今昔百鬼拾遺》、《百器徒然袋》等等，從此妖怪可以按圖索驥，正式成為一種庶民文化的娛樂活動。

動漫改編熱門角色：傘怪

值得一提的是，《百器徒然袋》其書名意即「器物的無聊故事集」，內容聚焦於被人們長久使用後廢棄的器物，最後幻化而成的妖怪，就是我們熟悉的付喪神。其中最著名的，就是唐僧小傘(からかさ小僧)。

在早期《百鬼夜行繪卷》的造型中，是一個頭上頂著折疊傘的人形妖怪；而在《百器徒然袋》中，則是呈現傘布破落而露出傘骨，如同鳥一般在空中飛行的油紙傘，名為骨傘（ほねからかさ）。

骨傘的造型以雨傘為主體，修正了原始繪卷中過多的人類形象，之後的繪作再以此為造型，進化獨眼獨腿的雨傘妖怪，成為辨識度最高、最負知名度的付喪神。

從平安夜裡可怕的怨靈、百鬼夜行，到可愛的唐僧小傘、付喪神，日本妖怪一路走來驚悚卻也熱鬧；恐懼但也充滿了無限樂趣。於是從《鬼太郎》到《神隱少女》；從《妖怪手錶》到時下當紅《鬼滅之刃》，千年前的恐懼持續滋潤妖怪文化的詭異歡愉，令人嘆為觀止。

（左起）日本妖怪「垢嘗」（あかなめ）、「唐傘小僧」(からかさ小僧，或較雨傘怪)。圖片來源：維基百科