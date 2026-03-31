【百鬼與妖怪物語】令狐少俠／斬鬼大將「源賴光」、「渡邊綱」與日本傳奇武士刀典故

文／令狐少俠（張胤賢）

《大江山繪詞》捧紅了源賴光後，手下四大天王的身價也隨之水漲船高，其中最出名的，就是渡邊綱。

渡邊綱，原名源綱，出身「嵯峨源氏」之後。由於嵯峨天皇子女眾多，皇室財政難以負擔，因此將部分皇子賜予「源」姓，降為臣籍，而這支脈絡便稱為「嵯峨源氏」。

渡邊綱（源綱）自幼喪父，隨後成為源敦的養子。源敦妻子一族，在攝津國勢力強大，源綱在養父的建議下，遷居至養母（源敦妻子）的故鄉──攝津國的渡邊津，並正式改姓為「渡邊」。

津有港口的意思，渡邊津即是渡邊之港，連接京都與瀨戶內海的門戶，是平安時代的重要港口（今大阪市中央區天滿橋附近）。

改姓之後的渡邊綱，在養母家族的幫助下，在此組織了強大的水軍（後稱渡邊黨），專門負責警備與水運(如今大阪市區的運河，就是千年前港口水運的遺跡)。

這是渡邊綱一次重大的命運轉折，從此他從「京都的落魄貴族」轉身成為「掌握重要港口的強力武士」，有了這層身分，才能取得加入酒吞童子「鬼殺隊」的重要門票，名揚天下後，更是成為後世所有渡邊氏的始祖。

講了這麼多，就是要說明渡邊綱改姓的故事嗎？不！要先介紹渡邊綱的故事，才能了解烘托出他斬鬼寶刀的神奇光芒。咦！斬鬼刀不是已經被主角源賴光拿走的那把童子切嗎？渡邊綱也有斬鬼刀嗎？不要懷疑：每一個日本人心中都有把武士刀；每一位著名的武士，都擁有一把神奇光芒的斬鬼刀。

葛氏北齋所繪《諸國名橋奇覽》系列之「攝州天滿橋」，正是渡邊綱的發跡之處。圖片來源：維基百科

代代相傳的寶刀與它們的產地

話說渡邊綱完美執行「酒吞童子」的斬殺行動後，某天深夜，他奉命前往京都執行任務，在經過一條戾橋時，看見一位傾國傾城的絕色美女獨自站在橋頭哭泣。美女請求渡邊綱送她回五條府邸，渡邊綱禮貌地讓她共乘一馬。然而，當馬行至橋中央時，這名女子突然顯現出猙獰的原形——她是住在愛宕山的惡鬼。

惡鬼抓著渡邊綱的髮髻，騰空而起，企圖將他帶往愛宕山吃掉。就在這危險的一刻，說時遲那時快，只見渡邊綱在半空中臨危不亂，拔出寶刀，奮力揮下，竟將惡鬼的一隻手臂硬生生斬斷。惡鬼負痛哀號，帶著斷臂逃走，渡邊綱則安全降落在橋面上。

各位看官您瞧瞧：這又是如同電影情節般的精采畫面，這次輪到源賴光的手下渡邊綱帥氣登場，一氣呵成，沒有NG，完美演繹武士天生下來就是拿來斬鬼的文化基因。現在你知道「鬼切」怎麼來的吧！沒錯，因為這把刀成功斬斷女鬼的手臂。就如同老大源賴光「童子切」永世流傳，小弟渡邊綱的「鬼切」當然也要代代相傳。

歌川國芳所繪，渡邊綱在橋上遇女鬼，圖片來源：維基百科

話說「鬼切」流傳至平安末期武將源賴義手中，源賴義將鬼切寶刀與一把名刀一同收納在箱中。然而，人們發現「鬼切」的刀身竟然比身旁的刀長出了數公分。經過調查，發現並非「鬼切」變長，而是「鬼切」在箱中自行揮動，斬斷了鄰居刀身。 因為它在無人操縱的情況下「斬斷了自己的同伴」，因此被賦予了「友切」之名。

小弟弟的寶刀果然青出於藍，不僅可以「鬼切」，還可以「友切」，一把刀就能有擁有兩種「切」，會不會太誇張？其實不會，因為還有更誇張的。

源賴義將「友切」傳承給兒子源義朝，武將配名刀，一定是所向披靡、英雄無敵；但是義朝很快發現，這把寶刀似乎會鬧脾氣，在關鍵時刻每每無法發揮神威，甚至讓主人的戰鬥中陷入苦戰。此時源賴義在恍惚之中看到所信仰的八幡大菩薩，得到的啟示是：「友切」這個名字殺氣太重，且有「自殘同胞」的負面暗示。為了扭轉運氣，源義朝將其名稱改回最初的「髭切」。

等等，這把刀還有第三種「切」？沒錯，這把刀打造之初，在試刀時，鋒利到受刑人的首級與鬍鬚（髭）一併切斷，因而得名。從「鬼切」到「友切」，再變回原本的「髭切」，這把刀不僅脾氣壞，身世也超級複雜！有趣的是，改名後的寶刀彷彿重獲新生，最終流傳到了開創幕府的源賴朝手中，成為守護源氏棟樑的至寶。

原來小弟弟的寶切，比大哥的鬼刀更精采，渡邊綱也因此名滿天下，愛刀的日本人怎麼可能會錯過如此懸疑、離奇、充滿故事張力的偉大收藏呢？沒錯，這把具備電影特效劇情的名刀，由當代政府鑑定為「重要文化財」，目前收藏於京都的 北野天滿宮。

民族自信心

談了這麼多「切」的故事，各位看官心中一定滿滿的問號，為什麼嚴謹的日本人願意接納這麼多詭異的「切」呢？難道只是紀念武士的崛起嗎？其實能夠有這麼多奇怪的「切」，正是代表了日本的民族自信心。

還記得源賴光那把「由法拉利安綱刀劍公司出品，斬斷童子鬼頭的超級名刀」全名為「童子切安綱」嗎？

「安綱」是活躍於 10 世紀末的傳奇鍛造師，被尊稱為「日本刀之祖」。就是我們前頭說的「法拉利」商家。在「安綱法拉利」之前，日本的刀多是仿效中國或朝鮮的「直刀」。這種直刀在馬背上戰鬥極易斷裂，且砍殺力不足，於是「法拉利」安綱進行了劃時代的技術突破：

1. 完美的弧度： 他創造了適合騎馬砍殺的彎曲形式。

2. 鋼材與淬火： 他研發出極致的熱處理技術，透過無數次高溫與冷水交織、鋼鐵反覆折疊，讓刀身呈現如老樹年輪般的華麗「木目肌」紋理，才能帶來削鐵如泥般的銳利剛強

對於當時的人來說，看慣了容易折斷的舊式武器，突然見識到安綱刀那種「削鐵如泥」、在激戰中依然鋒利不折的表現，簡直就是超自然的神力。

當一把刀能輕易撕開敵人的厚重鎧甲，人們進一步相信：這把刀肯定連「非人類」的鬼怪也能斬斷。這不僅是為了殺敵斬鬼，更是為了建立一種「民族自信心」我們不再仰賴外國的直刀設計，我們擁有了超越物質、具備神格的「日本刀」。

因此當我們觀看東京國立博物館所收藏的「童子切安綱」時，刀柄處鐫刻著「安綱」二字，這不僅僅是神話中斬鬼的印記，更是日本民族精神的無上榮耀。鏡頭再拉到北野天滿宮，那把身世複雜的「鬼切」名刀，刀柄處同樣鐫刻著無上的榮耀—安綱。

從童子切到鬼切，你還會懷疑這樣荒謬的收藏嗎？

下一次，當你在螢幕上看著炭治郎揮刀時，請記得，那不只是卡通。那是傳承了千年的、關於「日本人如何用勇氣與技術戰勝恐懼，建立自信心」的真實史詩。

《鬼滅之刃無限城篇》主角炭治郎。圖片來源： 翻攝YouTube／Muse木棉花-TW

東京國立博物館所收藏的「童子切安綱」。圖片來源：維基百科，Dojikiri_Yasutsuna 拍攝

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