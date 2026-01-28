一吃就愛上！日法混血冬季限定美食：酒粕味噌蛤蠣巧達湯

文字╱攝影 曹天晴，取自《鄉間小路》2026年1月號

一月，按理說應該是萬象更新、充滿活力的起點，卻往往是我整年裡最軟爛的月份。

大學搬到日本後，我開心的意識到自己每年都能過上兩次新年—先是日本的新曆年，再來是臺灣的農曆年。無論在哪裡，新年氣氛總是歡樂的，所有現實壓力都暫放一邊，睡到自然醒，大啖平常捨不得吃的美好食物。一句「難得過年嘛！」是最高級的赦免符，什麼矜持自律，在它前面全都土崩瓦解。

如此奢侈，我一年裡居然能享受兩次，也是有夠幸福了！從紅白歌合戰到咚咚隆咚鏘，從御節料理到除夕團圓飯，銜接兩個新年的一月份，我總是處在一種引擎熄火的狀態，像攤開在冬陽下的貓，慢悠悠、鬆垮垮、軟綿綿地度過。

或許是這樣鬆散的心理狀態作祟，又或許是因為寒冷的氣溫，一月裡總是很容易對那些濃稠奶白又熱呼呼的食物發饞，好比奶油燉菜、熬得濃濃的湯、加薑汁的熱豆花、還有「酒粕」的滋味。

酒粕是釀造清酒後留下的酒渣，觸感濕潤如待塑形的胚土，是酒造業盛行的日本關西常見的調味料。在象徵新年結束的「二十日正月」（一月二十日）這天，大家會將年節吃剩的鮭魚或鰤魚頭骨加上酒粕、味噌煮成粕汁（かす汁）。粕汁的色澤幾近純白，入口醇和濃郁，酒香飽滿，喝下它，便是回歸日常的時候。我曾在朋友家「蹭」過幾次美味的新年粕汁，但這樣的收心儀式卻對我起了反作用，在兩個新年之間，成了一月裡最讓人耽溺的味道。

在重視清澄之美的日料宇宙裡，濃濁的酒粕是特別的存在，我甚至覺得它有種法式料理般的奢華感！捧著它，做菜的靈感便蠢蠢欲動。

首先用奶油炒香蔬菜培根，聞到甜香撲鼻後，順著鍋邊滋滋滋地繞上一圈清酒，趁著熱氣奔騰，一舉刮下鍋邊的焦脆精華。

接著倒入牛奶咕嘟咕嘟的滾，直到湯頭濃稠， 馬鈴薯丁變得圓鈍，便算完成了大半。剩下的步驟則必須一氣呵成—倒蛤蠣肉，加入酒粕與白味噌細細推勻，再用文火煨著，等待那個完美瞬間：蛤蠣鮮味正好釋放、肉質仍彈嫩，酒粕與味噌的發酵香氣均臻高點時，喀！一聲關上火爐。

完成的巧達湯香醇濃白，奶香裹著酒香溫柔地鑽入鼻腔，是我心目中完美冬季湯品的模樣。搭上一小片烤的香酥的麵包，便再也沒有遺憾。

如胚土般柔軟濕潤的清酒粕。

酒粕

酒粕、白味噌、與蛤蠣巧達湯 食材：培根、洋蔥、馬鈴薯、冷凍蛤蠣肉、牛奶

調味料：酒粕、白味噌、橄欖油、奶油、麵粉、清酒(或料理酒)、日式高湯粉(烹大師)

料理步驟

1.鍋中倒入橄欖油與培根碎，煸炒至焦脆後，加入洋蔥碎與馬鈴薯丁炒軟。

2.加入20g 奶油與1 大匙麵粉，炒出甜香。

3.沿鍋邊倒入清酒，趁熱刮起鍋底精華。

4.倒入牛奶與烹大師，轉小火燉煮約15分鐘，直到馬鈴薯變軟、湯頭濃稠。

5.加入蛤蠣肉，輕輕拌開。

6.加入兵乓球大小的酒粕與同量白味噌，推散融於湯中。可視口味增減。

7.最後小火煨煮3–5分鐘。

8.淋上橄欖油，搭配麵包享用。

本文作者： 曹天晴Tenco

愛吃愛煮也寫字的料理家。社群「私廚家家酒」版主，現居東京。市場的新奇食材、文化混搭的樂趣、自由的靈感調味—家常菜可以不只是柴米油鹽，我窩在廚房，探索家常菜在安心健康之外的第N種可能，帶著玩心重新思考「家」的味道。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2026年1月號：臺灣小麥再出發，未經同意，請勿轉載。

