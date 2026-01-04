原住民慶典必備包材美食：魯凱族「吉拿富」VS排灣族「阿粨」有何差異？

文‧圖╱董景生

農業部林業試驗所研究員，國立臺灣大學昆蟲學博士。董景生的學術生涯始於昆蟲與植物的跨域研究，從蟲癭這種微觀視角解讀生命之間的精妙關係，進一步將研究觸角延伸至民族植物學，深入探討原住民文化中植物的智慧應用，展現跨足生態、人類學與植物學的廣闊視野。曾著作一系列的民族植物以及蟲癭科普雙語書籍，更榮獲國家出版獎與金鼎獎數度肯定，並曾獲選為十大傑出農業專家。公餘也致力於推動環境信託與公民科學，引領大眾透過各種活動參與或科普閱讀，認識這片土地上豐沛的自然寶藏。

吉拿富最外層的包裹葉片會使用五節芒或血桐，將其綑綁紮實。

在山林之間，排灣族的「吉拿富」（cinavu）與魯凱族的「阿粨」（abai），是一種以「包裹」為靈魂的食物。雖然臺灣人平時較少關注原住民美食，但這些料理其實蘊含著深厚的土地記憶與生活智慧。從假酸漿、五節芒到芭蕉、月桃，臺灣的原生植物不只是包裹材料，更是族人善用自然的見證。吉拿富與阿粨，象徵著家族的凝聚、感恩與祝福。這兩道料理不僅展現了原住民的風味，也讓人重新看見民族植物學與飲食文化交織出的廚藝美學。

每年端午節前，正是臺灣人大戰南北粽的時期，或許正因為全民的關注而更加維繫了地方飲食文化。在粽子熱潮裡，常有人拿山地粽來平衡族群飲食，甚至稱它是「原住民的粽子」，但事實上山地粽根本與粽子無關。

源自魯凱語的阿粨和來自排灣語的吉拿富，外型與做法略似湖南粽，在臺灣東部與南部的魯凱、排灣甚至卑南族群，也有各自的定義，因此很難一體適用。這類食物常出現在祭典、節慶、親友團聚、出外遊子返鄉的場合，代表敬謝天地神靈，與家人好友分享的心意。

小米吉拿富，在餡料外層會以假酸漿葉包裹，食用時這層不黏的葉片，正好可以用來供人拿取而不沾手。

吉拿富凝聚族人情感 風味獨具的獵人飯包

排灣族語裡吉拿富有「包裹」的含意，主要食材通常是粒粒分明、富有嚼勁的糯米或小米，或芋頭粉，內餡經常是帶油飽滿的豬肉，通常是肥美的五花肉口感最好，隨著地區差異也有不同的在地食材，甚至納入海味。

從前的時代，山芋是排灣、魯凱的主食，芋頭的球莖保存不易，經常會以芋頭窯烘乾保存，是排灣和魯凱族狩獵時不可或缺的獵人食物，若是磨成粉粒，就成為搖搖飯或吉拿富的主食材。對於在地食材的深度利用，確保了食物的耐儲性。

包裹餡料的外層，會以假酸漿（Trichodesma calycosum）的葉片作為主要包材，這是生長於中低海拔山區的臺灣原生植物，葉面粗糙高纖，全年可採。在部落傳統習俗裡不可或缺，因而在部落空地、田園皆會栽種，是家庭菜園的要角。以其寬大葉片包裹食物，類似於保鮮膜，或作為日常的食用野菜。吉拿富煮熟後，假酸漿賦予其獨特的風味與草本香氣，和南部粽一樣，粒狀的農糧澱粉便和假酸漿葉片合而為一，食用時，這層不黏的葉片，正好可以拿取吉拿富食用而不沾手，相當聰明。假酸漿雖然重要，因地制宜也可能用臺灣胡椒╱大圓葉胡椒（Piper umbellatum）葉片取代，同樣適合包裹食材，甚至還帶有胡椒的香氣！

可食葉片的最外層，會巧妙地利用五節芒（Miscanthus floridulus ）的葉片，將吉拿富綑綁紮實。五節芒在部落生活中用途廣泛，不僅用於狩獵的標記與火把，作為木屋或獵寮的屋頂鋪材，在祭儀中亦扮演重要角色，其易於取得與厚韌的葉片特性，使其成為捆綁美食的理想材料。除了五節芒，最外層的包裹葉片，也可能是月桃（Alpinia zerumbet）、克蘭樹（Kleinhovia hospita）或是血桐（Macaranga tanarius），信手拈來，這種就地取材、多功能利用的智慧，是排灣和魯凱族與自然環境和諧共處的最佳寫照。

吉拿富以就地取材的方式，使用五節芒、克蘭樹包裹，是排灣族和魯凱族與自然環境和諧共處的最佳寫照。

吉拿富的烹煮方式也極為簡樸，通常採用水煮或清蒸，看似簡單的烹調手法，反而能最大程度地保留食材的原汁原味，讓假酸漿葉片的清香與內餡的油香鮮甜完美融合。

在文化意涵上，吉拿富不僅是日常的美味，當作獵人可攜帶上山的飯包，更是魯凱族、排灣族節慶與款待客人的重要象徵。重要祭儀期間，家家戶戶都會製作吉拿富，與親友分享豐收的喜悅。製作與分享的過程，凝聚了族人的情感，也傳承了代代相傳的土地記憶與飲食智慧。也是許多部落游子縈繞腦海的思鄉美食。

承載祝福與分享的阿粨 是小米豐收的獻禮

如果說吉拿富是排灣族的山林風味代表，那麼「阿粨」（Abai）則是魯凱族小米文化的具體呈現。在魯凱族文化中，小米是最重要的主食作物，地位甚至超越了芋頭。小米更在節慶與送禮中扮演核心角色。

阿粨是一種以小米為基底製成的食物，主要成分是糯性小米，與吉拿富相較，阿粨更具黏性，裡面包的是被摏碎的小米粉、糯米粉等，吃起來黏口，看不到粒狀的榖粒，這就是阿粨。

在光滑的月桃葉裡，包裹著被摏碎的小米粉、糯米粉等，吃起來黏口、看不到粒狀的榖粒，其被稱為阿粨。 在光滑的月桃葉裡，包裹著被摏碎的小米粉、糯米粉等，吃起來黏口、看不到粒狀的榖粒，其被稱為阿粨。

同樣也可以包裹肉類、海鮮，甚至蝸牛等等不同的肉品，在小米糯米粉的最外層，並不會再以可食葉片包裹，而直接採用臺灣芭蕉（Musa itinerans var. formosana ）等寬大光滑的芭蕉屬葉片，它們是包裹食物的理想選擇。作為常見的包材，同樣光滑的月桃葉也常用於包裹類似阿粨的食物。月桃葉的莖鞘常用於編織籃子或蓆子，也和芭蕉一樣廣泛作為食物的襯墊或包裝材料，其清新的香氣也為阿粨增添了風味。

阿粨在魯凱族社會中，不僅是重要的主食，更是饋贈親友的禮品，承載著祝福與分享的美意，這也使得阿粨不僅僅是食物，更是人際連結與情感交流的載體。

由於魯凱族、排灣族、卑南族的各主要族群分布造成的文化影響，以上吉拿富與阿粨定義，在不同區域有更細緻的區分，很難做出定論的模式。無論如何，這些包材食物的製作，是一場結合山林饋贈與祖先智慧的藝術。

民族植物學的深層智慧 傳統飲食背後的珍貴寶藏

在當代社會，面對氣候變遷、傳統生計改變等挑戰，推廣吉拿富與阿粨的飲食文化，不僅能品嚐一道美食，也能認識並尊重原住民族文化，欣賞其與自然和諧共處智慧。這也是一份對傳統知識與生態永續的推廣，讓更多人得以認識並共同守護這份珍貴的文化遺產。

吉拿富與阿粨，這兩道魯凱族的傳統美食，除了是飽足身體的食物，更是民族植物學的極佳範例，深刻地展現了族群對山林植物資源的利用技藝。每一種植物都經過族民長期觀察與反覆試驗，才能被有效應用於飲食，這已經不只是飽肚子的生存目的，更成為族群代表性的美食佳餚，也形成文化上重要的食物遺產。

這些傳統飲食背後蘊藏著寶貴的傳統生態知識，包括族人世代相傳關於植物生長習性、種植方法、土壤與水分管理、採集時機、加工方法以及其藥用、禮俗等多元功能。例如，了解芋頭的耐儲存性，並將其製成芋頭乾，再成為吉拿富的基底；以及掌握糯性小米的特性，如何磨粉製作阿粨，這些技藝都顯示了高度的地方知識與耆老口傳智慧。

傳統飲食在歲時祭儀和社會生活中扮演著重要的角色。它們不僅是餐桌上的美食，更是文化認同、社群凝聚的象徵。透過共同製作和分享這些食物，族人得以維繫親族連結，傳承祖先的飲食智慧和生活美學。他們背後的文化力量，可一點也不輸給漢文化的粽子！

將芋頭用窯烘乾保存，是排灣和魯凱族狩獵時不可或缺的獵人食物。

將芋頭用窯烘乾保存，是排灣和魯凱族狩獵時不可或缺的獵人食物。

●本文節錄自《豐年》雜誌2025年12月號：單陽清零 重回非疫 首例非洲豬瘟教訓 外銷實力極霸，未經同意，請勿轉載。

《豐年》第7512期

臺灣養蝦再現契機

出版日期：2025-12-15

出刊頻率：月刊