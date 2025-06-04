【喵星人眼中的人間風景】洪凌x小黑豹王〈掌花在故事內呼嚕呼嚕〉

每年的6月4日是「擁抱貓咪日」（National Hug Your Cat Day），這個節日鼓勵飼主與貓咪共渡高品質的相處時光，是個向毛孩表達愛意、關懷的絕佳時機。準備好善盡貓奴本分，給主子一個大大的抱抱了嗎？先讀篇作家模仿愛貓的語氣撰寫，從貓咪的視角觀察人間百態的好文暖暖身！（編按）

每當魔尊姊接說起我的命名與「本體」，向來跋扈靈動的神色顯得不能更得意。這也罷了，還非得抱高高轉圈圈，拖延工作，擼著我撒嬌，然後理所當然地鑽進仙女座虫洞的箱庭別墅。

我們渡假一整個長週末，造訪適合前往的時空節點，採集本季盛產的水晶木天蓼，製作漫長冬季的珍稀點心。

他取出一塊三角形糕點狀的美食，切成999顆六角星星模樣的小點心，酥脆的美味滑入我的舌頭。只有我專屬的愛憐手勢，順著下巴一路撫摸按摩到尾椎，我異常自主的蓬鬆柔軟長尾巴歡快掃動，將周遭小行星帶的仙子們搞得欲仙欲死。

這很可惡，專屬於姊接的淘氣與示愛。但他的按摩實在太舒服啦，所以朕只是輕輕咬幾下，又仁慈地舔舔他的手心。畢竟，這些下午茶極品原料是靠他的取悅技，九尾狐族群的老大才願意交易——極北魔尊是很多超生命的「臨時情夫」，想必你們早在他的豔情說書《如何以觸肢與藤蔓取悅毛茸茸》系列見識過這些絕招。沒看過的，趕緊去閱讀！

噢，昨兒還接了一個充盈櫻花與草莓味道的孩子。酬勞是採集祂身上的花果精華，做成（只有）我能吃的巧克力。耶，炫技的姊接好帥好可愛，賞三種掌花。

午茶後，我們在紫色環弧品嚐人馬座騎士摘採的「喵嗑食莓果小蛋糕」，魔尊姊接在他的道士損友洞天內協商了好幾招棋子，終於定案：安全措施佈置順利，朕能夠與道士悉心照料的四方位猞猁玩超次元雲霄飛車！

狂野又可靠的人馬騎士以貓兒最欣悅的極速，穿破綿延不絕的星雲、彗星、類星體、直奔淵藪。輻射冷卻形成的透明奇花映在四猞猁的琉璃青瞳，繞著朕飛舞的鳶尾花，滲進朕的視閾。姊姊說，這株花兒住進我們的領域，要好生呵護，祂褪化時的殘瓣可用來做鮮卉凍飲。

在一個個五次元克萊因瓶子連成的歧路花園，我的猞猁朋友們以流體模樣嬉戲。姊接抱著我，瀟灑自在，來到貓草、菸草、麒麟草簇擁的金黃色河岸。一看就是姊姊同行的雪白鳳凰張開碩大雙翼，瀰漫濃霧、流出詩歌的無瞳孔眼睛吟出美味的薄荷茶，裝盛在一盅毫無隙縫、渾然天成的透明圓球體，液體蜿蜒，組成我的命名淵源。

插圖／Soft Liu 小軟子

｛吾見到Aleph。

要吾如何用危顫顫的心智、以有限字句來翻譯渾然無限制的祂？如同比喻上神，一鳥即眾鳥；球體的核心無所不在，圓周則在無所在。如同天使Ezekiel，同時共在於所有的方位。｝

「真是的，JLB前輩啊，總算把我們Aleph的誕生石從圖書館找出來囉！勉勉強強，讓它充當見面禮吧！」

我的魔尊姊接將一尊煉化千載的金錢豹捧在掌心，透明掌心輝映闇金豹眼。這兩個孩子是JLB的Aleph。她們是雙眼、摯愛、字彙，以及「掌花」的概念。

眼前的鳳凰化身為優雅的阿公，玻璃圓球自動微縮成一顆黃玉，鑲嵌在朕的領結核心。薄荷茶流入朕的四肢與經脈，真是好喝。關於JLB與祂眼底的那雙孩子的生涯，每晚在夢入時刻，姊接餵小黑貓音酒給我聽，組成一千零一則極短篇。最後一曲銜接第一首歌，環墟湧入環墟。

我挨著姊接磨蹭，十八只爪尖流出夜無盡。我是他的故事源頭，他是我的說書聲響。

JLB彷彿一大叢甘甜花草為原料的冰淇淋，示意著，引誘著。我從姊接的懷抱躍上祂的背上，翻來攀去，留下好些個掌花印記。我啜舔舌尖，持續存取鳳凰的紋路——原來是佳餚模式的字元與符碼呢！

被朕的無敵舔舔震動，原先從容的前輩如同稍微融化的雪酪。祂以金錢豹駐留其中的熱烈眼神注視朕——早就說嘛，蹭蹭、揉揉、蓋掌花，哪有什麼抵得住！這模樣，就是傲嬌卸去、坦然寫出的夢遊。如同姊接所言，彼岸的無限雨露融入此在，寫成無盡滋潤的語錄。

經過好幾個微型永恆，魔尊姊接再也慷慨不起來，把我從阿公的懷裡撈回來，抱著，磨蹭著，將忍冬與紫藤花的氣味抹在我的每個毛孔。真是，就是任性恣意，明知朕最疼寵他。

「萬古之辯，告一段落。Aleph並非提供吾等靈感的寶具，師傅。反過來，吾等能寫出千字文、千億夜的淋漓盡致，緣自於對心愛存在的衷情。每個貓兒皆擁有三千世界，與我等的交換，不過是祂三千寰宇的其中一遭：故事漫無邊際，吾等是貓掌花揮毫的無數端倪之一。」

真不愧是朕最喜歡的、冷眸情深的魔法至尊，故事原型的牽引者。對著Jorge Luis Borges，他的忘年之交，同謀者與博弈者，姊接說出這回的詩學辯證結論。

波赫士（Jorge Luis Borges），阿根廷作家、詩人，拉美文學「魔幻寫實主義」代表人物，也是愛貓人士一份子。圖片來源：網路

「貓爪的印記，是所有故事的原點，是我們深愛的Aleph。」

嗯，不能更讓朕開心的尾句。掌花爆發，我在「完」的所在蓋上嫩紅色的肉球印鑑。

小黑豹王玉照。圖片/洪凌 提供，編輯組圖

作家簡介： 洪凌 洪凌，香港中文大學文化研究博士，世新大學性別研究所教授。 已出版論述集《弔詭書院》（1994）、《魔鬼筆記》（1996）、《酷異劄記》（1997）、《魔道御書房》（2005）、《光幻諸次元註釋本》（2012）、《想像不家庭》（2019）等；短篇小說集《肢解異獸》（1995）、《異端吸血鬼列傳》（1995）、《復返於世界的盡頭》（2002）、《銀河滅》（2008）、《黑太陽賦格》（2013）、《年記1971：風靡宇宙的復刻版》等；長篇小說《末日玫瑰雨》（1996）、《不見天日的向日葵》（2000）、「宇宙奧狄賽」系列六冊（2000-2002）、《混沌輪舞》（2016）等。 學術論文散見《文化研究》、《應用倫理評論》、《中外文學》、《台灣社會研究季刊》、《思想》、*Reconstruction: A Journal of Contemporary Culture*等。研究領域：科幻小說，旁若文學，左翼文化評論，巴勒斯坦、酷兒理論、性與國族，跨物種政治。出版學術專書《彷彿與共在：科幻、旁若、酷兒的文學與文化政治 》（2023）。

關於「喵星人眼中的人間風景」 日本文豪夏目漱石的名作《我是貓》，以一隻無名貓咪的銳利視角，靜觀世態炎涼，娓娓道出對主人一家、人類社會的獨到見解，諷刺中也不失詼諧幽默。貓，不少人視之為親密伴侶，卻始終弄不懂牠們的腦袋瓜子裡裝些什麼。 專題「喵星人眼中的人間風景」邀請到多位文字工作者，模仿愛貓的口吻撰寫人貓之間的細膩絮語，那有主人家的喜怒哀樂，也有氣吞寰宇的超凡哲思。無論視野遠近，貓的雙眼永遠使洞悉的、審視的，發掘出我們未曾察覺的非日常。