【喵星人眼中的人間風景】海安x摩西〈當妳忘了愛自己，我會提醒妳〉

我從收納箱慵懶地鑽出了床底，習以為常地跳上床，「嗯，果然還在睡覺。」伸個懶腰，循著日常的路線走到她胸口上坐定，「該起床囉！」我溫柔地喊著。

「嗯⋯⋯摩西。」她打了一個哈欠後，拍拍我的屁股，又翻身背對著我。

「起床了！」我湊到她眼前，床頭的鬧鐘也響起來，她終於睜開眼睛，看著我說：「摩西，早安！」拿起手機關掉鬧鐘，順手撫摸我的背部，才終於捨得起身下床。

這是我們每天早晨的儀式，我早已習慣成為她日常生活的提醒，因為我知道如果我不這樣做，她會忘記要好好照顧自己。

去年，她到了深夜，都會在電腦前連打幾個哈欠，身體因久坐打字而縮在一起，卻還是無法放下人類所謂的「工作」。那段日子，我總會靜靜地躺在書桌旁的床上，努力撐著眼陪她，但最後總會不小心睡著。後來，我嘗試用最拿手的「翻肚撒嬌」招式，引起她的注意，卻連摸我一下都變得匆忙而敷衍。

我在她眼中看到的光，漸漸地黯淡下來。

摩西玉照。圖片／海安 提供

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有天，她開始咳嗽，整個人昏沉沉的，原來是得到了 A 型流感，於是她和另一個傢伙，啊，這個人是和她一起帶我回家的。她被隔離在書房睡覺，而我原本每天躲在臥房床底那個最安全的角落，也只好暫時離開熟悉的藏身處，在她夜裡沉睡時跳上書桌陪她。

這不是她第一次病得如此虛弱。我總能在她身上聞到一股淡淡的血腥味，每次那味道出現，我就會更頻繁地守在她身邊，因為我知道，接下來她會陷入無助與絕望之中。

每週一，她都得拿著兩個瓶子和一堆針，調配好藥劑後掀起衣服，屏住呼吸，把針頭刺進皮膚。我總躺在床上，看著她默默忍耐著一切。

有好幾次，我看到她從醫院回來，一個人坐在床邊啜泣。她不敢哭出聲，怕那個傢伙聽到，連抽衛生紙的聲音都刻意壓低。我會走到她身邊坐下來。我不懂人類的語言，也不像其他貓那樣會蹭來蹭去，雖然那不是我的風格，但我知道，我要讓她知道我在。

她哭累了，會自己擦乾眼淚，用紅腫的眼睛看著我說：「摩西，謝謝你。」

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她和那個傢伙嚴肅地談了分手。

回到書桌前，她不再飛快地敲著鍵盤，而是長長地嘆了一口氣。我跳上書桌，看著她眼中那份複雜，也有些微對未來的嚮往。她低頭撫摸我，有氣無力地問：「摩西，什麼是愛自己呢？」

四個月後的某天，他們一同出門了，我悠然躺在臥室床底的收納箱裡睡覺，不久他們回來了，「摩西妳在哪裡！」她打開收納箱，我立刻慌張逃竄，最後我還是被她逮住，塞進了籠子。

我和一群陌生人一起坐上車，一路低聲哀鳴，她卻一如既往地輕聲說：「摩西，不要害怕，我在這裡。」

到了新地方，她坐在我旁邊，打開籠子，用肉泥引誘我。雖然害怕歸害怕，但肉泥還是得吃的。只是，這裡是哪裡？

我忍不住好奇心走出房間，看到她和一個陌生女孩坐在沙發上看電視。「摩西，她是小麥，是暫時的室友喔！」我疑惑地跑回房裡。

日子一天天過去，清晨的陽光灑進客廳，她終於露出了久違的笑容。而我，也因為小麥的溫柔而敞開心房，偷偷躲進她的衣櫥裡睡覺。

「摩西，以後就是我們一起生活囉！」只有我和她的日子，多了她放鬆的表情和逐漸舒展的身體，就像冬季午後的陽光——燦爛，卻不刺眼，她低頭和我說：「摩西，謝謝妳來到我的生命。」

「我也謝謝妳，來到我的生命。」我習以為常地跳上床，伸個懶腰，循著日常的路線窩在她身邊。

作家簡介： 海安 長期關注社會的幽暗處，紫斑症、精神疾病、無家者等議題。在文字裡失序，在攝影裡得到救贖，再由設計恢復理性，在反覆中思考自我。曾為出版社企劃編輯，現今為平面攝影、平面設計、文字工作自由者，有一隻貓叫摩西。

關於「喵星人眼中的人間風景」 日本文豪夏目漱石的名作《我是貓》，以一隻無名貓咪的銳利視角，靜觀世態炎涼，娓娓道出對主人一家、人類社會的獨到見解，諷刺中也不失詼諧幽默。貓，不少人視之為親密伴侶，卻始終弄不懂牠們的腦袋瓜子裡裝些什麼。 專題「喵星人眼中的人間風景」邀請到多位文字工作者，模仿愛貓的口吻撰寫人貓之間的細膩絮語，那有主人家的喜怒哀樂，也有氣吞寰宇的超凡哲思。無論視野遠近，貓的雙眼永遠是洞悉的、審視的，發掘出我們未曾察覺的非日常。