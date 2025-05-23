周文鵬／摩訶不思議40年：《七龍珠》的天地、勝負與視聽

5月10日至11日，《七龍珠冒險音樂會》於台北流行音樂中心盛大登場，融合交響樂現場演出、動畫片段與燈光設計，打造一場跨越世代的沉浸式音樂劇場。 《七龍珠》誕生40年，琅琅悅讀特別企劃【七龍珠教會我的事】，邀約作家兩位作家李豪、周文鵬（依筆劃序）參與盛會，並從自身經歷與兒時動漫記憶出發，包含童年與主題曲的連結、動漫名場面，以及作品所傳遞的價值信念，交織出一段關於陪伴與成長的文化記憶。從Z到GT，從漫畫到交響，帶領大家一起回顧這場熱血音樂會，同時也在熟悉BGM中回憶它教會你的事，喚醒你心中對它的最高敬意。（編按）

文／周文鵬

回想起來，每次閱讀《七龍珠》（ドラゴンボール），都有一種不同於其他作品的興奮感。小時候的我，以為這是因為故事裡充滿不曾見聞的人和事，後來才知道，這種「わくわく」（waku waku）的悸動感，更多來自於書頁及畫格中，那個開闊、鮮活到彷彿真實存在的世界。

東立出版《七龍珠彩色漫畫 少年篇 1》、《七龍珠彩色漫畫 人造人 賽魯篇 1》書封。圖／博客來

平面裡的立體空間

要在紙上畫出可被辨識的地點、物件並不困難，但要讓讀者意識到「空間」，甚至傳達出它如何寬廣、延伸，便不只是畫技精不精細、透視準不準確的問題。就像現實生活中，所有「相對位置」都在前、後資訊之外，包括彼此互相形成的間距關係。能怎麼意會到、表現出那股「隔」開雙方的空氣感，是對繪者知覺層次的考驗。

藉由賦予角色飛行、疾行能力，《七龍珠》用俯瞰、仰視、眺望等視野變化，刻劃出了一個宏大到可能滿是奇遇及寶藏，教人躍躍欲試的未知世界。劇中時常用中、長鏡頭的空拍、側拍畫面演繹劇情，然後同時交代出背後、頭頂、腳下、遠處等「角色看不到」的地方。這使得讀者不僅容易掌握站位、換位等移動軌跡，更可以透過跨格相連的空間感，對「周邊環境」、「相對方位」產生具體認知。

於是無論坐上觔斗雲或施展舞空術，故事裡每次上天下地的視覺結果，都對比著遠近、大小、快慢，帶來「天高地遠」的遼闊體驗。既令主題曲〈摩訶不思議大冒險〉（摩訶不思議アドベンチャー!）裡「馳騁天際」（空を駆けぬけ）、「越過山峰」（山を越え）的浪漫感、冒險感，在動畫化之前就深植人心，也留下了「漫畫該怎麼體現空間？」這道專業難題，等待創作者比肩及突破。

主題曲〈摩訶不思議大冒險〉演唱者高橋洋樹。圖／亞春國際

比強大更重要的事

作為一部類型經典，《七龍珠》在少年漫畫領域，留下了戰鬥力、變身、必殺技、武道大會……等成功經驗。其中固然有些創意來自既有條件，例如「氣功」便是基於「空間」種種，設計來搭配近身拳腳和高速格鬥的遠程攻擊手段；但更多的，其實是面對王道題材時，作者對友情、努力、勝利等傳統宗旨作出的回應。

「賽亞人因濫殺無辜而滅亡」、「邪惡之人無法凝聚世間元氣」、「信口雌黃的好人也能拯救世界」、「奮鬥到底的惡人令人備感惋惜」……；結合對白與事件，不難發現，鳥山明老師筆下，強弱雖然可以決定勝負，但善惡終究是種選擇。正因為仇恨、怨懟、消極無法促成任何美好，所以勇氣的真諦，在於即使力有未逮，也願意相信自己還能前進，願意起身面對困境及強敵。

這股反求諸己、昂揚向光的氣質，使得作品40年來，始終帶有鼓舞人心的能量。儘管無從著墨控訴、厭棄與掙扎，逐漸偏離當代取向，卻依然獨具一格，述說著類型內容的脈絡及來處。

《七龍珠音樂冒險盛會》音樂會現場。圖／亞春國際授權

Yesterday Once More

許多人以為，粉絲之所以對動漫畫作品抱有情懷，關鍵在於「小時候看過」的回憶性，以及「從小看到大」的陪伴感。這些固然不假，但真正令人動容的，其實更是那些和角色一同「經歷」的種種。

從無能為力的絕望，到破繭而出的抒發，從挫敗、消沉的頹喪，到覺悟、堅持的凜然；它們是劇情橋段和角色心境，也是隨著視覺光景，映進內心的體驗與感受。就像校園裡的鐘聲，雖然最初只為報時，但畢業後聽見，只覺得濃縮了青春點滴，迴盪出自我及感觸。

5月10日北流中心《七龍珠音樂冒險盛會》的音樂會現場。圖／周文鵬提供

超級賽亞人藍與高橋老師在舞台上帶領大家一起比劃「龜派氣功」動作，逗趣十足。圖／亞春國際授權

或許這才是主題曲、角色曲、OST（original soundtrack）等動漫音樂總能打動受眾的原因。初相遇時，它指引我們啟程，與故事裡的人們結伴，一起走進事態及情感；旅途結束之際，則帶著終須分別的惆悵，靜靜織成深藏心底的羈絆。直到再次聽見熟悉的旋律，越過時空，與不曾忘記的大家、久未想起的自己重逢。

2025年2月28日，《七龍珠》（ドラゴンボール）系列最新篇章「DAIMA」播出最終回。帶著正傳故事終於串聯衍生要素的輿論熱度，製播團隊透過跨夜形式，與全球支持者一同紀念去年3月1日辭世的作者。

沒有人知道，再過40年，這個IP（Intellectual property）還有多少和它一路走來的受眾。但經歷過許多次道別的他們，一定還會向天空舉起雙手，會在收圓雙掌、發力前推的時候，想起那些從未遠去的筆觸、口白、音樂及歌聲。

作者簡介： 作者周文鵬。圖／取自臉書帳號＠wen.peng.zhou.2025 周文鵬

文學博士，中原大學通識教育中心助理教授，開設「文學經典閱讀」、「語文與修辭」、「動漫文學」、「文化創意與敘事表達」、「教育創意與思考」等課程。曾任創意工作室負責人、數位平台副主編，熱愛圖像及書寫，研究多元載體的故事、敘事、接受及文化。