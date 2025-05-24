茶文化中細節美學！淺談茶漏、茶擱與蓋置的儀式與風景

文字╱攝影 小令，取自《鄉間小路》2024年5月號

習茶多年，一邊摸索著自己理想的茶席，一邊緩慢蒐集眾多茶具們。

有些茶具，說不上需要與否，但若與茶席搭配得宜，確實會帶來畫龍點睛之妙。譬如最近蒐羅到的「茶漏」、「茶擱」與「蓋置」。

會買茶漏，實屬意外，因為茶壺裡不管有無鑽蜂巢，只要去五金行或大賣場，很容易能找到不鏽鋼製的濾網。家中原有一個金屬製茶漏，然而，有次在茶館中驚見一款竹編的茶漏，驚為天人，除了茶漏功能，還可直接放入茶葉，就能架在馬克杯或茶海上；注入熱水，立即方便泡茶，無需有壺，儼然是出門在外、臨時想快速泡茶的理想小物。但因是竹編，網洞不細密，還是有茶末與茶渣。

有些人在意茶湯裡有無茶末與茶渣，我個人因美觀與品飲要求，也會在意。結果找到一個更小巧可愛的竹製茶漏，網洞細密。雖無附加泡茶功能，但材質與造型已符合理想。

茶擱是擱置、放置茶匙或茶針的道具。猶豫許久是否要買的原因，在於不覺得那是需要「花錢」的東西。朋友說若是「擱置」功能，找顆漂亮的石頭就好。不僅石頭，也看過有人用「玉」，更顯氣派品味。我找過石頭，也考慮過不規則的珍珠、貝殼（從自己的首飾中下），最後，都因視覺效果與材質，跟茶席氣質不搭配而作罷。直到我遇見了一個品牌叫「湛露」。

左上小物自古物店買來作為茶擱╱蓋置。其他是「湛露」的糕餅造型陶作。

湛露的絞胎盤極為出色，另一主打的商品是以各式「傳統糕餅」造型的經典模具，翻模成陶作，精美到像是可以收集無數的糕餅，且大小不一，方便我選小的當茶擱，大一點的當蓋置。舊時的糕餅造型，有不少吉祥與象徵之意，甚至帶點季節感（梅花糕的造型），或是方向性（喜鵲、祥獅的頭面朝向）。

買來使用與搭配後極為滿意。糕餅造型的茶擱或蓋置在日常時，可當食物模型，裝飾懷舊古風。在正式茶席上，除了創造話題，也有視覺效果的暗示，譬如有方向性的陶作，可用來引導茶席間的茶客們目光聚焦處，轉向茶壺為主。而帶有季節感的陶作，則能補足茶桌上臨時沒有插花或小植栽的「自然元素」。

雙色方巾可當茶巾或蓋置。

本文作者 作者 小令

景美人，一九九一年生。臺東大學華語文學系畢。專職侍茶數年。著有詩集《日子持續裸體》、《今天也沒有了》、《在飛的有蒼蠅跟神明》、《監視器的背後是彌勒佛》。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年5月號：臺灣風土果醬，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年5月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-05-01