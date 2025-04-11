源於兩河流域的變種洋蔥！走訪春市找食材入菜：珠蔥炒蛋
文字／攝影 潘家欣，取自《鄉間小路》2024年4月號
長大以後才慢慢喜歡逛菜市場，小時候跟著母親去傳統市場，覺得油膩、混亂，人潮洶湧，不像超級市場舒服又有冷氣吹，所以很不愛去菜市場。
然而，等到自己有經濟能力，開始掌杓以後，才稍稍踏進「懂吃」的階段，傳統市場在我眼中的形象立刻轉變成寶山。因為所有時令好貨、稀罕的山珍海味，都只會出現在地方性的傳統市場。春天菜市場尤其美麗，百草齊萌，所有菜蔬都嫩得出水。今日去到臺南的兵仔市，竟發現少見的珠蔥──蔥白圓滾滾像顆小珍珠，一大把才五十元，買！
珠蔥喜冷涼氣候，跟宜蘭三星蔥一樣，越是冷涼露水重，蔥段越肥美。賣珠蔥的小販也兼賣鮮嫩的烏甜仔菜，一樣是春天雨水重時才會好吃的，等暑熱漸強，烏甜仔就要老了。而珠蔥作為蔬菜不只有春天好吃而已，一大堆珠蔥旁，還擺著紅蔥頭──其實紅蔥頭就是珠蔥的鱗莖，把紅蔥頭種下去，長大就變成甜美的珠蔥！珠蔥好好地養到鱗莖肥美，挖出來把老化枝葉去掉就是紅蔥頭！南部滷肉飯的靈魂不能沒有油炸紅蔥頭，沒想到它的葉子也好好吃！
作家劉克襄在《男人的菜市場》中寫逛臺灣菜市場的經驗，身為市場小白的我，讀著這書很感到親切。書中的珠蔥被歸類為「旅行的蔬菜」，原來是作家去到春季盛產珠蔥的平溪，連路邊的花壇都種著珠蔥。看似在地的蔬菜，其實老家在兩河流域！而且，它真正的學術名稱既不是珠蔥，也不是紅蔥頭，而是「分蔥」，屬於洋蔥的一個變種，原產於敘利亞，後來傳入中國、臺灣、東南亞等地。而臺灣紅蔥頭的主要產地，並不在平溪，而是集中在臺南市、嘉義縣及雲林縣，臺南尤其是紅蔥頭生產的大宗，市占率九成以上。
走訪菜市場對我來說，是一門學校圍牆外的課程：某山出產的砂糖橘細緻好吃、某地出產的馬鈴薯剛送來，還帶著土壤水氣。認真走一圈菜市場，兩手提袋裡裝的不是青菜，而是寶島一日遊了。
珠蔥炒蛋 食材
珠蔥1把 50元／雞蛋2個 20元／油、鹽 適量
料理步驟
1. 珠蔥洗淨切丁，不用太細，珠蔥非常嫩，過細會沒有口感。
2. 打散兩顆雞蛋，少許鹽、很少一點油調味，珠蔥甜味足一點點鹽就能襯托鮮美。
3. 熱油鍋，依照梁瓊白指示，先下蛋汁，再放蔥。中火蓋上蓋子，稍微悶1 分鐘，開鍋蓋翻炒到全熟，會得到美麗的焦紋。
4. 擺盤開吃，春天萬歲！
本文作者：
潘家欣
一九八四年生，迷戀各種氣味和玩具，著有散文集《玩物誌》；詩集《如蜜帖》、《如廁帖》、《負子獸》等八冊；藝術文集《藝術家的一日廚房—學校沒教的藝術史：向26位藝壇大師致敬的家常菜》；插畫作品《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》等。
●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年4月號：綠意散步學，未經同意，請勿轉載。
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