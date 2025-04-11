源於兩河流域的變種洋蔥！走訪春市找食材入菜：珠蔥炒蛋

琅琅悅讀／ 鄉間小路
珠蔥炒蛋
珠蔥炒蛋

文字／攝影 潘家欣，取自《》2024年4月號

長大以後才慢慢喜歡逛菜市場，小時候跟著母親去，覺得油膩、混亂，人潮洶湧，不像超級市場舒服又有冷氣吹，所以很不愛去菜市場。

然而，等到自己有經濟能力，開始掌杓以後，才稍稍踏進「懂吃」的階段，傳統市場在我眼中的形象立刻轉變成寶山。因為所有時令好貨、稀罕的山珍海味，都只會出現在地方性的傳統市場。春天菜市場尤其美麗，百草齊萌，所有菜蔬都嫩得出水。今日去到臺南的兵仔市，竟發現少見的珠蔥──蔥白圓滾滾像顆小珍珠，一大把才五十元，買！

書名：《男人的菜市場》
作者：劉克襄
出版社：遠流出版
出版時間：2021-03-01

珠蔥喜冷涼氣候，跟宜蘭三星蔥一樣，越是冷涼露水重，蔥段越肥美。賣珠蔥的小販也兼賣鮮嫩的烏甜仔菜，一樣是春天雨水重時才會好吃的，等暑熱漸強，烏甜仔就要老了。而珠蔥作為蔬菜不只有春天好吃而已，一大堆珠蔥旁，還擺著紅蔥頭──其實紅蔥頭就是珠蔥的鱗莖，把紅蔥頭種下去，長大就變成甜美的珠蔥！珠蔥好好地養到鱗莖肥美，挖出來把老化枝葉去掉就是紅蔥頭！南部滷肉飯的靈魂不能沒有油炸紅蔥頭，沒想到它的葉子也好好吃！

作家在《男人的菜市場》中寫逛臺灣菜市場的經驗，身為市場小白的我，讀著這書很感到親切。書中的珠蔥被歸類為「旅行的蔬菜」，原來是作家去到春季盛產珠蔥的平溪，連路邊的花壇都種著珠蔥。看似在地的蔬菜，其實老家在兩河流域！而且，它真正的學術名稱既不是珠蔥，也不是紅蔥頭，而是「分蔥」，屬於洋蔥的一個變種，原產於敘利亞，後來傳入中國、臺灣、東南亞等地。而臺灣紅蔥頭的主要產地，並不在平溪，而是集中在臺南市、嘉義縣及雲林縣，臺南尤其是紅蔥頭生產的大宗，市占率九成以上。

同場加映，乾煎珠蔥撒胡椒粉也好好吃！

走訪菜市場對我來說，是一門學校圍牆外的課程：某山出產的砂糖橘細緻好吃、某地出產的馬鈴薯剛送來，還帶著土壤水氣。認真走一圈菜市場，兩手提袋裡裝的不是青菜，而是寶島一日遊了。

珠蔥炒蛋 食材　

珠蔥1把　50元／雞蛋2個　20元／油、鹽 適量

珠蔥炒蛋 食材　珠蔥1把　50元／雞蛋2個　20元／油、鹽 適量

料理步驟

1. 珠蔥洗淨切丁，不用太細，珠蔥非常嫩，過細會沒有口感。

2. 打散兩顆雞蛋，少許鹽、很少一點油調味，珠蔥甜味足一點點鹽就能襯托鮮美。

3. 熱油鍋，依照梁瓊白指示，先下蛋汁，再放蔥。中火蓋上蓋子，稍微悶1 分鐘，開鍋蓋翻炒到全熟，會得到美麗的焦紋。

4. 擺盤開吃，春天萬歲！

料理步驟1. 珠蔥洗淨切丁，不用太細，珠蔥非常嫩，過細會沒有口感。
料理步驟
2.打散兩顆雞蛋，少許鹽、很少一點油調味，珠蔥甜味足一點點鹽就能襯托鮮美。
3.熱油鍋，依照梁瓊白指示，先下蛋汁，再放蔥。中火蓋上蓋子，稍微悶1 分鐘，開鍋蓋翻炒到全熟，會得到美麗的焦紋。
4.擺盤開吃，春天萬歲！

本文作者：

潘家欣
一九八四年生，迷戀各種氣味和玩具，著有散文集《玩物誌》；詩集《如蜜帖》、《如廁帖》、《負子獸》等八冊；藝術文集《藝術家的一日廚房—學校沒教的藝術史：向26位藝壇大師致敬的家常菜》；插畫作品《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》等。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年4月號：綠意散步學，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2025年4月號
出刊頻率：月刊
出版時間：2025-04-01

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
鄉間小路 傳統市場 吃貨特輯 劉克襄

逛書店

專案管理輕鬆學：PMP國際專案管理師教戰寶典（第三版）[適用PMBOK第七版（含敏捷管理）]

NT$ 450

消脂肪肝、抗四高　最強半醣飲食＆7分鐘間歇運動

NT$ 336

焦慮，請慢用：輸了還跟你說謝謝，說服對手的7堂課

NT$ 266

日股戰神年獲利千萬的投資邏輯：淬鍊40年，一招練3,000次！100個「相場流」技術線圖戰法＋心法【全球股市適用】

NT$ 315

延伸閱讀

川普貿易戰震動全球！回顧300多年前乾隆與英國使者馬戛爾尼角力始末及省思

源於兩河流域的變種洋蔥！走訪春市找食材入菜：珠蔥炒蛋

聽見金句／面對「酸語」，你要配「甜思考」。

【琅琅上口】陳茻／品嚐刺身匠人的求道之旅

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。