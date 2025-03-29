滑雪小白進化記：新手如何挑裝備，優雅跌倒不崩潰

文／Bryan（消業障旅行團主持人）

今年一月，我跟著朋友前往日本苗場，展開了人生第一次滑雪之旅。從完全不會到勉強能滑下綠線走出新手村，這趟旅程雖然摔得我全身酸痛，卻也讓我深深愛上滑雪的樂趣。

今天這篇文章不僅是我的日本滑雪遊記，更想和大家分享「滑雪前的裝備挑選與注意事項」以及「新手滑雪的真實體驗」。如果你也想入坑滑雪，卻不知道從哪開始，那就跟著我一起從零出發吧！

得湊在一起出國滑雪的領隊兼Podcaster們，左起：我、Alvin、Avis、維尼(Bryan提供)

從不會滑雪到突然想去的契機

對滑雪這項運動，我完全是個小白。不是說沒興趣，而是從來沒真正嘗試過。最大的原因是覺得滑雪很燒錢！台灣沒有真正的滑雪場，想滑雪就得飛出國，機票、住宿、裝備一加起來，開銷可不小。如果是一家四口一起去，費用更是驚人。

那這次為什麼會成行呢？主要有幾個原因。

首先是朋友的影響。這趟旅行其實早在2024年初就開始醞釀了。那時我和幾個朋友——同為領隊兼Podcaster的Alvin、維尼，以及「滑雪漫遊者」社團團長Avis一起錄音時，聊到要不要一起去滑雪。當時只是隨口一提，大家說如果能湊出時間，就一起去，反正都是新手，一起摔也比較有伴。地點還沒定，有人提議北海道，有人說東京，Avis則說等她明年的計劃出來再通知我們。

行程從閒聊打屁到具體成形

就這樣過了一兩個月，到了2024年3月底，Avis正式通知我們：「請大家把2025年1月中旬的時間空下來，我們要去苗場，會安排一個有新手訓練班的滑雪活動！」這下大家熱血沸騰，越聊越興奮。於是有人開始研究票價，Avis建議先把機票和房間訂下來，這樣價格比較划算，也不會太趕。維尼很認真地做了功課，找到日本航空（JAL）從東京成田來回不到15,000台幣的機票。我們在3月底確定行程，4月底正式訂票。

接著到了2024年9月，維尼問：「那我們飯店要住哪？」因為每個人住飯店的習慣不同，有人喜歡全程住同一間，有人會因地點方便換飯店。我沒什麼特別想法，但維尼提到他習慣住「Dormy Inn」這個飯店集團。他說這個集團的飯店早餐會依據所在地設計不同特色，還給我看了一張早餐表，有飯團、海鮮粥等，我一看就覺得超讚的！於是我們決定分段住宿：東京住兩天、滑雪住四天、再換地方住三天，最後留一天休息和購物，總共10天。

為什麼是10天？首先，滑雪課程的主體是三天，我們會在苗場王子大飯店住四晚。前幾天是因為我很久沒去日本，想留時間在東京吃喝逛街，還要請Avis帶我們挑裝備；最後一天則考慮到新手滑完雪會很累，直接趕飛機太辛苦，所以留一天休息順便買伴手禮。另外，這次家人無法同行，時間可以更彈性，我們就抓了10天，讓旅程更輕鬆。

Dormy Inn的各家飯店特色早餐（取材自官網）(Bryan提供)

正式出發，無腦當團員的幸福

出發前，Avis提醒我們：「你們都沒滑過雪，記得鍛鍊一下核心，臨時抱佛腳也好。」她擔心我們這些新手到了雪場會摔得很慘。雖然聽是聽了，但大家都忙著錄音和帶團，根本沒人真的去練。我心裡暗想：「完了，到了雪場一定很慘，摔得亂七八糟。」不過該面對的還是得面對。我剛帶完納米比亞團回來，隔天開會，再隔天就出發去滑雪了。

這次來日本，我完全沒做功課，對東京一點概念都沒有。全程交給維尼，他就像個私人秘書，我每天早上只需要問：「今天要去哪？中午吃什麼？晚餐吃什麼？」然後跟著走，超級無腦又幸福！

小建議：如果你像我一樣請朋友幫忙規劃，當個無腦跟屁蟲，真的不要在行程中提太多意見。我以前也當過規劃者，最怕有人一開始說沒意見，後來意見一堆，可能還會鬧得不開心，不如分開玩。

第一天我們搭早上10點半的飛機，下午2點多抵達成田。從成田搭Skyliner到上野站，本來要轉車到御徒町，但看距離不遠，又會經過阿美橫丁，我們就拖著行李走過去，check in後放好東西，去吃晚餐。第二天開始逛街，逛的東西跟滑雪一點關係都沒有（笑）。我們去了淺草橋道具街，中午吃花山寬烏龍面，下午逛宅男天堂Big Camera，晚上隨便吃吉野家。我們在東京的策略是：早餐飯店有包，午餐和晚餐一餐吃好一點（像排隊美食），另一餐隨便解決。

第三天去了御茶之水，這裡很特別，像是滑雪裝備一條街，但街上10家店有8、9家賣滑雪用品，其他可能是高爾夫球具或登山裝備。我們逛了雪衣、雪褲、雪鏡，了解一下價格和品牌，但因為Avis還沒到，就先看看行情。

御茶之水雪具店販賣的商品(Bryan提供)

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重頭戲：滑雪前的裝備挑選與購買指南

對新手來說，滑雪的第一個挑戰不是滑下去，而是搞清楚要準備什麼裝備。雪場有些東西可以租，但有些得自己買，挑錯還可能影響體驗甚至安全。我覺得最好有懂滑雪的朋友陪著，或去專賣店逛，因為你想要的跟實際需要的差很多。像一開始我和維尼試雪衣，想買合身的，覺得冬天也能穿，但Avis和店員都說不行，因為滑雪要蹲下、翻身，太合身會限制動作，還建議把護具、雪鞋一起穿上試，蹲一下、轉身看看會不會卡。

為什麼裝備很重要？

滑雪不像跑步，穿雙鞋就能上場。雪場環境冷、滑，還容易摔，裝備不只保暖，還得保護你不摔得太慘。有些東西雪場根本不租（像護具），所以得自己準備。但新手又怕花太多錢，下面我整理了一份新手必買清單和建議，給大家參考。

新手必買裝備

1.護具：雪場租不到，對新手超重要。我建議買防摔褲（保護屁股、尾椎、大腿）、護膝（Snowboard背滑膝蓋常著地）和護掌（避免手撐地受傷）。我沒買護掌，手摔到快裂開，超後悔！護具最好選分體式，腿部、膝蓋分開，能調整位置，穿起來更靈活。

小提醒：Avis不建議買太膨的「小烏龜」造型護具，雖然可愛，但可能影響平衡。

2.面罩：防曬、防雪吹進嘴裡，價格不貴，還能當安全帽隔層兼顧保暖。挑透氣又薄的款式，能蓋住口鼻就好。

3.雪襪：長度要接近膝蓋、厚實，因為雪鞋很高，普通短襪會磨腳，還容易冷。最好選羊毛材質，能吸汗又不臭。

4.手套：抓雪板、撐地，不戴手套會冷到懷疑人生，還容易受傷。挑有防水（Gore-Tex）的款式，不太怕冷可以選單層，怕冷就選雙層（內層保暖兼滑手機，外層防水）。

以上四樣是雪場沒得租的貼身裝備，建議購買，尤其是護具，可以買好一點。

可買可租的裝備

1.雪衣與雪褲：不能太合身，因為裡面要穿護具和底層衣物，雪褲還要套住雪鞋防進雪。建議先看看雪場有沒有得租，費用多少，有些算下來可能比去迪卡儂買還貴。

2.雪鏡與安全帽：雪鏡在大太陽（雪地反光刺眼）或下大雪（雪花飄臉扎眼）時才需要，有些雪場有得租，新手不用買太貴，挑防霧、視野清楚的就好。安全帽通常雪場可租，有些高手不戴，但我建議新手一定要戴，單板背滑常後仰摔，下纜車摔倒也能防敲頭，怕髒就自己買，也不算貴。

其他穿著建議

「硬裝」如雪鞋、雪板、固定器，我建議新手直接租，因為挑選細節很多（尺寸、長度、硬度、型態），小白不懂，買錯很浪費又占空間。

雪衣雪褲內的穿著也很重要。如果你的雪衣有厚度能保暖，穿一件吸濕排汗的羊毛底層衣就夠。千萬別穿發熱衣，因為滑雪運動量大，除非你都站著不動，不然很容易流汗，穿發熱衣會讓你爆汗濕身反而更冷。如果雪衣較薄或你怕冷，可以加件絨T或軟殼衣當中層。下半身則是內褲＋防摔褲＋雪襪＋雪褲，基本上夠暖又靈活，超怕冷再加條緊身legging就好。

我的全套滑雪裝備(Bryan提供)

真正踏進雪場：從狂摔到愛上的過程

第五天，我們從上野集合，開車4小時到苗場王子大飯店。這裡歷史悠久，設備不算新但堪用，最大優點是離雪場超近，出門就是雪場（Ski In Ski Out）。一樓有置物櫃放裝備，滑累了中午能回來休息，晚上裝備一脫就能上樓，還有溫泉可以泡，超方便！這次新手團費用約48,300台幣，包括4晚住宿（含早餐）、3天教練課（09:30～15:00）、雪票（含纜車）和裝備（雪鞋、雪板、固定器）租借，我覺得挺划算。

第六天（上課第一天）早上9點集合，教練教我們試鞋子、穿裝備，調整到最佳狀態。一開始從最基礎學起：怎麼暖身、怎麼把腳裝進固定器。安全是第一守則，不傷自己、不傷別人，也避免被傷。教練強調雪板要顧好，不然滑出去可能打到人。

我們先練單腳踩雪板、練習移動、在平緩坡道滑J turn（直線滑下後轉J形），為第二天搭纜車做準備。新手很容易重心錯放，本能想往後退，但其實重心往前才能穩。我摔了好幾次，反射動作用手撐地，但沒戴護掌超痛！接著學正向（Heel Side，用腳踝煞車）「推坡」，還要練起身，從平地站起來超難！果然核心要有力，教練說「一手抓板一手撐地」，我試了好幾次都起不來，還好教練很有耐心，拉了我好幾次。我氣得說：「明年要減肥再來！」

第七天（上課第二天）學上下纜車，這是新手的第一個大考驗。上車不難，但下來要滑緩坡，得穩住不摔。摔了要快速移到旁邊，避免被後面纜車撞到頭，這也是為什麼新手最好戴安全帽。接著學背滑（Toe Side，用腳趾煞車）和左右移動。背滑超反直覺，煞車太過頭就跪地，想回頭看就容易仰摔，還好有安全帽。後來發現背向起身容易多了，看來不用減肥了（笑）。只是摔太多次，晚上泡溫泉都救不了肌肉痛，只能狂貼撒隆巴斯。

全套滑雪裝備和雪板擺拍(Bryan提供)

新手的第一個挑戰「下纜車」(Bryan提供)

第八天（上課第三天）最後一天我們挑戰「龍纜車」（Dragondola），20多分鐘的長程纜車，從苗場滑聯絡道到另一個雪場（好像叫神樂）。得有一定滑行能力，因為聯絡道要滑過去，走路太累。到了那邊試了藍線（較陡坡道），從上面看超恐怖，但從側面切進去滑就覺得還好，也比較不會摔了。三天訓練下來，我們從站不起來到能獨立滑綠線，雖然大部分還是用推坡的方式，不太敢直板

滑行，但已經很開心了。

第九天早上吃完早餐，我們跟同團的大家一起回到上野。我和維尼多留一天，住在淺草雷門的Dormy Inn御宿野乃，把握時間把還沒吃的吃一吃，還沒買的買一買。隔天帶著愉快的心情和滿滿的伴手禮搭飛機回國，結束這趟美好的滑雪之旅。

淺草雷門附近的Dormy Inn系列飯店「御宿野乃」(Bryan提供)

結語：出新手村的心得與日本行感想

這趟來日本我做了一個小實驗，就是我本來打算這趟日本行完全不換日幣，但後來聽朋友說有些地方和雪場可能只收現金，所以我換了大概5,000台幣的日圓現鈔。其他像是交通用iPhone內建的Suica（西瓜卡）儲值，販賣機、置物櫃也能用Suica支付；一般店面消費則刷卡或用Apple Pay（有些店家只能用實體卡）；我還用了全支付的PayPay功能綁定銀行帳戶付款。一趟下來，只有王子飯店和神樂雪場的販賣機、一間豬排丼老店只收現金，其他都能用電子支付，真的很方便！

日本販賣機可以用的支付方式(Bryan提供)

這趟10天日本行，我從滑雪小白到勉強脫離新手村，不僅學會挑選裝備，還體驗到滑雪的樂趣。我覺得如果真心想學滑雪，一定要請教練，除非你天賦異稟，不然只會在雪場白摔瞎滑。雖然有教練也會摔，但進步很快，從零開始到能轉彎、從坡上滑下來，真的很有成就感。明年若時間允許，我一定還會再去！還在觀望的你，趕快加入滑雪的行列吧！

滑雪新手村學員結訓啦！(Bryan提供)

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