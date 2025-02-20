咀嚼帶來力量！就算淚流滿面也要吃：肉桂糖煎饅頭

文字／攝影 潘家欣

書名：《大教堂 Cathedral》

作者： 瑞蒙．卡佛（Raymond Carver）

譯者： 余國芳

出版社：寶瓶文化

歲末，有一些新的際遇，也有一些故人離去。如何才能讓人從分離的悲傷中重拾希望呢？來一個肉桂卷吧。

每逢天冷，我就會翻瑞蒙卡佛的短篇小說集《大教堂》，當然是為了重讀〈一件很小、很美的事〉，小說裡的女主角因為遭遇劇變，忘記去取給兒子訂作的生日蛋糕，蛋糕店師傅不明其委，以為對方是棄單奧客，雙方本將大吵一架的火爆場景，最後化解於蛋糕師傅端出剛烤出爐的肉桂卷、請主角夫婦品嚐的溫馨時刻。

這一篇小說寫穿人生的蒼涼與希望，但，關於食物的環節我想了很久，為什麼一定要是肉桂卷？為什麼不是一杯熱呼呼的愛爾蘭拿鐵？為什麼不是一杯香料豐富補氣續命的印度熱奶茶？

但，如果咬過肉桂卷，就會懂了。在悲傷麻木的時刻，反覆咀嚼食物的動作：一點一點吞下食物，讓熱量從身體內部裡傳遞出來的感覺，比起啜飲，更能給予人活下去的勇氣。所以，在吉卜力工作室的動畫《神隱少女》中，遭遇人生劇變卻哭不出來的千尋，咬著白龍捏好的飯糰，咬著咬著，終於潰堤大哭起來。

活下來的人總是要吃，吃了就有活下去的力量。

肉桂卷的魅力，當然來自肉桂香料，肉桂是「桂皮」的一種，這種香料取自於樟科植物的枝幹外皮，其品種包含如陰香、細葉香桂、肉桂或川桂等，臺灣也有原生種土肉桂，葉片咬起來辛辣帶甜。桂皮在中藥上具有除寒、暖胃，補火助陽，溫經通脈的功效，是溫補常見的食材。

一般烹飪用的香料通常是肉桂（Cinnamomum cassia），中國廣西產量極大， 故也被稱為中國肉桂；另外一種氣味較為細緻香甜的是錫蘭肉桂（Cinnamomum verum），斯里蘭卡產量大，所以烘焙原料有時也會直接將品名寫成「斯里蘭卡肉桂粉」。如果是喜歡剛猛辛辣的調性，可以選用中國肉桂；如果用於婉約的糕點烘焙，可以用錫蘭肉桂。

肉桂糖煎饅頭 食材：白饅頭1個 20元／肉桂粉2大茶匙 約20元／奶油40公克 約40元／砂糖（種類不限）100公克 10元／鹽約1公克／水 40毫升

料理步驟

1 鍋中加入砂糖與水，中小火煮融，糖色慢慢轉深，變成焦糖漿，過程中可以稍微攪拌，但不要過度，不然糖漿會返砂變回結晶。看到糖漿變琥珀色就先關火，以免燒焦變苦。可以加極少的鹽，會讓甜味層次更豐富。

2 加入20公克奶油、肉桂粉，開小火攪拌均勻就關火，一樣不要過度攪拌，稍微有點返砂沒關係，肉桂糖有點顆粒，咬起來更療癒。

3 饅頭切片，用剩下的20公克奶油將兩面煎得香酥。

4 把肉桂糖抹上金黃香酥的饅頭，疊起來嘎吱嘎吱地咬！當你很想念很想念某個人的時候，就讓香甜溫暖的肉桂來擁抱你吧！

本文作者 潘家欣

一九八四年生，迷戀各種氣味和玩具，著有散文集《玩物誌》；詩集《如蜜帖》、《如廁帖》、《負子獸》等八冊；藝術文集《藝術家的一日廚房—學校沒教的藝術史：向26位藝壇大師致敬的家常菜》；插畫作品《暗夜的螃蟹》、《虎姑婆》等。

●本文節錄自《鄉間小路》雜誌2025年2月號：開運吃年糕：緣自身土不二的歲時款待，未經同意，請勿轉載。