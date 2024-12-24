陳澄波百三特展講座第二彈：從作品的「黑潮意象」談當代海洋保育與創作──陳韋聿x張卉君

為呼應「走揣・咱的所在－陳澄波百三特展」的展覽內容之一，陳澄波文化基金會繼舉辦「以台灣山林植物與創作」為主題的講座後，這一次，我們轉向海洋的世界，從陳澄波的黑潮相關作品出發，探索台灣的海洋漁業與生態關係。

黑潮作為台灣周圍的重要洋流，不僅調節了島嶼氣候，更帶來漁業經濟的潛力，集合漫畫第5集《大海撈鯨魚》與第10集《救救烏魚王》，分別述說了台灣戰後與荷蘭時期的兩種重要漁業——捕鯨與烏魚，與黑潮密不可分的關係。

集合漫畫第5集《大海撈鯨魚》與第10集《救救烏魚王》，分別述說了台灣戰後與荷蘭時期的兩種重要漁業——捕鯨與烏魚，與黑潮密不可分的關係。

然而，當代社會如何看待海洋生態與經濟發展間的張力？海洋保育觀點面對產業發展的態度又是如何？「創作」是否可作為保育行動的方法？這場講座將以陳澄波的作品與集合漫畫等創作，回應來自海洋的叩問。

本文為講座活動的側記，旨將現場討論的精彩片段與啟發濃縮記錄，作為觀眾參觀展覽前的一份「暖身讀物」。

12月15日下午在新芳春茶行，我們特別邀請到《集合》漫畫的故事採集者陳韋聿，以及黑潮海洋文教基金會的張卉君老師，期望藉由兩人的對談，與大家一同乘著「海洋」觀點，在集合漫畫裡，重新認識台灣。

講座期以陳澄波的作品與集合漫畫等創作，回應來自海洋的叩問。

陳澄波的海洋視界

講座由陳韋聿老師開場，韋聿首先介紹陳澄波及其「寫生」，提出畫家走出畫室，到戶外作畫，捕捉當下自然風景的重要意義。在陳澄波的作品中，以海洋為主題的畫作相較於陸地題材明顯較少，這反映了當時人們前往海邊寫生的困難與限制。也因此，陳澄波海洋主題的作品更顯珍貴與難得。

本次百三展覽展出的〈濤聲〉。陳澄波，1939，畫布油彩，91×116.5cm。圖片來源：陳澄波文化基金會。

本次百三展覽展出的〈東台灣臨海道路〉。陳澄波，1930，畫布油彩，69.7×130.5cm。圖片來源：陳澄波文化基金會。

除了這次百三展覽展出的〈濤聲〉與〈東台灣臨海道路〉之外，韋聿進一步以陳澄波的淡水系列作品為例，提到淡水作為台灣通往世界的重要港口，對陳澄波而言，港口周遭的景致也成為他的作品中的淡水記號。此外，除了河港、貿易與運輸，當時人們也逐漸將海水浴場視為休閒去處，韋聿特別分享在陳澄波留下來的信件紀錄中，曾有一張友人寄來的全家福照片，照片背景即是海邊，且全家人身穿泳裝，開心地聚在一塊拍照。也許，這也是陳澄波認識海洋的一扇窗呢！

韋聿進一步以陳澄波的淡水系列作品為例，提到淡水作為台灣通往世界的重要港口，對陳澄波而言，港口周遭的景致也成為他的作品中的淡水記號。

〈張仲倍、淑英夫婦與親友之照片〉，1935.6.23張仲倍、淑英夫婦贈送給陳澄波的照片。照片背後文字： 同兄 陳先生 惠存！ 一九三五、六、二三 淡水海の浴 倍、英 敬贈。圖片來源：陳澄波文化基金會。

​人、海與鄰居

卉君老師則將我們從焦點從「人—海」延展至「人—動物—生態」，從自然觀點出發，和我們分享另一種認識海洋的方法。她首先以集合漫畫第五集《大海撈鯨魚》開場，分享自己看到漫畫中介紹台灣捕鯨事業，不禁馬上聯想經典文學作品《白鯨記》，更藉此回扣到自身長年投入的鯨豚解說和保育工作。

卉君老師長年投入鯨豚解說和保育工作。

卉君老師提到，台灣的地理位置有黑潮流經，又因板塊作用形塑了島嶼地形，更造就台灣東部沿海的生物多樣性，老師以一支海上工作者實際拍攝的鯨豚影片為例，分享這群以海為生或志業的海上人們，在與海洋朝夕相處的過程中，為我們的海上鄰居取了綽號，例如：因為全身有斑點、宛如海上星河而被稱作花鹿仔的熱帶斑海豚、因為有白色肚子而被稱作大白肚仔的瓶鼻海豚、以及集合漫畫中曾出現的——抹香鯨，因為在海上的模樣太像一塊巨大漂流木，而被稱作棺材頭呢！因為這些親切的綽號，讓長年居住在島上的我們，似乎因此和海上鄰居親近起來。

台灣的地理位置有黑潮流經，又因板塊作用形塑了島嶼地形，造就台灣東部沿海的生物多樣性。

​保育的創作啟示

最末，卉君老師提到，當代海洋保育時常提到的「今日鯨豚，明日人類」，若我們最親近的海上鄰居——鯨豚能夠健康成長，也意謂著這片海洋的健康。再從自然的觀點回到韋聿提到的畫家到自然之中寫生、以及作為台灣面向世界的港口城鎮的人文觀點，假使今天由你來繪製一幅以「台灣的海洋」為題的畫作，你會在畫中加入哪些元素呢？

​從畫作到漫畫的連結

而集合漫畫，也正是在這樣的提問與激盪下所誕生的作品喔！如果你也對這片湛藍大海充滿好奇，邀請你帶著對黑潮、海洋的認識與感知，和我們一起走進「走揣・咱的所在—陳澄波百三特展」，以畫作與漫畫為窗口，感受這片海洋的呼喚與啟示。

「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」結合臺博館新採集的魚類_、植物等標本，討論與臺灣相遇而影響臺灣的自然現象。圖片來源：國立臺灣博物館。