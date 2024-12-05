陳澄波誕辰130週年！臺博館特展以8件真跡向臺灣的自然力對話

今年適逢臺灣前輩畫家陳澄波誕辰130週年紀念，國立臺灣博物館即日起至2025年5月11日止，於鐵道部園區推出「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」，以陳澄波8件原件畫作與臺博館的自然史典藏進行對話，從早期知識份子視野與臺博館作為博物學關懷的對話下，呈現臺灣差異、多樣性的人文與自然發展，帶大眾一起重新發現臺灣的獨特之處。

今（2）日開幕典禮上，文化部長李遠、財團法人陳澄波文化基金會董事長陳立栢、嘉義市長黃敏惠、國立故宮博物院院長蕭宗煌、國立臺灣博物館館長陳登欽、日本防府市市長池田豊等各界貴賓均到場觀禮。

文化部長李遠致詞。圖／國立臺灣博物館

文化部長李遠表示，「走揣．咱的所在—陳澄波百三特展」讓他回想起39歲時做紀錄片《尋找臺灣生命力》時，生物系畢業的他特別想以大自然來比喻臺灣，也正巧在當時他看到陳澄波的畫，即便被提醒有關二二八的事是不能碰觸的，他還是堅持將陳澄波放入紀錄片中，並且開始一段追溯陳澄波經歷及作品的過程。

「紅是風，紅是火，紅是心，紅色是我傾吐在畫布上永不止息的歌。」李遠說，陳澄波是用歌唱的心去面對自己的畫，陳澄波應該是一個很快樂的人，也是一個很幸福的人，陳澄波也想藉此來描繪自己所有的作品。李遠說，在多年追尋陳澄波的旅程後，今天來到此與陳澄波再次相遇，看到陳澄波的畫與臺灣的植物、動物、礦物等結合，終於看到陳澄波用他的畫，畫出了臺灣真正最核心的生命力，「我非常感動」。

財團法人陳澄波文化基金會董事長陳立柏表示，在陳澄波百二紀念展之後，他一直思考陳澄波的畫除了藝術史、藝術界之外，有沒有與大眾接觸的其他面向，最終選擇與博物館進行對話。在討論的過程中，他發現過去旅外30年，想著如何介紹自己的故鄉、表達屬於臺灣的精神，最後竟然在自己家的阿公畫作中找到答案，「自然」就是臺灣宜居的答案。

「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」從陳澄波的作品如〈北回歸線地標〉、〈農家〉、〈東台灣臨海道路〉、〈濤聲〉、〈玉山積雪〉等油畫畫作破題，結合臺博館館藏及新採集的魚類、植物等標本，討論與臺灣相遇而影響臺灣的自然現象，如洋流（黑潮）、季風（西南氣流、霧林帶）、氣候區（北回歸線、亞熱帶）等的獨特性，以及這些自然現象和所造成的物種高歧異性，交織成北半球生態系的縮影，進而孕育出豐富的文化多樣性，包含漁業發展及經濟交換等，闡述這塊土地上因這些現象匯集而擁有的一切。

國立臺灣博物館館長陳登欽表示，很多人第一時間很難將博物館與藝術連結在一起，此次陳澄波百三特展，不僅是對陳澄波藝術成就的回顧，更是一次探索臺灣文化與自然的機會，展覽從藝術畫作著眼，結合「北回歸線」、「季風」與「黑潮」3個匯聚在臺灣的自然力，深入探討這些自然現象如何共同塑造了臺灣的生態環境和文化特色，是一次很特別的嘗試。

臺灣前輩藝術家陳澄波透過畫筆記錄臺灣，為這塊土地留下了一幅幅動人的風景，他的畫作不僅是個人情感的抒發，更是一種對自然的讚美與思索，透過陳澄波作品，彷彿搭上時光機，可以更加貼近這片土地，感受其中蘊含生生不息的力量。

策展團隊表示，「走揣・咱的所在」與其說是特展名稱，不如將它看成是一則討論公共議題的邀請卡，邀約大眾藉著陳澄波的油畫作品，觀見我們腳下的母土，這個自然力、地理性永續祝福的「所在」。更多展覽詳情見國立臺灣博物館官網或臉書社群查詢。

「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」展覽主視覺。圖／國立臺灣博物館

「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」展覽一隅。圖／國立臺灣博物館

「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」展出陳澄波作品〈北回歸線地標〉。圖／國立臺灣博物館

文化部長李遠欣賞陳澄波畫作〈玉山積雪〉。圖／國立臺灣博物館

「走揣・咱的所在：陳澄波百三特展」展覽一隅。圖／國立臺灣博物館

展場一隅「北回歸線與季風的交匯」。圖／國立臺灣博物館

「走揣・咱的所在_：陳澄波百三特展」結合臺博館新採集的魚類、植物等標本，討論與臺灣相遇而影響臺灣的自然現象。圖／國立臺灣博物館