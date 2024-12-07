響應陳澄波百三特展講座！從作品中的山林出發，談台灣山林植物與創作──黃博鈞x鄒欣寧

圖‧文｜Rendezvous Studio

為呼應「走揣・咱的所在－陳澄波百三特展」的展覽內容之一，陳澄波文化基金會特別舉辦以「台灣山林植物與創作」為主題的講座，邀請講者從陳澄波作品中山林意象出發，並結合台灣山林植物的豐富生態與文化故事，展開一場跨越藝術與自然的對話。透過講座內容，觀眾不僅能深入了解陳澄波筆下山林的藝術魅力，更能發掘其中蘊藏的多元視角與時代意義。本文為講座活動的側記，將現場的討論與啟發簡要記錄，期能作為觀眾的「展前暖身」。

書名：集合！RENDEZVOUS 012 霧之森

作者：Rendezvous Studio

出版社：澄波藝術文化有限公司／紅螞蟻圖書

出版時間：2024/09/03

11月30日，週六的午後，臺灣新文化運動紀念館內陽光和暖，為《集合！RENDEZVOUS》漫畫的「台灣島與我們」系列講座拉開了序幕。作為「走揣・咱的所在－陳澄波百三特展」的「展前暖身」，這次特別採用雙講者的形式，希望能帶給聽眾不一樣的山林觀點。

一位是《霧之森》的編劇黃博鈞，另一位則是出色的自然書寫作家、《相信樹的人》的作者鄒欣寧。他們以山林為軸，串聯陳澄波的作品與自己的創作經驗，分享他們如何在自身與他人的作品中看見「山林」，並帶領聽眾展開一場跨越藝術與自然、過去與現在的深度對話。

講者博鈞設計的「畫一顆樹」小活動，現場參與的聽眾限定喔！

​黃博鈞：從速寫到回憶，山林裡的時光堆疊

博鈞首先帶領大家一同走入台灣的山林，他以陳澄波作品中的山林為引子，邀請我們從速寫與油畫的筆觸之間，帶領我們一同從作品登上阿里山、遙望塔山與新高山，並透過並置多幅陳澄波的速寫作品，使我們看見同一主題在不同時間下呈現的筆觸，都可能帶給觀者截然不同的感受。而透過陳澄波在山上留下的照片，與講者博鈞與家人登山的照片並置，我們會發現照片中的人們都留下難忘的登山回憶，而這同時成為我們記憶山林、山中植物的方式之一。

《阿里山遙望玉山》，陳澄波，1935，畫布油彩，53×72cm。圖片來源：陳澄波文化基金會

​博鈞特別分享到，儘管現代的植物命名與分類方式走向科學化、專業化，但個體對於山林的記憶方式，卻不僅止於科學化的命名。例如對他而言，小時候父母親為讓孩子們喜歡登山，為山上植物取了「綽號」，這個綽號，使博鈞至今對這一植物留下深刻印象，並對這個綽號產生特別的情感，透過命名，牽繫起植物與人之間的情感。

《 風景速寫（154）-SB22（36.11-12）》，陳澄波，約1936，紙本鉛筆，14.3×20.5cm。圖片來源：陳澄波文化基金會

《山之巔》，陳澄波，1939，紙本水彩，26.9×35.3cm。圖片來源：陳澄波文化基金會

​鄒欣寧：從相互擾動到嶄新視角，山林包容一切

隨後，欣寧則以山林中的人與非人彼此「相互擾動」的觀點切入，談到日治時期以來，進入山林的人們與動植物間的多重連結。從研究者的植物調查報告，到林業從業者的資源開發計畫，再到原住民與山林間日常的交互影響，山林本身如同一位沉默的記錄者，包容著不計其數的故事。從他們進入山林的那一刻起，便開始與林中的動植物等非人產生互動，走入彼此的生命。

講者欣寧以山林中人與非人彼此「相互擾動」的觀點切入。

有趣的是，欣寧提出在歷來的自然書寫作品中，以上提到的「入林者」各自留下不少豐富的記錄，例如：分別以研究者、林業從業者脈絡的切入視角，提出山林植物的調查報告、林業資源的開發報告等，卻鮮少看到以不同入林者間的互動為主題的作品，她舉例道：當林業從業者在山林間遇到植物研究者時，他們如何互動？若剛好又遇到上山寫生的畫家，會發生什麼事呢？而本來就生活在這裡的住民們，又是如何面對這些不同的入山者...，這一觀察，無非提供我們思考山林的嶄新視角，也呼應了山林在時間與空間尺度下，涵容一切事物的特質。

​創作的態度：山林與人的對話

兩位講者的分享，既有理性的分析，也不乏感性的體悟，使得在場聽眾都能感受到他們用心創作與體察生活的特質，更透過他們的山林經驗，看見一種不一樣的創作態度。無論是對《霧之森》中的台灣山林、陳澄波作品中的山林感興趣的朋友，都很歡迎持續閱讀《集合！RENDEZVOUS》漫畫，並走進「走揣．咱的所在：陳澄波百三特展」中親自找尋畫作裡的山林喔！

「走揣．咱的所在：陳澄波百三特展」展覽主視覺與展場內空間佈置。組圖／琅琅悅讀，圖片來源：國立臺灣博物館

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【講座名稱：以陳澄波作品中的黑潮意象出發，談當代海洋保育與創作】

●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0012：霧之森，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。