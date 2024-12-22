張郅忻最新長篇小說《秀梅》「在家」與「出外」之間的移動故事

文｜錢真

繼「客途三部曲」《織》、《海市》、《山鏡》，這三本分別關於人前往異國、都市、山林謀生，帶有「出外」性質的移動故事，張郅忻最新的長篇小說《秀梅》講述一名日治後期出生的客家女性秀梅從童年到老年的生命歷程，展現了另一種看似「在家」，實則也在不同面貌的家之間所發生的移動。

（左起）九歌出版《織》、《海市》、《山鏡》。

秀梅經歷了養父母家、生父母家、婚後的家、分家後的家，或在同一家屋中，隨著家庭成員的增減，迎來家庭形貌或空間配置的變化。從一家移動到另一家，地理位置無論遠近，要進入現有家庭裡的舊關係，同時應對因為自己加入而產生的新變化，身心在生活起居中察覺的「有異」，並不亞於出外闖蕩可能感覺到的徬徨。

當養女的時候，秀梅知道自己的「小」（年紀、地位皆是），怕被養父打；在生父母家時，感到家人在等她嫁，才能多出房間使用；婚後和丈夫家人同住，又明白婆婆是這個大家庭裡權力最大的人，掌控財產與家務的分配。在這些猶如食物鏈的家庭人際關係裡，秀梅時常位於最底層，也就只好一直勞碌地做事，但並非沒有埋怨或想逃離一切的瞬間。她能感覺到不公平，有的源自於重男輕女的舊時代觀念；也有個人性的，例如婆婆更喜歡哪個兒子、更疼愛哪個媳婦的「偏心」。受婆婆苛待的秀梅肩負家務，手頭卻沒有能運用的金錢，她於是設法打工賺錢，支撐著自己和孩子們的世界。當她成為婆婆，想對媳婦好，在其坐月子期間每天煮雞酒要給媳婦補身體，媳婦卻吃到厭煩──在變動的或許不只是家，還有社會，每個人需要的東西也不總都是一樣。

小說以秀梅待過的不同「灶下」（廚房）、飲食的製作與味覺記憶做連結，反映人情世事的更迭。篇章目錄列出的二十一道飲食中有一道「竹修仔」不是真正的食物，那是舊日社會拿來責打小孩的細竹枝，打在身上十分疼痛，卻能使用「食」這個動詞。張郅忻的《秀梅》不只寫好吃，也寫不好吃；寫飲食帶給人的溫暖與安慰，也寫飲食如何填飽肚子和賣錢，更關乎維生的一面，細膩呈現秀梅這個世代女性的生活面貌與生存之道。亦令人不禁反思，而今我們是否依然將家務的重擔過分傾斜在誰身上？

《聯合文學》雜誌2024年12月號（NO.482期）

出版社：聯經出版事業股份有限公司

出版時間：2024年12月1日

出刊頻率：月刊