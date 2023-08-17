臺史博對話錄：臺南女兒vs.臺南媳婦的在地記憶

文 ∣ 李典榮 攝影∣ 愛子

講座側記 講者： 嚴婉玲(臺南新芽協會理事、央廣主持人) 謝金魚(歷史作家) 主持人：張隆志(國立臺灣歷史博物館館長) 講座時間/地點：2022.12.17（日） 臺南政大書城

臺灣歷史博物館「對話錄系列」第三彈，將視角聚焦於臺灣歷史文化發展的重鎮——臺南。本次演講邀請的講者，分別是臺南新芽協會理事嚴婉玲與歷史作家謝金魚，兩位皆和臺南淵源不淺，一位是臺南女兒，另一位則是臺南媳婦，從兩者各自的生命經歷，闡述自己對臺南的觀察，也讓我們從不同的角度發現不一樣的臺南。

謝金魚分享在臺南就讀大學時的美食經驗

臺南人的小吃印象

談到臺南的食物，嚴婉玲笑稱沒辦法替所有「臺南人」代言，因為小時候的生活經歷較多侷限於中西區。對原生臺南人而言，所謂的臺南小吃更多是平日常吃的飲食，但隨著觀光客大量湧入，許多店家成為排隊名店，反而讓她感覺週末的日常被剝奪；而另一個困擾是，外地人也常常滿懷期待地尋求在地美食推薦，嚴婉玲對此表示，「所以壓力就很大，擔憂介紹的店不好吃，或是被認為那是給觀光客吃的店，在經歷焦慮、尋找美食的過程，逐漸發展出所謂『我家巷口最好吃』的模式。」

在客人眾多的小吃攤中也難免遇到併桌的情況，但這時反而可以聽到許多有趣的地方資訊，兩人皆對此有所共鳴，嚴婉玲分享，「有時你會聽見小吃店家的譜系，例如阿源炒鱔魚跟阿江系出同門，又或者阿霞飯店分家的趣聞，這也成為臺南人飯後閒聊的題材。」

談到臺南飲食文化衝擊的經驗，謝金魚表示在成功大學就讀時，便依循學校的新生手冊的美食清單按圖索驥，看到許多很有特色的飲食，諸如菜粽配味噌湯，和各式帶甜味的調味手法等。嚴婉玲也認同，她說初抵臺北時，也曾震驚於如筒仔米糕和豬血糕加花生粉、香菜的吃法。「臺南飲食調味方式各有手法、食譜，比如油飯、粽子全臺都有，但臺南就是不一樣。」謝金魚回應道。

嚴婉玲侃侃而談菜市場的美食

臺南的市場記憶與限定飲食

除了小吃口味和烹煮手法的差異，自炊家庭少不了會到菜市場四處走踏，臺南的菜市場店家常會強調「在地」、「新鮮」。嚴婉玲表示，在臺南，日常買菜會選近的地點，但像臺南市區的水仙宮市場、東菜市、鴨母寮等較具在地特色的大型零售市場，是逢年過節時多數人會特地來買熟食的所在；此外，兵仔市則是走量大、便宜的路線。

提及節慶料理，謝金魚特別指出，農曆新年的年菜有一道料理，讓她感受到飲食文化的衝擊：長年菜。臺南的長年菜不同於中北部慣例的芥菜，而是選擇帶根的菠菜，且須一口吞下才顯長壽。而每逢節慶，臺南市場也常常發生許多趣事，例如東市場的阿珍是賣潤餅的，在冬至前後卻會賣起菜包。據嚴婉玲所述，臺南冬至的傳統並不是吃湯圓，而是吃菜包，冬至菜包內餡有葷有素，不一定都是素料，皮是糯米皮，口感會較軟糯，裡面包著高麗菜與花生粉，舊一點的市場在冬至前後都能買到，一般是日常做餅、賣粿的店家會特別推出的季節限定版，也是臺南特別的菜市場記憶。

臺南女子圖鑑：臺南的衣著與妝髮

謝金魚提到，前陣子有部影集《臺北女子圖鑑》很紅，讓臺南女子與臺北女子間的穿著與妝髮成為熱議。嚴婉玲認為這跟網路的發展有所關聯，在資訊不普及的情形下，不同時代的穿著差異也會跟著變化。

除了網路資訊，地方民情與氣候也有所影響，謝金魚作為臺南學子，便指出其臺北同學剛來到臺南時，上課都是全妝並用心穿搭，但很快的大家就彼此同化，穿搭風格漸漸融入中南部的特色。而她也提到在臺南的街巷間穿梭，偶爾會遇見身穿洋裝、頭髮梳得很澎的大姊們，嚴婉玲表示，臺南老一輩的女性，比起電影《孤味》中陳淑芳所飾演的阿嬤，實而更為纖細與日系，且穿旗袍也比較少見，通常是穿洋裝。嚴婉玲特別舉作家鄭鴻生的《母親的六十年洋裁歲月》為例，講述其母親在年輕時學習洋裁的歲月，或許對某一個時代的婦女來說，洋裁便是許多人的共同回憶，若以臺南為例，就是去市場剪布回來做衣服。

謝金魚也分享自己與母親逛臺南大菜市的經驗，曾聽見悉心打扮的阿姨與店家彼此交流對布的看法。她認為這些穿著漂亮洋裝的女性，常頂著漂亮的妝髮，出沒在臺南的飯桌或街道，或許是讓日本人覺得臺南有昭和時代氛圍的因素之一。

你的臺南不是我的臺南？

在不同區域成長的臺南人，認知的臺南空間也會有所不同，正如「府城」指的是東南西北舊城門內的圈子，但隨著中西區與東區被鐵路區隔，也成為不同的世界。因此每個臺南人的記憶與認同中，會發現各自的臺南樣貌都有所不同。

嚴婉玲提到一個有趣的經驗，有個住安平的朋友說過，老安平不是臺南，就像中壢不是桃園一樣。不論是因海風所致的狹彎巷弄，或是舊府城出城的運河與橋，都讓安平人所認知的臺南與外地有所不同，「這些事情就不會是住在中西區的我可以理解的，老實說小時候我也覺得安平很遙遠，所以安平人都會說『進臺南』——雖然二者的物理距離不遠，但在安平人們口中，彷彿臺南與安平是兩個不同的聚落。」嚴婉玲接續補充，「這也是為什麼我們在討論臺南的地方感時，我所描述的和其他人所描述的，往往很不一樣。」

謝金魚也分享公公的兒時經驗，他年輕時自西門路的老家去延平國中上課都是騎腳踏車，年輕時有體力，但年紀大了就騎不動，「後來我們開車過去，公公驚訝地說：『怎麼一下子就到了！』路況和城市感都有很大不同。」

百年府城如何從新（心）定義

臺南作為臺灣早期發展的重鎮，在臺灣歷史中也持續扮演重要角色，不只擁有深厚的文化底蘊，也培養出臺南人獨有的自信與榮譽感，更發展出地方社會運作的特色和邏輯。

嚴婉玲提到，個人建構與地方的關係是一段漫長的過程，她以北部待了二十年後再返鄉的經歷來說，依舊有對外宣稱為臺南人，但在地人並不接納的情況。因為市區裡人際間的連結十分強烈，她回臺南工作時常被問：「你是誰的誰？」嚴婉玲說，即使他們知道你的家族，但不代表他們就會認同你做的事。前述提到的自信與榮譽，反而使在地臺南人不這麼容易接受外來的「新臺南人」。

對此，謝金魚也分享了一個故事，在搬來臺南三個多月後，鄰居和她說的第一句話不是打招呼，而是「這間房子買多少錢？」在知道是租房之後，他立刻走了，而母親對此解讀是鄰居在詢問「你有沒有要落地深耕？」某方面也反映出臺南對於外來者的接納方式確實有獨特的運作邏輯，因此，進入臺南的新住民如何面對臺南的面貌並與之磨合，也十分重要。

撇除二代青年回鄉接掌家業的情況，許多年輕學子試圖移居臺南，卻因為無法獲得足夠的社會資源，難以長久的紮根住下，嚴婉玲提到，或許中年返鄉是另外的思路，將在外地的人脈與資源帶回故鄉，也能成為臺南全新的養分和再建構臺南這城市的過程。

現場聽眾提問，像臺南這種有許多文化遺跡的城市，該如何梳理城市的歷史？對此，謝金魚從考古的層面表示，臺南擁有許多層次的文化遺跡，如果能將之梳理對照，讓大家看見今昔的對比是一個有趣的方式，但這都需要大量的基礎建設去鋪陳。嚴婉玲也認同，她期待發展出一個模式與機制，或許能培養臺南人的文資意識，像是將古蹟與臺南的生活記憶結合，鼓勵大家回憶曾在此地發生的故事的方式，才能讓彼此更具體描繪出獨特自身和群體間共同的歷史記憶，更能讓大家看見過去與現今臺南的樣貌。

全場大合照

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第57期「鐵道旅行」。