真然／鈍感力，是媽媽的超能力

前陣子讀到一個觀念：「鈍感力」，指的是在困境中不被擊倒的一種耐力。當時只覺得是種老派的忍讓哲學，直到某天在捷運上看到一位年輕的媽媽，我才真正明白那股力量的模樣。

她坐在車廂靠走道的位置，胸前背著一歲左右的孩子，身後背著沉重的背包，手上還提著一個大袋子。即使負重明顯，她卻神情安穩，低頭輕聲哄孩子。但孩子並不領情，頻頻哭鬧，張大的嘴巴像漫畫裡誇張的畫面。

年輕的媽媽試著把奶嘴塞進孩子嘴裡，卻被孩子用力扯掉，甚至拉扯自己的臉。那畫面讓人心疼，車廂裡的乘客也只能露出想幫卻幫不上忙的表情。有位男乘客試著逗弄孩子，卻換來更大的哭聲，只好尷尬作罷。

最後，她站了起來，微晃身體安撫孩子，一絲不耐也無，眼神專注又堅定，彷彿整個車廂的陌生目光皆與她無關。

那一刻，我終於懂了什麼是真正的「鈍感力」，不是遲鈍，也不是冷漠，而是在混亂與壓力 中，依然能夠溫柔以對、堅持不退的能力。

那晚回到家，我不禁回想：我的母親 當年帶我出門時，是否也曾這樣咬牙撐過無數次尷尬的哭鬧與旁人的目光？原來，媽媽們的超能力，不是能變出什麼奇蹟，而是在最日常的場景裡，撐住孩子，也撐住自己。