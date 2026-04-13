李廖潘子／花點錢維持居家整潔，換得身心正能量

我年輕時，看見已婚女性朋友因工作、家庭兩頭燒，身心俱疲，我便建議請鐘點清潔人員來打掃，讓自己輕鬆一下，卻沒人要這樣做。仔細詢問之下，才知道她們自認「家務事是妻子的責任」，更擔心請人來打掃房子，會被長輩說是「懶惰的女人」。

現在我退休了，一位年近七十的鄰居大姊告訴我，她沒體力清潔抽油煙機，掃地拖地會腰痠背痛，也蹲不下去刷馬桶，家裡很亂，心情很鬱卒，不知該如何是好？剛好我有位朋友會請鐘點清潔員來打掃房子，每次三小時、收費一千元，我便幫忙引薦這位清潔員給鄰居大姊，固定每月打掃一次，居家環境乾淨了，鄰居大姊終於露出笑容。不久，她參加的老年女性爵士舞團的幾個同學知道此事，也陸續請同一位清潔員進行打掃工作。

我發現這幾位高齡已婚婦女願意請人來打掃，主因皆是體衰力弱，讓她們無法再扮演「家事達人」的角色；其次是公婆都已離世，無須擔心被批評。台灣婦女得等到年老才能輕鬆一下，真是令人心疼。還好，年輕的職業婦女正在改變中。

我的外甥女是個熱愛工作的職業婦女，先生工作之餘會主動倒垃圾、掃地，其餘家務事還是由她承擔。近半年她晉升為高階主管，工作更加忙碌，假日時身體疲憊到無法拖地、擦窗戶、清洗廚房和衛浴間；我建議她請人打掃，讓自己好過些，她認為自己才五十歲還算年輕，不好意思找人來打掃，怕長輩說話。不久，她告訴我：「我想通了，我得先照顧好自己才有正能量工作，當我工作太忙碌時，找人來打掃是一件非常合理的事。」我很高興外甥女的觀念改變了，知道花點錢照顧好身心，比起迎合長輩的期待更重要。

找人幫忙做家事只是個過渡階段，最重要的還是「家務事是全家人的事」的觀念能逐漸普及，才可以翻轉傳統「家事是妻子的責任」的性別不平等觀念，讓更多女性可以從繁重的家務桎梏中脫身。