我對求助的遲疑與迴避，應是習慣產生的性格。

成長過程中，見父母在親友之間將互助視為維繫交情的方式，人情是一種可往返歸還的關係。由於關係的流通建立在欠與還之間，交情無法停歇之餘，免不了存在了不足為外人道的心結及糾紛。

我因此對「欠」產生了本能的排斥。並非否定互助，而是拒絕將關係建立在必須不斷回應方能培養情誼的前提之上。於是，我選擇自助，並將其視為一種倫理：凡能自己承擔的事，絕不對外求援。久之，責任自負讓我心安理得，事情解決時，還油然升起「我能行！」的成就感。不依附、不糾纏的選擇，給了我獨立與自信。

然而，如是獨立並不總是被理解。有朋友曾言，我這種迴避接受幫助的相處模式「不溫暖」。理由是：不欠、不交換，便失去了來往的理由，關係固然維持在一個安全距離，卻很容易淡化甚至不了了之。尤其，我仍懷有助人熱忱，卻始終站在一個願意付出但又不需要回報作為交換的位置上，有可能被視作是一種優越感，對方會逐漸找不到靠近的方式。

直到與一個觀念截然不同的人共同生活，各種我不曾經驗過的求助範例，給了我不同的眼界：我的先生並不抗拒求助，他認為請人幫忙是一種資源配置，也是擴張人脈的作法。他能自然地開口、坦然接受協助，也能適時地竭盡所能回饋，視人情為理所當然的循環。相較之下，我的遲疑及處處強調「靠自己」顯得格外逞強，甚至被認為矯情。

截然不同的價值觀，不斷與我並行。父母相信，互助本身就是人際關係，急難時有人幫代表人緣好；先生則將求助視為能力和實力的延伸，是對人脈的理解及靈活運用。

逐漸明白，這是個人選擇，有其不同代價。分析起來，大概只有個人認為「是否合適」及「有無需要」的區別，而且是極其主觀的立場：父母承擔了與親友之間恰似永遠理不清的、帶有糾葛的牽絆；先生承擔了能力不佳和偏好依賴及利用他人的可能誤解；而我承擔的，則是一種自足且狀似孤僻的生活。

「自助族」的性格之所以形成，極可能實際生活經驗中、遇上太多「靠不上任何人」的情況，最後被迫練就了遇事都先自發地去扛扛看再說的反射動作，逐漸把求助本能給封閉，乃至棄置不用。

「學習求助」對我而言，顯然是一道需要探索的命題，有能力與不求助，這個早就被我被畫上等號的邏輯，也許偶爾需要重新定義與打破。尤其，當成年的兒子們已開始對我說：「媽媽，您有時可以依賴我們一下。」我得承認，人情未必都是債，拒絕求助，有時很可能讓他人失去了在給予中獲得意義的機會。