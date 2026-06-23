粽子之亂：在我們家「輪流轉」的兩顆阿婆肉粽

人在異鄉，收到台灣 家人的訊息才察覺端午節 了。自從阿嬤不包粽子後，都是買外面現成做好的，便想起了台南 南寧街的「阿婆肉粽」，也想起了搬離台灣前的粽子事件，當時還記錄了下來：

自從家裡不包粽子後，我爸每年端午買過各種粽子回家，阿嬤都不太滿意。大家的嘴也被阿嬤養刁，很難吃到超越阿嬤包的粽子。目前唯一被阿嬤認可的就是台南阿婆肉粽。

今年端午，我爸提了兩種粽子回家，阿婆那一串瞬間掃光，另外那一串躺在冷凍庫很久才勉強吃完。端午期間阿婆肉粽可是非常難買的，若買到了是抱著感恩的心吃完。

在這樣的時空背景下，11月某日我爸提了一小袋東西回家，裡面是兩顆粽子。我隨口問了：「那是哪裡的粽子啊？」

「阿婆的，我明天要當早餐吃。」

「阿婆的？！阿婆的？！誰去阿婆只會買兩顆啊？至少一串啊！還是只剩兩顆？」

「我啊、我自己要當早餐吃的，買兩顆就好。」

「兩顆就好？可是你和一家人一起住欸？你媽媽、你老婆還有我都很愛吃欸！兩顆？兩顆？都去到那了誰會買兩顆而已！怎麼會只買兩顆啊！」我快速的火烤、情勒、碎念我爸一陣。

隔天早上，我媽敲了房門說：「粽子炊好了，妳爸說給妳和妳妹吃。」貪吃如我滿懷感激開心的吃下那顆阿婆肉粽。我妹則貼心的留給媽媽吃，我媽便決定把那剩下的唯一一顆留到晚餐慢慢享受。傍晚回家問了阿嬤晚餐想吃什麼時，看到阿嬤已準備要吃下那顆阿婆肉粽...

「那是媽媽要吃的...」這句話莫名卡在喉嚨我說不出口，決定退場飄走。接著爸爸也進家門了，看了一眼餐桌和阿嬤後，默默走到客廳打電話給我媽說：「我們去巷口吃麵吧。」隔著電話我聽到了我媽發瘋的聲音，然後換我爸發瘋說著：「煩死了。」換我電話響了，「妳怎麼沒跟阿嬤說那是我的！」

「我...我說不出口。」

於是我媽用力地掛了電話，雖然是手機但我彷彿聽得到她用力掛上話筒的聲音。

混亂中阿嬤突然地端著切了一半的粽子走過來，嚷著粽子太大吃不完，另一半給我爸。阿嬤其實是吃得完的，只是知道她兒子想吃，所以分一半給他。而最後的這一半阿婆肉粽居然還在我爸媽之間互相推來推去，「給你吃啦！」「妳吃啦吼！」互推好幾回合後，才總算進到我媽肚子裡了。

這粽子輪流轉的故事實在是必須被我記錄下來。表達愛意，阿婆肉粽。印象中過了幾天我爸買了一大串阿婆肉粽回家，大家都有得吃。

寫於2024年11月17日