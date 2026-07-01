月月話題投稿／當期推薦：校園回憶錄

身為畢業 生的你最後一次望向校園，那一剎那，腦海中浮現的是什麼畫面？

也許是大考前夕挑燈夜戰的臨時抱佛腳、從沒機會說出口的青澀愛戀、與同窗死黨在操場的嘻笑打鬧，甚至是課堂偶爾望向窗外的暗自思忖……每一份無處傾吐的年少心事，都能夠化作一封「書信 」，一字一撇道出學生 時代最深刻的回憶，那份無法忘懷的青春 遺憾。

趁著鳳凰花仍未凋謝、驪歌餘音尚在，邀請你寫下令人回味無窮的校園往事，或是曬出那件讓你睹物思情的珍藏小物，致我們一去不復返的青春年少——

🔹寫給高中那個對未來無比迷惘的自己

🔹畢業那天沒說出口的告白，成了留給十七歲的遺憾

🔹晚自習窗外的滿天星空，見證了我用模擬考卷堆疊的青春

🔹當年總坐在窗邊幫我把風的死黨，你現在過得好嗎？

🔹那件寫滿名字的高中制服

🔹畢業典禮時和天天抓我遲到的教官拍下第一張合照

🔹謝謝那道數學題目，帶給我最美好的初戀

只要是關於「校園回憶」、「學生生活」的話題，都歡迎來稿。（可依個人喜好附上照片）

投稿內容說明

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