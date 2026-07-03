漂洋過海的書架／「銅鑼灣書店」創辦人林榮基：從香港到台灣，一個漂泊書商的文化使命

林榮基回憶裡的香港——精確而言是90年代的香港，是個充滿活力的城市。打比方的話，當時的香港就有點像今日的台灣，社會自由度高，經濟發展穩健。港英政府推行的政治改革雖受各方因素制肘，卻給香港帶來現代化的治理系統及相對自由的言論環境，為港人政治參與奠定基礎。

「現在呢，則退回台灣戒嚴時期。」

因「銅鑼灣書店事件」而廣為人知的林榮基是書店創辦人暨店長，2019年時因香港特區政府欲修訂逃犯條例，有人身安全之虞的他毅然來到台灣尋求庇護，並於隔年重操舊業，延續銅鑼灣書店的社會使命。由於在香港民主運動中扮演一定角色，如今銅鑼灣書店已成為文化地標，吸引著關心兩岸三地議題的讀者。採訪當日，便有一對自澳洲返台的母子專程前來書店選購書籍，林榮基一面招呼客人，一面分享他對知識價值的重視及文化反思，我們的話題也涉及香港與台灣，兩個相似而又不同的社會的比較。

林榮基名片上印著2019香港社會運動中常見的迷因青蛙佩佩（Pepe the Frog）。

林榮基早年從事過各種類型的工作，工廠、物流、推銷員，但始終對閱讀情有獨鍾。輾轉之下，他去到香港中華書局擔任推銷員，一待就是四年。直到1989年六四天安門事件爆發，林榮基的人生軌跡才發生重大轉折。港人上街頭聲援廣場學生，香港中華書店卻迎合政治風向，更出版《天安門風波》一書，試圖淡化事件真相。深感良心不安、無法認同其他同事冷漠態度的他離開中華書局，先是投身批發業，兩年後1994年創立了銅鑼灣書店。

90年代香港與台灣的出版市場互動相當頻繁，當時，銅鑼灣書店裡的藏書有七八成來自台灣，中國大陸發行的書籍也佔相當數量，林榮基經常往返陸港台三地。他回憶，早期台灣出版過相當多中國大陸研究書籍，從學術性專書到更為通俗的中共高層秘辛、權力鬥爭史，在香港都大受歡迎，反而台灣本地市場銷售不佳，書店也不會上架顯眼的位置，而是堆在貨架積塵。

「香港非常好賣的書，在台灣是沒人看的。」隨著2003年香港開放自由行，越來越多的中國大陸遊客來港尋求「禁書」，台灣出版商窺得商機，才逐漸將出版重心轉向香港市場。林榮基也觀察到，港台讀者對中國大陸議題的關注程度存在顯著差異。

「其實直到今天，台灣人對於中國大陸議題的關心程度，仍與90年代香港人不可相比。」他認為，地理位置和政治體制是造成這種差異的主要原因。相較隔海相望的台灣，地理上與中國大陸相連，人民往來更為頻繁的香港，自然對大陸的政治、經濟、社會動態保持敏銳度；而台灣由於建立民主制度，民眾對自由風氣充滿信心，因此相對不擔憂來自對岸的影響。

歷史是諷刺的。在港區國安法實施以後，由於出版自由緊縮，現況反而是香港書籍須要漂洋過海赴台灣出版。「跟以前台灣學者學生去香港找書的情況剛好反過來，現在是香港人到台灣找本地無法出版的書籍。」林榮基感慨道。

銅鑼灣書店創辦人林榮基。記者曾原信／攝影（圖片來源：聯合報系資料庫）

過去林榮基經常攜帶書籍入境內地，或從香港郵寄至大陸。作為「銅鑼灣書店事件」其中一名失蹤者，他正是在前往深圳的途中於海關遭便衣人員帶走。有段時間，他每天從香港寄出五包書，每包五公斤，數年下來共寄出4000多本書籍。堅持不懈是希望讓更多人接觸到未經審核過的資訊。

「我覺得書店等於一個社會的靈魂。一個社會沒有靈魂有意義嗎？」因此，無論香港還是台灣，他都致力於書店經營。林榮基認為，倘若銅鑼灣書店在台灣有使命，那便是效仿從前的猶太人，即便離開土地流落他鄉，仍在各地保存原有的文化；另外就是「搞議題」——雖然對台灣小書店多走文青路線的取向有所保留，他仍肯定那正是自由的體現。「我也喜歡文化藝術，但力氣還是會放在通過書本讓台灣人瞭解真實的社會狀況、真實的兩岸狀況。沒有讀書就沒有足夠知識儲備，去應對層出不窮的問題。」

同時，林榮基也對文化進行深入反思。他指出傳統文化對社會發展有著深遠的影響，然而部分觀念不僅不適合現代社會，甚至有荼毒民主之虞。他認為，傳統文化中強調等級制度和對權威的服從，是導致中國長期處於獨裁統治之下的主因；林榮基也將香港和台灣進行比較，認為兩地同受傳統文化的影響，但由於歷史和產業不同，發展上也呈現歧異。

林榮基的觀點強調殖民經驗作用，他認為自香港開埠，成為歐美在遠東的重要轉口港後，英國對香港的統治便不能簡單視為領土佔領，而是一場全方面的文化及制度轉型，使香港從一個傳統的小漁村，朝向現代化邁進；商業活動帶來契約精神，法治觀念促進人權保障，儘管相關制度的設計及實施並未充分賦予港人自治權，政治參與受到嚴格限制，卻也在港形成推崇個人自由、平等、民主的價值觀。

相較之下，中國大陸由於長期處於封閉狀態，在政治上膜拜權威，在社會上區分士農工商、君臣父子次序，並嚴格限制人口流動，以集體主義掛帥的傳統文化更傾向於犧牲個人自由，連帶使得法律在歷史上往往被用作維護統治者的工具。這些因素不僅在過去塑造強大的中央集權體系，也因文化的傳承而延續至今時今日。

至於台灣，日本建立的殖民統治雖在台投入部分基礎建設及輕工業，然而整體產業及經濟政策仍服務於本土需求，以致產業結構單一，絕大部分經濟利益亦遭日本資本壟斷；長期以農業為主的產業政策，也塑造了台人相對保守封閉的性格。這種保守性與殖民時期的高壓統治及傳統文化的影響息息相關，即便日後脫離威權統治，台灣仍未徹底擺脫這些歷史遺緒，民主化進程因而緩慢，未盡全功。

文化之於政治制度扮演重要角色，然而要將所有社會問題盡歸於此，仍須更多的學術研究支持，否則難以理解二者間的互動關係。不過，林榮基的觀點也為我們提供了一個新的視角理解歷史及社會發展，並引發新的思考：倘若某種文化傳統缺乏人權觀，甚至存在不利於民主發展的因素，大眾是否應該認同、維護這樣的傳統？

林榮基認為，台灣作為民主社會，對一切文化應持包容開放的態度。他並不主張全盤否定傳統文化，批判性反思卻有必要。而這樣的反思必須成為社會的共識，並以教育的方式實踐，如此才能找到一條適合自己發展的道路。

「開書店有個好處，就是我不僅讀書，還可以通過討論交流，讓更多人知道過去發生了什麼事，怎麼影響到現在的生活。在台灣是這樣，在香港也是如此。」

銅鑼灣書店一景。記者曾原信／攝影（圖片來源：聯合報系資料庫） 曾原信

林榮基以他自身在台灣經營書店的經驗，指出台灣出版市場現況的問題，如台灣出版商的書籍定價過高，導致書店利潤微薄，經營困難，以及出版商多缺乏文化理念，將書籍視為純粹的商品一味追求利潤，更不尊重作者，經常在未經作者同意的情況下，就將書籍降價促銷，損害作者權益。「台灣出版有沒有問題？肯定有的，出版商沒有道義嘛，為什麼很多小書店要倒閉？為什麼讀者不買書？因為亂加價，不尊重出版的書，最後失去讀者信任。」 他也呼籲政府應該效仿法國，制定相關訂價政策，以保障小型書店的生存空間。

對於個人和銅鑼灣書店的未來，林榮基稱他沒有想法。「我沒有理想。」林榮基說：「就是發現哪裡有議題，投入進去。可能五六年後會有戰爭，但不會想的那麼遠。」

他說那是在香港養成的習慣，看事情的眼光實是求是，「我沒有打算離開台灣，也沒有太長遠的規劃，現在每天做飯，吃得飽，和朋友來往，讀一點書寫一些文章，每一天過好就好。」林榮基也對香港年輕人，尤其「九七」後的一代寄予厚望。他認為在他們的一生當中只有一件事是重要的，就是將目光放遠，不要侷限於香港這個小地方。

「你們的眼光必須要放大，看一看全世界，想想你的一生應該怎麼走，這個才重要。只有這樣，才能找到屬於自己的天空。」

銅鑼灣書店 地址： 台北市中正區古亭金門街35號1樓 營業時間： 星期二至星期日（12:00–18:00），星期一公休。