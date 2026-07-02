最近因為米克拉颱風 ，台北 的天氣愈發陰晴不定。前幾天還熱得像有人把整座城市放進烤箱，柏油路蒸騰著熱氣，捷運站出口吹來的風也是燙的；隔沒多久，天空便換了臉色，暴雨 傾瀉而下，像有人在雲層上方打翻整片海。

我甚至看到網路上有人寫：「台北，你不該爆熱或是暴雨，你該抱歉。」

一句玩笑話，卻意外精準，台北總是這樣，讓人來不及準備。

平時，我習慣穿洞洞鞋出門。理由無他，像拖鞋一樣，套上就能走，很方便。下雨的時候也不用擔心鞋子進水，反正本來就是要讓它濕的，回家沖一沖、晾一晾，隔天又是一雙乾淨的鞋。

美中不足的是，橡膠鞋底踩在濕滑地磚上的那一瞬間，總讓人懷疑自己下一秒會不會直接躺平。好幾次，我都感覺自己的臉差點和地板來場親密接觸。

所以當工作要求必須穿包鞋 時，對我來說簡直是一種折磨。我僅有的一雙包鞋，在這種雨勢之下是肯定會濕的，但人總得上班，於是我還是硬著頭皮穿出門。

一路上小心翼翼地避開水坑，像在玩什麼大型闖關遊戲。可惜雨天 的積水向來不講道理，躲得過一灘，躲不過另一灘；避得開地上的水窪，卻避不開車輪濺起的水花。

慢慢地，我感覺鞋底開始變重。先是一點潮濕，接著襪子滲進水氣，再後來，每踩一步，鞋底都發出細微的擠水聲。

我知道，鞋子已經濕了。

那種感覺很奇怪，明明不是什麼大事，卻能讓人的情緒一路往下沉。腳底濕濕冷冷的，襪子黏著腳掌，像踩著一塊吸飽水的海綿。我突然想起工作中那些令人躁鬱的瑣事與流程，那些需要耗費時間與精力才能完成的「規則」。明明知道它們存在的理由，卻仍會在某些時刻感到厭煩。

像包鞋。

明明知道是為了安全、為了規範、為了整體形象，但當雨水滲進鞋裡時，人還是會忍不住抱怨。

罷了，我也是個為了五斗米折腰的人。

晚上和朋友聚會，散場時，雨勢已經大到幾乎看不清路。路燈被雨幕揉成模糊的光團，車燈映在積水上，整條街像被浸泡在灰白色的水氣裡。

此時我已經徹底放棄鞋子濕成什麼模樣，能否在上半身保持乾燥的情況下順利上車，才是當務之急。

襪子和鞋子早已濕透，不適感一步一步啃食我僅存的理智。就在等紅燈的時候，我竟脫口而出：「常在雨天走，哪有不濕鞋。」

是啊。

常在雨天走，哪有不濕鞋？

人生很多事情其實都是如此。認真去愛的人，難免受傷；努力付出的人，難免失望；想照顧別人的人，也難免先把自己淋濕。那些自己淋過雨，卻仍想為他人撐傘 的人，何嘗不是如此？

台北如此多雨，也如此多愁善感。也許正因如此，這座城市養成了一種奇怪的熱情。我想起有次下課離開學校，那時只是細細小小的保濕噴霧雨。傘放在包裡，雨勢不大，我懶得拿出來，只是偶爾摘下眼鏡擦拭雨滴，讓視線不至於模糊。

這時，一位陌生女子撐著傘走到我旁邊。她微微偏過頭，用一種令人感到愉悅的語氣問我：「妳要撐嗎？」

當下我連忙搖手拒絕，但她離開後，我卻莫名開心了很久，看著她的背影我甚至在想「這樣的人，未來一定會一切順遂吧！」因為在這樣一座總是下雨的城市裡，她仍願意把自己的傘，分一半給陌生人。

常在雨天走，哪有不濕鞋？

可是鞋總會乾的。

而且，我們還有傘。