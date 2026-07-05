在絕對的神力面前，答案呼之欲出

字字句句堆砌於心，貪婪地啃食著願望與目標，總覺得現在距離未來太過遙遠，卻也不過一小時、一分鐘、一秒鐘，若說未來距離自己不過幾尺的距離，但也有一個月、一年、十年。野心與幹勁遍佈全身，唯獨少了說出口的勇氣，伴隨著焦慮與挫折，怕願望太大而被笑不切實際；怕煩惱太過普遍不起眼，而被視無病呻吟；怕坎坷太過渺小，被罵是個沒有抗壓性的草莓族。

沒說出口的煩惱一點一點地增疊，一點一點的被心感受到。

我高中附近有一間廟宇，每天上學都會經過它，它總是安靜地佇立在那，莊重中帶著些嚴肅，經過總不自覺挺脊背板，「端正」的走過。

高二是我第一次去那拜拜，心中不自覺的緊張，在絕對的神力面前我顯得更加微不足道，渺小又微弱，但當我訴說著心中的想法與願望時，又莫名感到心安，香火陣陣飄向空氣中，一縷縷隨著我的願望逐漸清晰，一點點的逐漸放大，沉香味瀰漫在我的四周，周圍逐漸寧靜，此時此刻好像只有我和媽祖，心中的忐忑逐漸放下，取而代之的是平靜的心，以及對媽祖的敬重。

媽祖好像一直在我們身旁，靜靜地聽著我心中的疑問，不論是面對未來的迷惘，或過去種種的焦慮，還有不敢隨意向前又不甘站在原地的心。

我向媽祖求了一支籤，想解出心中的疑惑，想找出生活中的答案，更想以此窺見未來的道路，就這樣我與媽祖展開了第一次的對話。看著籤面上暗暗所指的「太過」，不論是面對選擇的猶豫不決，又或者是在達成目標上的衝動與急躁，「過度」圍繞在我的生活周遭，而我甘願沉溺在其中也不願看清並承認我的毛躁。

就這樣一顆名為「濫」的心充斥在我的心中，他狂妄的成長 ，在不知不覺中我的心早已被其吞噬，一步步的侵蝕著我，統領著我的一舉一動，更照見我的恐懼，一顆畏懼結果的心，懦弱的自己。

或許在問下一個個問題的同時，我早已清楚答案是什麼，只不過我沒有勇氣承認這個答案，因此需要以一個足夠具有神威的對象，逼迫我看清眼前，而不是自我徘徊與自欺欺人，或許，在媽祖面前才能讓我清晰的明白我自己的「謊言」有多麼不自量力，我在向媽祖訴說的同時，我未說出口的一字一句也逐漸浮出水面，「請求媽組讓我正視我的不足，讓我有改進向前的勇氣。」

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。