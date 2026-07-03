「這時候你走對大家很傷」離職現場像極了分手情勒
【人在職場 漂】
那天下午，Ashley坐在我對面，雙手緊握著紙杯，語氣有點顫抖，像是鼓足了所有勇氣才把那句話說出口：「我想離職 。」
我還沒開口，她就接著說：「我已經想很久了，不是衝動。」
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我點點頭望着她，聽她繼續說下去：「我提了之後，主管第一句話是：『這時候妳離開對大家很傷』。」
她苦笑了一下：「那一刻我忽然想到我前男友，我說要分手 ，他說『妳走我要怎麼活？』」我忍不住笑了。她也笑了，但眼角有點濕。
人走到離職這一步，都不是輕鬆的。
而矛盾的是，當你終於說出來「我不行了」，對方才開始表達「你很重要」。
有位我很欣賞的工程師，曾經在某次績效調整完，發現晉升名單沒有他後，來找我聊。
他說他要離開了。因為他發現他已經在同一個位置上，待了太久。他說：「我感覺不到我在成長。」
他提離職那天，主管回他一句：「你這樣走，我很難交代。」
他慢慢地說：「我不是為了毀掉什麼才走的，我是為了保存自己還剩下的熱情才走。」
他沒有要爭取什麼，只是選擇保護那個已經快要耗盡的自己。
很多主管沒想過你會走，因為他們習慣你從不鬧情緒，以為你很穩定。
就像有些戀人，也不是沒有感情，但是態度表達太理所當然，直到你說要離開。
可惜人就是這樣。當一段關係走到留與不留的邊界時，再多的情緒，不過都是為了延遲接受結束這件事罷了。
回到Ashley。
她問我：「我是不是太自私？他說我這時候走，大家會覺得我不夠挺團隊。」
我搖搖頭，問她一句：「妳在這段關係裡，有沒有對自己夠好？」
她沉默了好久，最後輕輕說了一句：「好像一直都在對別人好。」
我沒再多說什麼，因為她已經找到答案。
每一段關係，無論是職場或戀人，都應該有一個健康的底線，不是你不能為了他人撐一撐，而是你不該永遠只為別人撐。幾週後，Ashley真的離開了。離職信寫得很客氣，連主管都回了一句：「謝謝妳為團隊付出很多。」
她Line我簡短的訊息：「原來告別，不是對別人狠一點，而是終於肯對自己好一點。」我看著訊息，想起她那天說的話「這時候妳離開對大家很傷」「妳走我怎麼活」那些話的本質，其實並不是挽留，而是害怕改變。但人生本來就不是為了讓別人容易交代，最終還是要讓自己可以跟自己交代。
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