面對憂鬱星期一！撕掉罪惡不內耗：「請假不該需要那麼多理由」

那天的風有點冷，還不到冬天，但空氣裡已經有股節氣轉換的味道，陽光懶懶地鋪在會議桌邊角落。我正準備喝下第一口咖啡，手機跳出訊息，是業務部的小魚傳來的請假申請：「主管您好，我今天身體有點不舒服，不是很嚴重，可以撐，如果不方便的話我也可以改成請半天或晚點再補進度。」

這是我這週收到的第七張「不好意思請假」申請單，也是這個月第四封「如果不方便，休假可以更改」的訊息。身為HR，我不禁想問一句：如果請假要以「不造成別人困擾」為前提，那這還算請假嗎？

我想起幾年前在其他公司時的一位工程師，他從未請過病假，特休總是到年底HR狂提醒才慢慢消掉一些。他的理由一向一致：我現在走不開。

某次他真的請了一天假，是為了陪父親做住院手術。那天早上八點，他一邊在醫院填表格，一邊回覆主管訊息：「我已經把昨天的進度交接給Allen，API文件也補上備註，如果有緊急狀況可以打給我。」後來我才知道，前一天他為了請這一天的假，加班到凌晨兩點。

他工作16小時請一天假，所以實際上，沒有休息任何一分鐘。那次我問他：「你這樣真的能休息嗎？」他笑了一下，說：「至少這樣比較不會有人覺得我突然不見。」這就是潛規則：消失是一種失職，請假不能造成別人的困擾。

另一個案例，是一位剛升上主管的女孩Ivy。她第一次進主管會議時，滿臉燦爛，拿著滿滿的KPI報表，還有一張團隊「全年出勤率98%」的成績單。她說這是她最大的成就，因為她的團隊很團結，從沒人輕易請假。會後我請她來辦公室，泡了杯茶給她，問她：「你知道他們為什麼不請嗎？」她笑著回答：「是因為大家責任感強？」

後來我和她談了幾次，才慢慢拆開那份成績單裡的靜默。一位同仁胃痛一週都沒說；一位新婚員工因為不敢請假錯過了另一半生日；還有一位祖母臨終都沒請假回家，只因為「現在是專案的關鍵時期」。

Ivy後來沉默很久，只說了一句：「我以為他們是在支持我。」沒有人責怪她，畢竟這樣的誤解，我們誰沒犯過？當你身為主管，常常太專注讓事情完成，而忘了讓人好好存在。有時候，員工選擇不請假，不只是因為工作太多，更多是因為沒有備援系統，他不相信你能承受他的缺席。

企業裡對請假這件事，常常有一種表面尊重、實則顧慮重重的曖昧情感。我們在新人訓練裡強調「請假是員工權利」，又在主管考核裡含蓄地欣賞那些「帶隊全年出席率」的領導力。我們嘴上說身心健康很重要，卻不敢把「年假使用率過低」當成警訊；我們稱讚誰抗壓性強、戰力穩定，但私下卻默默讚賞那些從沒離席過的人。

甚至有時候，當某人請假，別人反而要加班補位，這種「你休息，我加班」的制度安排，讓請假變成一種連帶責任。久了，每個人都學會把累往後擱，把病往裡吞，把疲憊當作戰鬥力。這不是效率，是過勞的假象。

當然，也不是沒有例外。我曾見過一家企業，把「團隊特休使用達成率」納入主管考核。起初很多人笑說：「現在是比誰放假多嗎？」但幾年後，這家公司整體turnover rate降了，平均心理健康分數升了，客戶滿意度竟然也提升。

原因無他，人如果可以適時離席，他回來時會更專注、更可靠。真正的成熟團隊，不是所有人全年都在場，而是即使有人請假，其他人也能接得起、不抱怨、如常運轉。那不是天賦，是管理；不是配合，是設計。

我回到桌邊，重新看了一眼小魚的訊息。我打了一行字回她：「好好休息，交接的事我會和主管一起處理，這不是你一個人的責任。」她回了一個謝謝，還附上兩個表情符號。

我一邊笑，一邊喝了口咖啡，發現已經涼了，但還是很香。讓員工安心請假，不應該是人情，而是職場最基本的成熟。請假，不是出於偷懶，也不是逃避責任，它是每個人身體與心裡都需要的某種空白。如果一間公司，能給得起這個空白，那麼它也就有機會，看見更真實的存在、更穩定的努力、更長久的留任。

身為主管，我們要學會的不只是看誰在座位上，而是我們是否有充分準備，即使有同仁請假，我們仍有信心從容應對。

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