現代寵物雖不愁吃住，但你上班時光卻帶給牠漫長寂寞
【毛孩星球】
芽芽是一隻三花毛色的母貓，生性些微害羞，養在老家的公寓二樓。
現代貓很幸福，不愁吃住，現代貓也很孤寂，上班時間無人相陪，貓就蹲在窗邊，孤自望著窗外景色，直到夕陽西下。
逛書店
週末返回老家，芽芽總守在窗邊，盼望有好心人能讓她放風出門。
芽芽會來腳邊磨蹭，喵喵呼喚，然後坐到門邊，銳利貓眼屢屢望來，求人把門打開。
我實在熬不過芽芽的目光，只好開門放貓。
二樓陽台外是連通到隔壁的浪板，貓不過就四處嗅一嗅，抬頭望一望鳥雀身影，先滿足貓之好奇，再找個舒適的地方，慵懶側躺，晒一晒溫暖陽光。
貓兒天生知道，接觸外界自然美好是生命最基本的享受。
約莫半小時，滿足了放風行，芽芽會自行進門回家，貓步輕盈，貓尾高舉，似乎吸飽了日頭的能量，十分神氣。
某週末，芽芽放風外出，直到天黑，卻不見貓影回來。一天過一天，家人越來越擔心，不知芽芽究竟怎麼了？迷路？受傷？被別人抱走？或去了哪兒流浪？
讓大家憂心猜想整整一週，直至隔週的週一清早，芽芽才終於現身，貓形消瘦了些，所幸並未受傷。
芽芽有了翹家不歸的案底，禁足幾週後，我又禁不住芽芽的喵喵哀求與殷殷目光，開門前還蹲下叮嚀：「芽芽要記得回來喔，好不好？」芽芽貓臉真誠，輕柔喵一聲，應該是聽懂了。
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