1+1新絕配？我對街角發財車「車輪餅」的執著
【一餐一故事】
街角那台發財車，是台灣街頭懷舊的地景藝術之一。爐台上三十六個圓孔，在烘烤下吐納著白煙。對我而言，車輪餅（或是我們習慣喚的「紅豆餅」）的靈魂，始終鎖在那三種純粹又經典的口味裡——紅豆、奶油以及菜脯。
紅豆要在唇齒間磨出沙感，帶點欲言又止的甜；奶油得像是午後陽光般化在口中，溫順而不甜膩；而菜脯則承載著老一輩對「點心」最務實的想像，鹹中帶胡椒的微辣，勾勒出農耕社會的餘韻。它們是我成長過程中對這座島嶼味覺的記憶，純粹直接，不需要任何贅飾。
逛書店
然而，我們正處於一個「加法」的時代。
回望十五年前，那句洗腦的廣告台詞：「檸檬尬冬瓜，迸出新滋味；全新復刻良品，復古味新絕配！」古早經典透過化學反應般的混搭，塑造成一種商業化罐裝飲料。時至今日，近期流行著披著「Q 彈巧克力外皮」夾帶「酥脆開心果內餡」的杜拜巧克力Q餅，各種層出不窮的視覺奇觀，我想，食物的混搭已然成了顯學。
食物推陳出新的邊界始終模糊，會突有所感僅是昨日我看到街角發財車正後方的輕食店家，貼著「珍珠奶油口味」車輪餅的海報。
這口味已不是新商品，然而，對於傳統派的我來說，將珍珠強行塞進餅皮裡，與其說是增添口感、發揮創意，倒更像是一場「邪教」般的味覺掠奪。當珍珠在熱壓下，變得軟爛而模糊，那種混搭，彷彿在挑釁著車輪餅數十年來的純粹樸實。
衝突般的景象映入眼簾時，我不禁想，難道所有的經典，都必須透過這種「1+1」的暴力碰撞，才能證明自己在現代社會的創新價值嗎？
當瘋狂追求「奇觀化」的驚喜時，往往忘記了，有些東西之所以成為經典，是因為它們在漫長的歲月裡，透過前人的手藝，找到了最完美的平衡點。如果所有的食物都要透過不斷的「跨界」來獲取關注，那麼那些傳承百年的手藝與原味，是否會在這場疊加遊戲中，漸漸失聲？
因此，站在發財車前的我，依然固執地選擇了紅豆、奶油、菜脯。或許會被說古板、或許會被說守舊，但我僅是想保留住這口最初的滋味。
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