拔風茹草、吃仙人掌果：澎湖小村的童年回憶
【成長足跡】
小時候居住澎湖，村民生活都過得貧窮且拮据，大人們再怎麼努力做事都賺不了很多錢，食衣行皆不豐、不便，那是只求溫飽的年代。爸爸在漁市場工作，薪資微薄，媽媽為增廣財源，招攬許多苦力工作，諸如幫阿兵哥洗衣補衣、幫人剝蝦子、種菜販售等，所以我的童年以辛苦及心苦時間居多，能夠讓自己快樂的，唯有到郊外拔風茹草、吃仙人掌果。
拔風茹草這件事，因為收成之後也可賣錢，所以媽媽很支持我做這件事，即使產風茹草的季節是炎夏，但為了可以獨處，不受管制，我還是常常拿著竹籃及小工具，就到野地尋找風茹草的蹤跡。
逛書店
風茹草是項澎湖特有的植物，早年商人看到這項植物煮水喝有清涼、解熱的效果，所以經常有人到各村里收購，我們也樂得有這項不必投資就能賺外快的體力活，在野外口渴時，就地取材，循著長輩的教導，我學會吃仙人掌果止渴。
仙人掌果長在多刺的仙人掌群中，要小心翼翼才能吃得美食，雖然吃完滿嘴滿手紅，但這樂趣只有曾經體會的人才懂。
【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
【推薦閱讀】熱門IP情報、創作話題一次看！
📰創作投稿／免費機票換來的不是浪漫，別再叫我規劃自助旅行！
📰創作投稿／鄉下家園守護神：抓到獵物當禮物
📰【專欄】「父母在，不遠遊」是愛還是枷鎖？探望孩子留學歐洲的生活
📰【故宮四格漫畫】瀰凝／真偽辨別法
📰【故宮四格漫畫】鍾志民／這是最後一次了吧
📌 故事大反攻／台灣原創內容 IP 的現實與轉型之路
📢 月月話題投稿／當期推薦：毛孩星球，寫就送，當期推薦再加碼！