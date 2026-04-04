拔風茹草、吃仙人掌果：澎湖小村的童年回憶

小時候居住澎湖，村民生活都過得貧窮且拮据，大人們再怎麼努力做事都賺不了很多錢，食衣行皆不豐、不便，那是只求溫飽的年代。爸爸在漁市場工作，薪資微薄，媽媽為增廣財源，招攬許多苦力工作，諸如幫阿兵哥洗衣補衣、幫人剝蝦子、種菜販售等，所以我的童年以辛苦及心苦時間居多，能夠讓自己快樂的，唯有到郊外拔風茹草、吃仙人掌果。

拔風茹草這件事，因為收成之後也可賣錢，所以媽媽很支持我做這件事，即使產風茹草的季節是炎夏，但為了可以獨處，不受管制，我還是常常拿著竹籃及小工具，就到野地尋找風茹草的蹤跡。

風茹草是項澎湖特有的植物，早年商人看到這項植物煮水喝有清涼、解熱的效果，所以經常有人到各村里收購，我們也樂得有這項不必投資就能賺外快的體力活，在野外口渴時，就地取材，循著長輩的教導，我學會吃仙人掌果止渴。

仙人掌果長在多刺的仙人掌群中，要小心翼翼才能吃得美食，雖然吃完滿嘴滿手紅，但這樂趣只有曾經體會的人才懂。

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