人生第一隻寵物：天竺鼠奇奇

那天放學回家的有點晚，屋內已經亮燈，正當我插入鑰匙準備開門時，媽媽迫不及待開了門，神神祕祕將我拉到一旁，滿臉興奮地開始訴說家裡的新成員。我還不能理解發生什麼，就被帶到一個籠子前面，正想著我家哪來的籠子啊？就看見裡面有一隻全身橘色的小動物。

媽媽的嘴一邊叨念著，一邊出手把小傢伙從籠內抱出來，還要擔心我害怕不喜歡，怎知道我出手比動腦快，一把從媽媽手中抱起小傢伙。小傢伙小到窩在掌心，多年以後，我才明白當年我有多不怕小傢伙了…

面對這初來乍到的新成員，捨不得留它獨自在籠內，我想，小傢伙也害怕吧？在陌生的環境，在不熟悉人的手掌內。但它應該也能清楚的感受到，這群陌生人的疼愛吧？

賦予小傢伙名字的權利，自然而然落在我身上，我也不負眾望，在極短的時間內，就決定叫小傢伙—“奇奇”。

雖然奇奇是女生，但因為感覺新奇又神奇，奇怪我對它的不害怕，好奇想了解這個小生物。在詢問過取名的理由後，很快地獲得家人一致同意。奇奇，就正式成為我家的一分子了。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。