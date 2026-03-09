花錢「買休閒」：贖回自由也是金錢的力量
【錢力無窮】
領到第一份薪水那天，戶頭終於不再只是領出來的父母愛心。兩萬八，扣掉勞健保，實入兩萬六千多。我在手機前盯了很久，想著該怎麼用這筆錢才不算辜負它。同事珮鈞問我要不要跟團買ETF，說每個月扣個三千，幾年後就是一筆數目。
我想起大學打工存的那點錢，也是聽人建議買了某支基金，後來跌了就放著，到現在還躺在那裡。我搖搖頭，說再想想。
逛書店
上週六加班到晚上九點，走出公司時腰酸背痛，捷運站旁那間盲人按摩還亮著燈。以前路過總覺得捨不得，一個小時五百塊，夠我吃兩天。那天不知道哪來的念頭，我走進去了。
師父姓沈，中年，眼盲，手勁卻很精準。按到肩頸時他說，你們坐辦公室的，這裡都硬得像石頭。我沒說話，其實是想哭的。不是因為痛，是因為終於有人碰觸到我這一個月來緊繃的地方。那五十分鐘裡，我什麼都沒想。沒有Line訊息，沒有代辦事項，沒有下個月房租。出來的時候，腳步輕得像換了一個人。
後來我還是沒買ETF。每個月發薪那天，我固定轉五百塊到另一個戶頭。那筆錢不投資、不存定期，專門用來「買休閒」。
有時是一節按摩，有時是週末搭區間車去海邊發呆，有時只是請半天假，在平日空曠的電影院看一場。
朋友說這錢花得不值，又不會生錢。我說，它生了，它生了一個完整的下午、晚上，生了一個可以呼吸的週末。
錢的力，不一定要在股市裡滾，能把自己從日子裡暫時贖回來，也是一種力氣。
【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。
