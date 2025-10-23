霜降時節第一鍋補氣香味：母親的雞酒飯
【一餐一故事】
母親離開以後，我開始想念她的廚藝。
她不是那種會花巧思做菜的女人，生意忙，能吃飽就好。最常買外食，她喜歡到處找好吃的。不用自己煮得灰頭土臉。
但有一道菜，她做得極好——雞酒飯。
簡單、樸實，卻有家的味道。她的雞酒飯總用糯米煮。米要先泡上兩小時，讓它吸飽水分，蒸出來才軟糯不黏牙。雞一定選母雞，切成塊狀，用米酒略醃半小時去腥。
鍋裡下的是麻油，不多不少，一湯匙剛好，油熱後放進拍碎的老薑片，炒到香氣湧出、邊緣微捲。這時再放雞塊進去翻炒。讓油與薑的香把肉的氣息鎖住，聽著鍋底「滋滋」作響。接著是關鍵的一步——整瓶米酒倒下去。沒有水，全是酒。
那瞬間的香氣像是燃起一縷火，母親總會輕輕把鍋蓋蓋上，說：「這樣香才不跑掉。」
待雞肉熟透、酒氣收乾，再加入蒸好的糯米，用木匙慢慢翻拌。那是需要耐心的時刻，太急會糊鍋，太慢又會乾硬。母親一邊拌，一邊小聲哼歌。
最後，她會嚐一口，確認味道。有時再補幾片老薑或一點鹽。那鍋飯香氣濃烈，酒氣卻不嗆，入口是薑的辣、米的軟、雞的鮮，整個人都被暖透。
嫁人後，每次回娘家我都會先打電話：「媽，我要吃雞酒飯。」
她從不多問，總是笑著說：「知道啦。」
弟弟只要看到那鍋飯，就知道我回來了。
有次我晚回家，整鍋都被他吃光，只剩一隻雞腳。我莞爾沒跟他計較，三十幾歲的大男人了還跟姐姐吃味。
婆婆愛煮麻油雞，一定全酒，但我很少吃。
那味道，從此只存在記憶裡。
我始終不會煮雞酒飯，那是母親的慈愛。
天氣一轉涼，我就想起那鍋雞酒飯。只存在回憶裡最美好。
