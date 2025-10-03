話題投稿／中秋：月光下的圓
中秋，不只是夜空中月亮的「圓滿」，也是街坊鄰里笑聲溫暖的「團圓」時刻；在烤肉飄香裡，男女老幼共享肚子飽足的「圓圓」幸福；桌上的月餅甜、柚子香，也在月光下柔柔地「圓」了這份美好。
有人記得第一場和同學擠在陽台烤肉的青春；有人懷念全家人齊聚一桌的熱鬧；也有人只想記錄屬於自己一個人的安靜中秋。
這一次，我們想聽聽你和「中秋」有關的故事。
🔹月餅咬下的那口，我就想起那年的笑聲
🔹月亮再圓，也圓不回那段失散的家人
🔹團圓的桌子上，缺了我最想見的牠
🔹現代人只吃烤肉，不吃月餅了嗎!?
🔹烤肉食材都帶了，唯缺「木炭」
🔹外婆教我的快速剝柚子秘笈
🔹一個人過中秋，是自由還是孤單？
🔹一個人的月光，比十個人的笑聲更安靜
一段溫馨的小插曲，一個趣味的烤肉翻車糗事，抑或那份專屬於你自己的月圓片刻。只要是記憶中獨一無二的中秋話題，都歡迎投稿。
投稿內容說明
一、投稿辦法
1、文長300–500字為佳，標題可自訂，長期徵稿。
2、至 琅琅悅讀／迷創作頻道 點選右上角【我要投稿】，登入/註冊udn會員，點選右上「創作」>「單篇作品」>「新增單篇」，完成欄位填寫並送出，即可提交審核！
*文章標籤請選取 月光下的圓
二、文章見刊
1、入選作品將刊登於琅琅悅讀【迷創作】頻道。
2、精選文章同步推薦至琅琅悅讀首頁、粉絲專頁。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言