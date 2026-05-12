《海波追尋的終幕》她，65歲想當導演！冠軍漫畫由京阿尼改編動畫電影，前5卷限時免費看

漫畫《海波追尋的終幕》（海が走るエンドロール）是日本漫畫家たらちねジョン自2020年起開始連載的作品，曾榮獲2021年12月公佈的「這本漫畫真厲害！」（女性部門）第一名，全系列單行本共9冊，第9冊將於5月15日由秋田書店出版，台版漫畫則由東立出版，目前已出版至第5冊。

5月11日，官方正式宣布動畫電影製作消息，並釋出動畫特報影片，該作將由「京都動畫」（又稱京阿尼）操刀製作，石立太一導演執導，代表作有《聲之形》和《紫羅蘭永恆花園》系列。

《海波追尋的終幕》講述年屆65歲的主角茅野海子，在喪夫後維持一人獨居的生活。時隔數十年的某日，她出門去電影院，遇到一名外貌中性的美少年「海」，激發了她體內對電影的熱愛。隨後，海子以修理錄影機為藉口，約海來自己家一趟。海離開後不慎把筆袋遺落在她家，她送筆袋去學校時剛好是校園參觀日，參觀後便決心要報考海就讀的美術大學電影系，親手拍攝電影。

第一集漫畫中不乏出現經典電影元素，例如史丹利庫柏力克經典恐怖片《鬼店》、李安史詩冒險大作《少年Pi的奇幻漂流》，充分展現作者たらちねジョン巧妙運用電影象徵意義與漫畫情節結合。萬眾矚目的改編同名動畫電影將於2027年上映。

紀念動畫化！5/14前，前5卷原文漫畫免費閱讀

作者たらちねジョン繪製的動畫化賀圖及留言

《海波追尋的終幕》原文漫畫。圖/秋田書店

《海波追尋的終幕》台版漫畫封面。圖/東立出版